في ظل انتشار الحصبة.. هذا ما تحتاج لمعرفته عنها

MENAFN - Alghad Newspaper)كما تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على مواقعها على شبكة الإنترنت إن حالات تفشي مرض الحصبة موجودة في كل منطقة من مناطق العالم.

ويعد اليمن والهند وكازاخستان من البلدان التي يصاب فيها أكبر عدد من الأشخاص بفيروس الحصبة.



وفي الوقت ذاته، يُظهر أحدث تقرير مشترك لمنظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه في عام 2022 زادت حالات الحصبة بنسبة 18 في المئة، وارتفعت نسبة الوفيات بنسبة 43 في المئة على مستوى العالم، مقارنة بعام 2021.



وتعني هذه النسبة بالأعداد تسعة ملايين حالة إصابة بالحصبة و136,000حالة وفاة، معظمها بين الأطفال.



وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك ارتفاعاً "مثيراً للقلق" بمقدار 30 ضعفاً في حالات الحصبة في أوروبا العام الماضي.

وقد أُبلغ عن إصابة أكثر من 30 ألف شخص في جميع أنحاء القارة في عام 2023، مقارنة بـ 941 إصابة خلال عام 2022 بأكمله.



ما هي الحصبة؟





الحصبة هي عدوى معدية للغاية تسبب طفح جلدي كامل الجسم وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

تحدث الإصابة بالحصبة بسبب فيروس ، لذلك لا يوجد علاج طبي محدد لها.

ويجب على الطفل المريض شرب الكثير من السوائل، والحصول على الكثير من الراحة، والبقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة، وتجنب كافة الأنشطة المجتمعية أو الجماعية لمنع انتشار العدوى.



ما هي علامات وأعراض الحصبة؟



الأعراض الأولى لعدوى الحصبة عادة ما تكون السعال الشديد وسيلان الأنف والحمى الشديدة واحمرار العينين.

قد يعاني الأطفال أيضًا من بقع كوبليك (بقع حمراء صغيرة ذات مراكز زرقاء وبيضاء) داخل الفم قبل بدء الطفح الجلدي.



فيما يظهر الطفح الجلدي بعد 3-5 أيام من بدء الأعراض، ويصاحبه أحيانًا ارتفاع في درجة الحرارة يصل إلى 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية).

وعادة ما يبدأ الطفح الجلدي الأحمر أو البني المحمر على شكل بقع حمراء مسطحة على الجبهة. وينتشر إلى بقية الوجه، ثم أسفل الرقبة والجذع إلى الذراعين والساقين والقدمين. تختفي الحمى والطفح الجلدي ببطء بعد بضعة أيام.



وأكثر الأعراض انتشارا هي:



-ارتفاع درجة الحرارة



-التهاب واحمرار العين



-السعال والعطس



-الشعور العام بالإعياء



-قد تظهر بقع بيضاء صغيرة داخل الفم



-طفح جلدي لونه أحمر أو بني، لا يسبب عادة الحكة، ويظهر بعد ظهور الأعراض الأولية



ويبدأ الطفح الجلدي بالظهور عادة على الوجه ومنطقة خلف الأذنين قبل أن ينتشر إلى باقي الجسم

قد يكون من الصعب رؤية الطفح على أصحاب البشرة البنية والداكنة



وتشمل مضاعفات مرض الحصبة الشائعة التهابات الأذن والإسهال. وقد يعاني بعض الأشخاص من مضاعفات خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ (تورم الدماغ) والعمى.



كيف يصاب الناس بالحصبة؟



تنتشر الحصبة عندما يتنفس الأشخاص السوائل المصابة بالفيروس أو يكونون على اتصال مباشر بها.

ويمكن أن ينتقل من خلال الرذاذ الذي يتناثر في الهواء عندما يعطس أو يسعل شخص مصاب بالحصبة. عادةً ما تظهر الأعراض على الشخص الذي يتعرض للفيروس بعد 7 إلى 14 يومًا.



يمكن للأشخاص المصابين بالحصبة أن ينشروا المرض في وقت مبكر قبل 4 أيام من بدء الطفح الجلدي. وهم أكثر عدوى عندما يعانون من الحمى وسيلان الأنف والسعال.



