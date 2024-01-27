احذر منه! أسوأ طعام يسبب الصداع النصفي

MENAFN - Alghad Newspaper)وأضاف ويلهور، أنه من المعتقد أن الكاكاو يؤثر على إطلاق السيروتونين، مما قد يساهم في الإصابة بنوبات الصداع النصفي، حسبما نشر موقع "Mirror".وتابع طبيب الأعصاب: "على الرغم من أن الشوكولاتة تحتوي على السيروتونين والتربتوفان، مع مستويات أعلى من الكاكاو بنسبة 85% إلا أن الدراسات الحالية لم تؤكد وجود صلة مباشرة بينها وبين نوبات الصداع النصفي."



ونصح بضرورة تجنب التوتر والحفاظ على ترطيب الجسم عن طريق شرب كمية وفيرة من المياه، والتأكد من الحصول على قسط كافي من النوم وتجنب الأضواء الساطعة، وذلك للحد من خطر الإصابة بالصداع النصفي.



ولا يعرف الخبراء حتى الآن الأسباب الواضحة وراء الإصابة بنوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص دون غيرهم، في حين يشيرون إلى وجود بعض الأدلة حول وجود تاريخ عائلي مرضي يزيد مخاطر التعرض لهذه الحالة، بجانب الضغط العصبي والتوتر المستمر.



غالبًا ما يؤدي الصداع النصفي إلى الشعور بألم شديد على شكل إحساس بالخفقان في الرأس، ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 3 أيام.



وتشمل الأعراض المبكرة للتعرض لنوبة صداع نصفي: الشعور بالدوار، وصعوبة التحدث، وتغيرات في الحالة المزاجية اعتمادًا على نوع الصداع النصفي الذي يعاني منه الشخص. -وكالات

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