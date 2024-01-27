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أزمة المحترفين تتفاقم واللاعبون يطالبون بمستحقاتهم

1/27/2024 2:33:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - تزداد الصعوبات المالية والمعاناة على أندية المحترفين بشكل واضح مع اقتراب موعد انطلاق مباريات مرحلة الإياب، المقررة بعد عودة المنتخب الوطني لكرة القدم من مشاركته بكأس آسيا وإقامة المباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب.
وعلى الرغم من أن الفرق بدأت تحضيراتها للاستحقاقات المقبلة، يبدو المشهد محزنا نتيجة عدم انتظام الجرعات التدريبية بسبب المطالبات المالية من الفرق، وسط عجز واضح من الإدارات عن إيجاد حلول مؤقتة أو دائمة للمشكلة التي أصبحت لا تخفى على المتابعين والمهتمين.
وشكل الموسم الحالي ظاهرة فريدة، حيث يستطيع جميع لاعبي أندية المحترفين فسخ عقودهم باستثناء ناد واحد، بسبب عدم استلامهم رواتبهم أشهرا عدة، ويفضل لاعبون الرحيل إلى أندية أخرى أملا بانتظام دفع مستحقاتهم، كما لوح مدربون برحيلهم عن فرقهم بسبب عدم القدرة على تلبية مطالبهم المالية، من دون رد فعل حقيقي من الأندية لحل المشكلة.
وفي ظل الأزمة الخانقة، والظروف الصعبة التي يمرون بها، حيث طالب عدد من لاعبي أندية المحترفين اتحاد الكرة بضرورة البحث عن حلول جذرية لمشكلة تأخر أنديتهم بدفع مستحقاتهم المالية من رواتب شهرية وعقود، والتعاون مع إدارات الأندية لتأمين المستحقات المالية المتراكمة لهم، قبل التفكير الجدي في تقديم شكاوى رسمية ضد الأندية، وهذا الأمر قد يؤثر على مسيرة الفرق فنيا ومعنويا خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عدد من اللاعبين طلبوا عدم ذكر أسمائهم في تصريح لـ "الغد"، أن الأمور زادت عن حدها، والمشكلة تكمن في الأندية، التي لا تمتلك موارد مالية لتسديد التزامات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والاعتماد على حل مطالب المنظومة براتب شهر من مجموعة رواتب كثيرة مستحقة، أو بجزء منه، لا يمكن أن يحل الأزمة الحالية، وأضافوا السؤال المطروح لماذا تصل الإدارات لإبرام عقود مع لاعبين بمبالغ مالية عالية، وتبقى هذه المبالغ على الورق فقط، من دون أن يحصل اللاعب إلا على جزء يسير منها، ليأتي نهاية الموسم بمجوعة جديدة من الشكاوى من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.
ويرى اللاعبون، أن اتحاد الكرة مطالب بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة من خلال ضرورة إيجاد شركة راعية لدوري المحترفين، وفتح قنوات الاتصال مع إدارات الأندية لحل الأزمة المالية هذا الموسم، والتوصل إلى طريقة أفضل في تعاقدات الإدارات مع اللاعبين في الموسم المقبل.
ويؤكد الخبير الإداري ماهر طعمة، أن مرحلة الإياب ستشهد أزمة حقيقية بين اللاعبين والأندية، إذا لم يتم إيجاد طريقة لرفد صناديق الأندية، ودفع مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.
وأضاف، "المتتبع لتحضيرات الأندية في الوقت الحالي يعرف أنها غير منتظمة نتيجة المطالبات المالية من اللاعبين، وهذا ينعكس سلبا على التدريبات، ويشكل عائقا فنيا للمديرين الفنيين الذين يعانون من عدم تعاون إدارات الأندية معهم".
ويقول المشجع خالد العبادي: "تشخيص المشكلة بسيط للغاية، إدارات الأندية وخصوصا ذات الموارد المحدودة، توجهت للتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب بمبالغ مالية عالية تفوق إمكاناتها بكثير، من دون وجود لجان فنية أو لجنة مراقبة، ما انعكس على اللاعبين والأجهزة الفنية بعد أشهر عدة، من بداية الموسم، وبدأت معها رحلة المعاناة في عدم القدرة على توفير هذه المبالغ، ونشوب الخلافات ما يدفع اللاعبين للغياب عن التدريبات خلال الموسم، والتوجه إلى اتحاد الكرة لرفع شكاوى رسمية"، وأشار العبادي إلى أن الإدارات يجب تتحمل مسؤولياتها في إيجاد مصادر دخل متنوعة وعدم الهروب من المشكلة".
ويرى المشجع محمد التعمري، أن السياسة المالية الجديدة لاتحاد الكرة، أسهمت بتخفيض الدعم المادي للأندية، الأمر الذي انعكس على أوضاع الفرق المشاركة في البطولات، وأن اللعب في دوري المحترفين يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة للإيفاء بالتزامات الفرق، ولكن بالرغم من ذلك، قام اتحاد الكرة بتخفيض دعمه للأندية، نتيجة عدم وجود شركة راعية، كما تم تخفيض قيمة جوائز البطولات، إضافة إلى فشل إدارات الأندية في السياستين المالية والتعاقدية.

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