كما يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب حالات أخرى (مثل فيروس نقص المناعة البشرية وبعض أنواع السرطان، أو من تناول بعض أنواع الأدوية) أن ينشروا فيروس الحصبة لفترة أطول، حتى يتعافوا.



ويظل الأشخاص المصابون بالحصبة مُعديين حتى أربعة أيام على الأقل بعد ظهور الطفح الجلدي.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وهيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة والسلطات الصحية الأخرى في جميع أنحاء العالم، فإن مرض الحصبة معدٍ للغاية.



كيف يتم علاج الحصبة؟

لا يوجد علاج طبي محدد للحصبة. للمساعدة في إدارة الأعراض:

-أعط طفلك الكثير من السوائل

-تشجيع الراحة الإضافية



-أعط دواءً للحمى غير الأسبرين، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين إذا كانت الحمى تجعل طفلك غير مرتاح.

ولا تعطي الأسبرين أبدًا لطفل أو مراهق مصاب بمرض فيروسي، لأن هذا الاستخدام مرتبط بمتلازمة راي ، والتي يمكن أن تهدد الحياة.



ويجب مراقبة الأطفال المصابين بالحصبة عن كثب من قبل الطبيب.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الحصبة إلى مشاكل أخرى، مثل:



-التهابات الأذن



-الخانوق "تورُّم في القصبة الهوائية والحنجر"





-إسهال



-التهاب رئوي



-التهاب الدماغ (تهيج وتورم الدماغ)



كما يجب إبعاد الأطفال المصابين بالحصبة عن الآخرين لمدة 4 أيام بعد ظهور الطفح الجلدي.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، يجب أن يستمروا في ذلك حتى يتماثلوا للشفاء التام وتختفي جميع الأعراض.



لماذا التطعيم مهم؟



أدى التحصين على نطاق واسع إلى جعل مرض الحصبة نادرًا لكن تفشي المرض لا يزال يحدث. يحدث تفشي المرض عندما يحدث المرض بأعداد أكبر من المتوقع في منطقة معينة.

كما يتزايد تفشي مرض الحصبة في جميع أنحاء العالم، وينتشر في الغالب من الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم.



من المهم لجميع الأطفال الذين يمكنهم الحصول على اللقاح أن يحصلوا عليه في الوقت المحدد. بعض الأشخاص المعرضين للخطر (مثل أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة) لا يمكنهم الحصول على اللقاح.

ولكن عندما يتم تحصين الكثير من الأشخاص ضد مرض ما، فإن ذلك يحميهم، ويمنع المرض من الانتشار، ويساعد على منع تفشي المرض.



الأكثر تعرضًا للخطر أثناء تفشي مرض الحصبة هم:



-الرضع الذين لم يبلغوا من العمر ما يكفي للحصول على لقاح الحصبة



-الأطفال والمراهقين الذين لم يحصلوا على جرعتين من لقاح الحصبة



-النساء الحوامل

-الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو ضعف جهاز المناعة

ويمكن للأطباء إعطاء حقنة من الأجسام المضادة للحصبة (تسمى الجلوبيولين المناعي ) للأشخاص المعرضين للخطر والذين يتعرضون للحصبة. يكون أكثر فعالية عندما يُعطى خلال 6 أيام من الاتصال. يمكن لهذه الأجسام المضادة أن تمنع الإصابة بالحصبة أو تجعل الأعراض أقل حدة.



وتساعد جرعة من لقاح الحصبة في حماية الأشخاص غير المطعمين من الإصابة بالمرض بعد التعرض للحصبة إذا أصيبوا به في غضون 3 أيام.



وتقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن حوالي تسعة من كل عشرة أشخاص غير مُحصنين، سيصابون بالعدوى بعد التعرض لفيروس الحصبة.



ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال الحصول على جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، إذ تحمي حقنة اللقاح من الإصابة بتلك الأمراض الثلاثة.



وتوصي منظمة الصحة العالمية بتلقي الجرعة الأولى من لقاح "إم إم أر" عند عمر تسعة أشهر في البلدان التي ينتشر فيها المرض. وتقول إنه يتعين الحصول على جرعة ثانية في وقت لاحق أثناء مرحلة الطفولة، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 شهراً.



