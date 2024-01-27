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تدريبات متواصلة للمنتخب الوطني تحضيرا للعراق.. وديارا جاهز للموقعة

1/27/2024 2:33:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى تحقيق فوز مهم في مسيرته ببطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، من خلال مواجهة نظيره العراقي غدا بدور الـ16 من البطولة القارية، في ثالث مباريات الدور ثمن النهائي الذي تنطلق منافساته اليوم.
ويسعى المنتخب الوطني، إلى تسجيل نتيجة الفوز والعبور للدور التالي، وكسر عقدة الدور الثاني التي لازمته في 3 مناسبات سابقة، آخرها في النسخة الماضية في العام 2019 أمام فيتنام، بعد الخسارة بفارق الركلات الترجيحية.
ويقيم المنتخب تدريباته اليومية على ملعب العقلة 3 في منطقة لوسيل خلال فترة الظهيرة، تحضيرا للمواجهة الأهم، أملا في حجز إحدى البطاقات الثمانية المؤهلة للدور التالي، علما بأنه في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل، يتم اللجوء لشوطين إضافيين، وبعدها لركلات الترجيح في حال استمرار نتيجة التعادل.
وأصبحت قائمة المنتخب للبطولة تضم 25 لاعبا بعد استبعاد نور الدين الروابدة بداعي الإصابة، واللاعبون هم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
وخاض "ديارا" تدريب أول من أمس منفردا نظرا لتعرضه لكدمة بسيطة خلال الفترة الماضية، من دون أن تؤثر هذه الإصابة على مسيرته مع المنتخب في المرحلة الحالية، ومن المنتظر أن يظهر في التشكيلة الأساسية أمام العراق.
ويظهر المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة اليوم أمام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي برفقة أحد اللاعبين، للحديث عن تطلعاته للمواجهة، ومدى جاهزية المنتخب لتخطي عقبة الفريق المنافس، كما سيظهر المدرب الإسباني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس ولاعب من فريقه للحديث عن الأمر ذاته.
ويعد المنتخب العراقي الأقوى هجوما في الدور الأول من بين 24 فريقا، حيث سجل 8 بالتساوي مع منتخبا كوريا الجنوبية واليابان، ما يجعل المهمة صعبة على دفاع المنتخب لإيقاف الهدير الهجومي للمنافس، ولا سيما أمام هداف البطولة لغاية اللحظة أيمن حسين الذي سجل 5 أهداف.
من جهته، أعلن الاتحاد الآسيوي تعيين الإيراني علي رضا فغاني حكما لمواجهة المنتخب الوطني المرتقبة غدا أمام العراق، إذ يعد الحكم البالغ من العمر 46 عاما أحد أشهر الحكام في القارة الآسيوية، وسبق له وأن أدار المباراة الافتتاحية للبطولة الحالية والتي جمعت قطر ولبنان، إلى جانب إدارته للعديد من البطولات الكبرى في مسيرته ومنها كأس العالم 2018 وكأس العرب 2021.
بدورها، بدأت الجماهير الأردنية والعراقية تحتشد للمواجهة المصيرية غدا، من خلال التجمع المستمر في سوق واقف بالدوحة، إلى جانب الإقبال الكبير على شراء تذاكر المباراة، وحضور عدد كبير من الجماهير أيضا خلال الساعات الماضية من عمان وبغداد.
كما اشتعلت المنافسة بين جماهير الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الضغط على المنافس، لإرباكه ومحاولة تشتيت أفكار الفريق، مع تأكيد العلاقة الطيبة التي تربط الشعبين من قبل الجماهير.
وترى الجماهير الأردنية، أن الفرصة مواتية للمنتخب الوطني للتقدم أكثر في البطولة القارية، مع تأكيدها أن تخطي المنتخب العراقي لن يكون بتلك السهولة، إلا أنه وفي حال حدوث ذلك، فإنه سيفسح المجال أمام الفريق لبلوغ أدوار متقدمة.

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