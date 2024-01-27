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ختام مثير للجولة الأولى من دوري المصارعة

1/27/2024 2:33:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – اختتمت أمس، منافسات الجولة الأولى من دوري المصارعة للفئتين تحت 12 و15 عاما للناشئين والناشئات، والتي احتضنتها صالة اليرموك في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة في فئتي المصارعة الرومانية والحرة وبمختلف الأوزان، حيث تناوب على إدارة "ماراثون النزالات" طواقم تحكيم محلية وبكفاءة عالية.
وتناوب رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة ونائبه م.عبدالله قطيشات وعدد من أعضاء الاتحاد، على تتويج اللاعبين الفائزين بالميداليات الملونة.
وتكتسب الجولة الأولى من دوري المصارعة، أهمية كبيرة للقائمين على اتحاد المصارعة، وذلك لاستكشاف المزيد من المواهب الناشئة لتدعيم صفوف المنتخبات الوطنية، فضلا عن الوقوف على صحة الاختيارات الأخيرة لنحو 50 لاعبا بفئات تحت 15 و17 و20 و23 للمصارعة الحرة والرومانية، بعد إخضاع نحو 118 لاعبا لسلسلة من الاختبارات بناء على ترشيحات ممثلي الأندية والمراكز.
ويخضع اللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار من اللجنة الفنية لاتحاد المصارعة - المؤلفة من عضوية كل من: م. رائد صدقي، نايف علوش، حمزة عودالله - إلى خطة إعداد شاملة من خلال إشراكهم في البطولات المحلية والإقليمية، وتنظيم المعسكرات الداخلية والخارجية، لزيادة الاحتكاك وإكسابهم خبرات الوقوف على البساط.
وتنطلق الجولة الثانية من دوري المصارعة للفئة تحت 17 عاما يومي 9 و 10 شباط (فبراير) المقبل، كما تقام الجولة الثالثة للفئة تحت 20 و23 عاما نهاية الشهر ذاته.
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني للمصارعة، يشارك في بطولة العرب للفئتين تحت 17 و23 عاما، والتي تحتضنها السعودية في الفترة من 3 إلى 7 آذار (مارس) المقبل، وهي المحطة الأولى التي تسبق المشاركة في البطولة الآسيوية، حيث سينخرط اللاعبون بمعسكر تدريبي محلي للفئات العمرية كافة، يقام في نيسان (أبريل) المقبل، بمشاركة دول، بولندا ورومانيا والولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا، تتبعه المشاركة في بطولة العرب بالجزائر، وذلك محطة تحضيرية تسبق استضافة المملكة لبطولة آسيا للفئتين تحت 17 و23 عاما بالفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، كما يشارك المنتخب الوطني في بطولة آسيا للفئتين تحت 15 و20 عاما، والتي تحتضنها السعودية أيضا بالفترة من 6 إلى 14 تموز (يوليو) المقبل.

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