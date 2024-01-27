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الضحية: آداب الصدمة لـأبو شهاب.. ذاكرة التروما وتجلياتها في الوعي عبر اللغة

1/27/2024 2:32:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان – يقول الأكاديمي المتخصص في النقد الأدبي والدراسات الثقافية وخطاب ما بعد الكولونيالية د. رامي أبو شهاب: "إن قيمة الأدب تتحدد عبر قدرته على أن يثير وعي الأسئلة التي تتصل بالتجربة الإنسانية، ومن هنا تتأتى قيمة الذاكرة بوصفها ذاكرة لغوية تختزن الصور التي تنتج عن التجربة كي تعيد تموضعها في سياق التاريخ".
جاء ذلك في مقدمته لكتابه الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر بعنوان "كتاب الضحية: آداب الصدمة (التروما)- الصيغة، الأثر، الامتداد"، حيث يشير إلى أن هذا الكتاب نتاج محاولة رصد ما يمكن أن نطلق عليه ذاكرة الصدمة، وتجلياتها في الوعي عبر اللغة.
جاء الكتاب في أربعة فصول: الفصل الأول، هو دراسة الصدمة "إطار معرفي"، فيما يتناول الفصل الثاني، التجربة الفلسطينية، وقد جاء في ثلاثة محاور، بينما جاء الفصل الثالث بعنوان "الصدمة ونواتج الفعل الكولونيالي التجربة العراقية"، ويتحدث الفصل الرابع عن "متلازمة الخوف: التجربة الصورية"، وهذا الفصل جاء في محورين.
يشير أبو شهاب، إلى أن الكتاب يطرح أسئلة من أجل محاولة بناء سردية لا تستهدف تحقيق فعل المقاومة، أو بناء قيمة مضادة أو موزاية فحسب، إنما ترغب في خلخلة مركزية التمحور التي تطال مركزية الألم والصدمة في الخطاب الذي ينتهج مفهوم الضحية، فمركزيّة الضحية التي تشكلت مع "الهولوكوست"، ما فتئت تعيد تجديد التعاطف الغربي، في حين أن الضحية الحقيقية تتناسى، ومن هنا فإن مفهوم الصدمة لا يعلق فقط بمحاولة بناء قيم متنازع عليها، وإنما يستدعي إلى الذاكرة الأدوات أو المنهجيات التي خلقت الصدمة في الوعي عبر نقلها إلى سياقات مستحقة.
يقول المؤلف: "إنه بحث موضوع الصدمة مع الخطاب عبر واجهة الأدب ضمن السياق العربي، أي السردية التي اتخذت ثلاثة توجهات أو نماذج، وفيها تقف التجربة الفلسطينيّة في المقدمة نَظراً لتاريخيتها، وعمق تجربتها، علاوة على كونها متمركزة في مواجهة سردية أخرى، ونعني السردية الصهيونية التي احتكرت معيارية الصدمة؛ ولهذا وضعنا محوراً يعرض صورة شمولية لتموضع تجربة الصدمة الفلسطينية، عبر طيف من الخطابات والنصوص والتجارب في محور يعنى بالسرد ضمن رؤية كلية".
ويتابع أبو شهاب، "يتمثل النموذج الأول للصدمة بتجربة الشاعر محمود درويش - في محور ثانٍ- معتمدين على نموذج يختبر مجموعة "أثر الفراشة" التي تختزل معنى الاستعادة لظاهرة الصدمة على مستوى التعريف والتفسير، مبينا أنه ثمة مجموعات أخرى للشاعر درويش، وهناك تجارب أخرى لشعراء فلسطينيين يمكن أن تنطوي على مفردات الصدمة في أبعادها الخطابية، ولا سيما، تلك التجربة التي تتصل بالنكبة، والنكسة، وحصار بيروت، وغيرها من الأحداث، غير أن "أثر الفراشة"، نتج بفعل الحساسية الزمنيّة لخطاب حمل آثار الوعي التاريخي بالصدمة، وتمكنها في المفردة الشعرية".
أما النموذج الثاني، فهو الغزو الأميركي للعراق بما حمله من تبعات إمبرياليّة، بالتوازي مع إطلاق جنون من العنف أسهم في تشويه الذات لتبدو هذه التجربة في سياقها الأكثر وضوحا عبر رواية "فرانكشتاين في بغداد"، التي نختبر من خلالها الوعي الإمبريالي، وتقاطعه مع العنف والألم والصدمة، ولا سيما، في السياق ما بعد الكولونيالي·
أما النموذج الثالث الذي يتناوله أبو شهاب، فهو مرحلة الربيع العربي، وتداعياتها، كما تختزنها التجربة السورية التي بدت على قدر كبير من التعقيد تبعاً لحجم المعاناة، وعنفها، ولا سيما، على الذات كما نعاينها في رواية "ديمة ونوس" بعنوان "الخائفون"، ولكن قبل ذلك، فإنه ثمة اختزانات كما اختزالات أعمق لمعنى الخوف الذي يمكن أن يحول قراءة التاريخ في علاقته مع السلطة التي أنتجت ثقافة الخوف كما يمكن تتبعها في أشعار محمد الماغوط، وبوجه خاص "مجموعة الفرح ليس مهنتي" وتأتي بوصفها نوعا من الإرهاص الذي سبق وعي الربيع العربي وبهذا، فإننا نقرأ وعي الصدمة في نسق ثقافي يعتمد الأسباب والنتائج، والأشكال والصيغ من أجل رصد ظاهرة الخوف، وامتدادها.
