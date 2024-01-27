أبل تضيف خاصية جديدة للحماية في حال سرقة آيفون



وذكر تقرير مطول لوكالة أسوشيتد برس أبرز وظائف خاصية الحماية في حال سرقة الجهاز، والتي يمكن للمستخدمين تفعيلها عبر الدخول إلى إعدادات الهاتف.



وطرحت شركة أب تحديثا لنظام التشغيل iOS الخاص بها هذا الأسبوع، مع ميزة تسمى "Stolen Device Protection" والتي تجعل من الصعب على اللصوص الوصول إلى الوظائف والإعدادات الرئيسية للهاتف، وتم حث المستخدمين لتفعيلها على الفور.



ويتضمن تحديث برنامج التشغيل لأجهزة iPhone وiPad الميزة الجديدة الأساسية المصممة لمنع اللصوص من مسح الهواتف لإعادة بيعها أو الوصول إلى "Apple ID" أو الحسابات المهمة الأخرى. وخاصية الحماية للأجهزة المسروقة عبارة عن إعداد جديد تم تضمينه في أحدث إصدار من iOS، الإصدار 17.3.



وتقول شركة أبل إن الميزة الجديدة تضيف طبقة إضافية من الأمان للمستخدمين، وتعالج ثغرة اكتشفها اللصوص واستغلوها، وهي السماح لهم بإغلاق حسابات الضحايا على Apple وحذف صورهم وملفاتهم الأخرى من حساباتهم على iCloud وإفراغ حساباتهم المصرفية عن طريق الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة في برنامج "Keychain".



كيف تعمل خاصية الحماية للأجهزة المسروقة؟



وتعمل هذه التقنية على تتبع "المواقع المألوفة" للمستخدم، مثل منزله أو مكان عمله، وتضيف المزيد من الإجراءات الأمنية البيومترية للتخطي، إذا حاول شخص ما استخدام الجهاز للقيام بأشياء معينة عندما يكون بعيدا عن تلك الأماكن.



كما أنها تقلل من أهمية رموز المرور، التي يمكن للصوص سرقتها من خلال النظر من فوق كتف شخص ما أو تهديد الضحايا وإجبارهم على تسليمها، لصالح ميزات "بيومترية" مثل الوجوه أو بصمات الأصابع التي يصعب نسخها (Face ID أو Touch ID).



ويقوم اللصوص عادة بمسح محتويات وإعدادات الهاتف لبيعه، وأشار التقرير إلى أن شركة أبل طورت هذه الخاصية مع ازدياد حالات سرقة هواتف آيفون.



ويتم تفعيل هذه الميزة في حال حصول إجراءات أخرى، وإذا لم يكن المستخدم في مكان مألوف، وتشمل استخدام كلمات المرور المحفوظة في Keychain أو طرق الدفع المحفوظة في Safari، أو في حالة إيقاف تشغيل Lost Mode، أو التقدم بطلب للحصول على بطاقة أبل جديدة أو استخدام آيفون لإعداد جهاز جديد.



وهناك أيضا طبقة إضافية من الحماية مصممة لإبطاء اللصوص الذين يحاولون الوصول إلى إعدادات الأمان المهمة. وإذا حاول شخص ما، على سبيل المثال، تسجيل الخروج من حساب Apple ID، أو تغيير رمز المرور أو إعادة ضبط الهاتف أثناء وجوده في مكان غير مألوف، فسيتعين عليه المصادقة على ذلك باستخدام Face ID أو Touch ID، والانتظار لمدة ساعة، ثم إجراء ذلك ثانية (مسح الوجه أو بصمات الأصابع).



كما سيؤدي تغيير كلمات المرور أو تحديث إعدادات الأمان أو إضافة أو إزالة Face ID أو Touch ID، وإيقاف تشغيل خاصية "العثور على الجهاز" إلى تفعيل هذه الميزة أيضا.



وقالت الشركة: "إن هذه الإجراءات الأمنية مصممة لمنع اللصوص من مسح محتويات وإعدادات الهاتف، حتى يتمكن المالك الحقيقي من وضع علامة على جهازه كمفقود والتأكد من أن حساب أبل الخاص به آمن".



وأضافت "عندما يكون جهاز آيفون الخاص بك في مكان مألوف، لن تكون هذه الخطوات الإضافية مطلوبة ويمكنك استخدام رمز المرور الخاص بجهازك كالمعتاد".



كيف يمكن تفعيل ميزة الحماية للأجهزة المسروقة؟



الأمر بسيط، يجب أولا تحديث نظام التشغيل iOS، إلى الإصدار 17.3، ومن ثم الدخول إلى الإعدادات وتحديدا إلى قسم "Face ID & Passcode" أو "Touch ID & Passcode"، وإدخال رمز المرور، وعندها سيجد المستخدم ميزة الحماية للأجهزة المسروقة (Stolen Device Protection).

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