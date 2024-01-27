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الأبوة في الـ80.. دينيرو عن مولودته: أتمنى البقاء بجوارها

1/27/2024 2:32:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأثر النجم الأميركي روبرت دي نيرو بطريقة واضحة في أثناء حديثه عن ابنته غيا، البالغة من العمر 9 أشهر، في مقابلة جديدة.


يشارك الفائز بجائزة ((الأوسكار)) الطفلة الصغيرة مع المنتجة السينمائية تيفاني تشين، وفقاً لصحيفة ((نيويورك بوست)).


وقال دي نيرو، البالغ من العمر 80 عاماً، في مقابلة: ((أنا أب يبلغ من العمر 80 عاماً، وهذا أمر رائع... كل ما أقلق بشأنه يختفي عندما أنظر إليها)).


وأضاف الممثل الشهير: ((إنه أمر عجيب)).

وأشار النجم، الذي تم ترشيحه أخيراً لجائزة ((أوسكار- أفضل ممثل مساعد)) في فيلم ((Killers of the Flower Moon))، إلى أن الطفلة البالغة من العمر 9 أشهر ((تراقب كل شيء... تتمتع بطريقة لطيفة جداً في النظر إليك)). وقال بتأثر إن النظرة ذكّرته بالطريقة التي كانت تتصرف بها ابنته هيلين، التي استقبلها في عام 2011.


وتابع عن غيا: ((لا أعرف إلى أين سيذهب معها الأمر لاحقاً عندما تكبر... لكنها تفكر وتراقب كل مَن يشاهدها... إنه أمر مثير للاهتمام حقاً)).


وأفاد دي نيرو: ((أريد أن أكون بجوارها لأطول فترة ممكنة؛ للاستمتاع بالأمر، وللاستمتاع معها)).

وبالإضافة إلى غيا، فإن دي نيرو أب أيضاً لدرينا (51 عاماً) ورافاييل (46 عاماً) من زوجته الأولى ديان أبوت في عام 1976، ولديه توأمان هما جوليان وآرون (27 عاماً) من عارضة الأزياء والممثلة توكي سميث، وابنه إليوت (24 عاماً) وابنته هيلين من زوجته الثانية غريس هايتاور.


واستقبل دي نيرو وتشين ( 65 عاماً) غيا في أبريل (نيسان) عام 2023.


وكشف النجم عن ولادة ابنته الأخيرة في تصريحات خلال مقابلة مع برنامج ((ET Canad)) عندما سأله المراسل عن أحوال أطفاله الستة، ليرد دي نيرو: ((سبعة، في الواقع... رزقت أخيراً بطفلة جديدة)).

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