ويقول المؤلف: "إن الألم والصدمة يأتيان نتيجة ارتطام الذات بأسباب متعددة: كالحروب، والتهجير، وتجربة العبودية، والقمع، والتعذيب··· إذ يمكن أن يطال ذلك الوعي الفردي أو الجماعي، ومن هنا تتشكل قيمة الذاكرة بوصفها مخزناً لهذه الذكريات التي تعلق باللغة، ولا سيما في بحثها عن نماذج للتخلص من التداعيات بهدف التعافي، أو على العكس من ذلك، أن تبتكر صيغاً جديدة للتاريخ؛ ولهذا يمكن تبرير جَدلية الحوار حول قيمة الاعتراف، ومقولات المغفرة أو التسامح لدى الفلاسفة الذين يبقون تحت سطوة تأويل التاريخ، والتجربة، وما يكمن بينهما من ذاكرة ربما تورث للأجيال اللاحقة".
ويرى أبو شهاب، أن وعي الشعوب يبقى الأكثر قدرة على التذكر، مع مطالبة دائمة بالاعتذار، فينتج عن ذلك صدام حضاري قوامه التنازع على المروية أو السردية، مما يعني بصورة أو بأخرى إنتاج تصور الصدمة على المستوى الخطابي؛ ولهذا تلعب كل من الذاكرة، والأرشيف، والآداب، والنصوص، والفنون عامة ··· دورا مركزياً في هذا الجدل الدائر.
ويعتبر المؤلف اللغة، نموذجا تواصليا كما أنها تتجاوز ذلك لتمسي محاولة تحفيز للوعي، وفي بعض الأحيان على العكس من ذلك، قد تعلق في الحدث، وبناء على ذلك، فإن فاعلية الأدب تَبرز ضمن هذه العلائقية الجدليّة التي نسعى من خلالها إلى تمكين فرضية اتخاذ الخطاب في بعديه الأكثر حساسية، ونعني تمثل الحدث أولا، ومن ثم رصد الامتدادات التي يمكن أن ينتجها.
ويضيف أبو شهاب، من خلال اللغة نتصل بالأثر، وقيم التركيب (الصيغ) التي تعصف بالبنى اللغوية التي تسعى لأن تعيد إنتاج التاريخ بكل ما ينطوي عليه من توتر؛ من منطلق أن التاريخ يعد جزءاً من سردية الإنسان، ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق إذا وردنا التاريخ بطابعه الأرشيفي، إنما ينبغي أن نتقدم خطوة بهدف اختبار هذا في الخطاب، وما يحتمله من إعادة إنتاج الذاكرة بصيغ أكثر فاعلية على مستوى التلقي.
ويرى المؤلف، أن التاريخ الإنساني منذ بداية وجوده يختبر أحداثا تخلف الكثير من الوقائع النفسية، فالإنسان منذ الأزل يسعى إلى تدوين تجربته التي تبدو في انزياحها أقرب لاختبار الألم، والخيبة، فتبرز في الواجهة تلك الوقائع التي تحمل وعي الارتطام، كما نطالعها في نصوص قديمة منها جلجامش، والإلياذة، وأديب ملكا، وغيرها من الخطابات التي تصطدم بما يمكن أن ننعته بوعي الصدمة الأولى·
ويبين أبو شهاب، أنه تناول في كتابه محاور الصدمة عبر مقاربة تعتمد المفهوم، والمرجعيات المعرفية. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الكتاب سعى في محور نظري إلى تكوين مفاهيمية أدب الصدمة، ومرجعياتها، فانطلقنا من التقديم المفاهيمي انطلاقاً من تنظيرات "كاثي كاروث" تبعتها دراسات أخرى، غير أن القيمة المحورية للتنظير تنطلق من العمل المحوري والعميق لسيغموند فرويد، الذي تمكن من وضع المسوغات العميقة لخلق مستوى علمي لمفهوم الصدمة انطلاقاً من تحليلاته المتبصرة، والتي شكلت ذخيرة للباحثين نحو تأسيس نظرية تتصل بآداب الصدمة، وتلقيها، ونقدها منطلقين من مقولة أساسية للباحثة "كاثي كاروث"، "إن مركزية الصدمة تتجاوز الفعل النفسي لتمسي ظاهرة ثقافية اجتماعية تعيد تشكيل فهمنا للتاريخ، والتعامل معه".
وخلص المؤلف، إلى أن كتابه يتحدث عن ممارسة نقدية خطابية تتقاطع مع الدرس النقدي باتجاهاته المختلفة، غير أن مركزها "دراسات الصدمة" في تشكلها المبدئي القائم على الدارسات النفسية، غير أنها سرعان ما تقاطعت في حوار أشبه بممارسة عابرة أو بينية عبر اتصالها بالدارسات الثقافيّة كما الدارسات النسوية، وخطاب ما بعد الكولونيالية، إضافة إلى النماذج المعرفية الإدراكية، علاوة على الاستفادة من النماذج التحليلية للأدب، من منطلق أن مفهوم الصدمة يبدو عابرا للحقول المعرفية، كونه ينطلق من قيمة الحدث والتاريخ، وما ينتج عن ذلك، من بحث في صيغ الذات على المستوى الجماعي، فيختبر التمثيل، ووقائع اللغة، والتقنيات والأساليب من أجل تمكين المقصدية التي تكتنز في الوقائع الأدبية النصية، من أجل تكوين وعي جديد لفهم ما نعنيه بأدب الصدمة، ونقدها، وهي مقاربة نقديّة ربما غير مسبوقة على المستوى العربي، مما ينقلها إلى خانة الاجتهاد التي تحتمل الكثير من الملحوظات التي يمكن أن تطرأ، ولكنها يمكن أن تثير تفاعلا آخرا يمكن أن يعد إضافة لهذه المقاربة النقدية.

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