وتقول المنظمة: "قبل ظهور لقاح الحصبة في عام 1963 والتطعيم على نطاق واسع، كانت الأوبئة الكبرى تظهر كل عامين إلى ثلاثة أعوام تقريباً وتتسبب في ما يقدر بنحو 2.6 مليون حالة وفاة كل عام".



وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الوفيات الآن أقل بكثير مما كانت عليه في أيام ما قبل التطعيم، قائلة إن "ما يقدر بنحو 128,000 شخص قد توفوا بسبب الحصبة في عام 2021".



لكنها تقول إن معظم حالات الوفيات كانت "لأطفال دون سن الخامسة، على الرغم من توفر لقاح آمن وفعال من حيث التكلفة".





التردد في الحصول على اللقاح



يجب أن يحصل المراهقون والبالغون أيضاً على لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية إذا لم يكونوا قد حصلوا عليه بالفعل.



وعلى الرغم من ذلك، تقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية إن تغطية التطعيم ضد الحصبة انخفضت بشكل ثابت منذ بداية تفشي فيروس كورونا.



وتقول منظمة الصحة العالمية: "أدى فيروس كورونا إلى انتكاسات في جهود المراقبة والتحصين.

وقد ترك تعليق خدمات التحصين وانخفاض معدلات التحصين والمتابعة في جميع أنحاء العالم ملايين الأطفال عرضة للأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الحصبة".



وقد أظهرت بيانات في عام 2021، أن قرابة 40 مليون طفل لم يحصلوا على جرعة لقاح الحصبة، وهو رقم قياسي، إذ لم يحصل 25 مليون طفل على الجرعة الأولى، ولم يحصل 14.7 مليون طفل إضافي على الجرعة الثانية.



ويعيش نصف الأطفال الذين لم يحصلوا على الجرعة الأولى في 10 دول فقط: أنغولا، والبرازيل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والهند، وإندونيسيا، ومدغشقر، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين.



هل يمكن أن يُصاب الكبار بالحصبة؟



يمكن لأي شخص أن يصاب بالحصبة إذا لم يحصل على التطعيم أو لم يٌصب به من قبل. كما أن إصابات مرض الحصبة أكثر شيوعاً بين الأطفال الصغار.



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية وغيرها من الهيئات الصحية، يمكن أن تسبب الحصبة آثاراً جانبية خطيرة للأشخاص من جميع الفئات العمرية.



وعلى الرغم من ذلك، هناك مجموعات عدة أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات الحصبة، كالتالي:



-الأطفال أقل من سن خمس سنوات



-البالغون فوق سن الـ 20 عاماً



-النساء الحوامل



-الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بسرطان الدم أو فيروس نقص المناعة البشرية.



هل من الممكن أن يُصاب الشخص بالحصبة مرتين؟



وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهيئة الخدمات الصحية البريطانية وهيئات مثل "مايو كلينك"، وهو مركز طبي أكاديمي أمريكي غير ربحي، من الممكن أن يُصاب الشخص بالحصبة مرتين، لكنه أمر مستبعد للغاية.



يقول مركز "مايو كلينيك" إن أكثر من 93 في المئة من الأشخاص الذين يحصلون على الجرعة الأولى من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يطورون مناعة ضد الحصبة، وبعد الحصول على الجرعة الثانية يصبح حوالي 97 في المئة من الأشخاص مُحصنين.



وبالنسبة للأشخاص الذين ليسوا متأكدين مما إذا كانوا قد طُعموا ضد الحصبة أم لا، يُمكن أن يؤكد اختبار الدم ما إذا كانت لديهم بالفعل مناعة، بسبب حصولهم في السابق على لقاح.



ويُنصح البالغون ، الذين ليس لديهم مناعة قوية، بالحصول على جرعة واحدة على الأقل من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.



ويُرجح أن يكون البالغون، الذين وُلدوا قبل عام 1970 قد أُصيبوا بالحصبة والنكاف والحصبة الألمانية عندما كانوا أطفالاً أو تلقوا جرعةً واحدة من لقاح الحصبة أو الحصبة الألمانية.

وكانت تُستخدم هذه الجرعات الفردية قبل بدء استخدام لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية في عام 1988.



وسيحتاج الأشخاص الذين لم يُصابوا بالعدوى أو لم يحصلوا على التطعيمات إلى الحصول على جرعتين، بفارق شهر واحد لكل جرعة.

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