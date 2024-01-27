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الحياة مع السكري بظل القصف على غزة.. حكم مؤجل بالموت

1/27/2024 2:32:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مروة عودة عمان - واقع يحيط به الخوف والرعب من القصف المتواصل يعيشه الطفل محمد البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما في قطاع غزة، يضاعف ذلك الهلع، عدم القدرة على تحصيل ما يحتاجه من علاج وأدوية، وهو المصاب بمرض السكري من النوع الأول، لتكون هذه الفئة من الأطفال، إحدى الفئات المهمشة "طبيا" بسبب الحصار الصارم على القطاع.
التعايش مع مرض سكري الأطفال يحتاج للكثير من التنظيم والبرامج الصحية الغذائية الملائمة، عدا عن الحاجة للفحوصات المتكررة وجرعات "الأنسولين" بأوقات ونسب منظمة، ولكن منذ اندلاع الحرب والحصار الكامل، يواجه محمد مع عائلته ظروفا معيشية صعبة للغاية، ما يدفعه للتساؤل الدائم "إلى متى هذا الحال وهو يعاني من مرض قد يوصله إلى الموت البطيء في حالة عدم المتابعة؟".
عدا عن ذلك، لا يتوفر الغذاء بكافة أشكاله، حتى وصل الأمر إلى انتشار المجاعة في بعض المناطق، ويسعى محمد وعائلته الآن البحث عن الغذاء على أمل البقاء على قيد الحياة، وسط الدمار والألم والإحاطة بالأمراض التي تفتك بالناس بلا رحمة. وما يزيد من خطورة الحالة لديه هو عدم وصول الإمدادات الطبية الخاصة بمرضى السكري، لتهاجمه الأمراض الأخرى في ظل الهجمات الصهيونية التي دمرت القطاع الصحي وخروج عدة مستشفيات عن الخدمة.
وبحسب بودكاست "وخزة" المتعلق بقضايا السكري من النوع الأول، وفي مقابلتها لحالات للمرضى، كما هو الحال لدى محمد، فإن حالة الخوف والترقب لعدم حصوله على الأنسولين من شأنه أن يضاعف مشاعر الخوف لديه، ما يعني زيادة أعراض السكري الخطرة، وكما يصف محمد نفسه بأن الخوف الذي يشعر به عند كل قصف وهجوم يتسبب في إصابته بتلك المضاعفات والتي قد تصل إلى حد الانخفاض الحاد بمستوى السكري والشعور بالدوار بشكل كبير ويصعب السيطرة عليه.
الطبيب هشام حسونة كذلك أحد أولياء الأمور الذي يتحدث عن معايشة ابنته باسمة لمرض السكري، النوع الأول، والتي بدأت المعاناة لديها منذ العام 2016، وهي التي تعد كثيرة التوتر والخوف، وبدا واضحا لديها خلال حرب 2014، في الوقت الذي تشير فيه الدراسات إلى ان زيادة الخوف والتوتر خلال الحروب يسرع بإلاصابة بالسكري.
ويتحدث حسونة عن دوره كأب مدرك للأعراض وحجم الإصابة، حيث يستذكر الوقت الذي تم فيه اكتشاف مرض ابنته، وانهيار العائلة لعدم وجود الخلفية المعرفية حول ما هية المرض، ولكن لكونه في ذات الوقت مقدم رعاية صحية لابنته، قام بتوجيه عائلته حول المرض من خلال المعلومات الصحيحة لمرض سكري الأطفال.
وكان حسونة أحد أهم الداعمين لابنته خلال الحرب، خاصة وأن باسمة من مواليد 2005 عاشت حروب 2012 و2014 و2016 كان بينها تصعيد فشعر بأن كل شيء بغزة مختلف كليا، ولكن تقبلت باسمة المرض خلال تلك الفترة، بيد أن ما يحدث في هذه الحرب هو الأصعب بمراحل كثيرة، تحديدا في رحلة العلاج سواء في غزة أو خارجها، وانتهى بها العلاج إلى تركيب مضخة خاصة بالأنسولين لتنظيم مستوى السكر ومن ثم التخلص من الأمراض الجانبية للسكري.
وبأسف شديد يقول حسونة إن الأمور لم تعد كما كانت، بسبب الصعوبات المتعلقة بالحرب الدائرة الآن، والحصار على القطاع الذي حال دون توفير المستلزمات الشهرية للمضخة من قبل الشركة التي توفرها في شمال القطاع، ما دفع العائلة للعودة إلى أقلام الأنسولين، والعودة لحالة عدم انتظام السكر في الدم.
عدم الانتظام قد يؤدي بشكل واضح إلى ظهور أعراض مختلفة، بدت ملامحها على باسمة، كما في الشعور المستمر بالتوتر وخاصة منذ اندلاع الحرب، وارتفاع هرمون الكرتزون والاضطراب الهرموني وعدم انتظام الدورة الشهرية، واضطرابات الشهية، وفقدان القدرة على النوم الجيد، إضافة إلى عدم توفر المياه النظيفة بدرجة كافية والغذاء من خضراوات وألياف والمصادر المتنوعة الأخرى للغذاء مما أدى إلى مستويات عالية بالسكر.
ولكونه يعمل في المجال الطبي ومقدم رعاية صحية بالأخص لمرضى السكري في غزة، يقول حسونة بحديثه عن طفلة تمثل تقريبا 5000 حالة مشخصة بالسكري داخل قطاع غزة وما ينطبق على باسمة ينطبق على كل المرضى هناك، مع غياب توفر أي معلومات عن مرضى السكري ووضعهم الصحي خلال الحرب بسبب عدم توفر الإنترنت في غزة وهذا مما يؤدي إلى عوائق إضافية، وخاصة من هم معنيون بالجمعيات المتعلقة برعاية الأطفال والمصابين بالسكري.
وحسونة هو مقدم رعاية صحية من غزة وحاصل على شهادة درجة البكالوريوس في مجال علوم التمريض والماجستير في علوم الصحة البيئية وله خبرة 20 عاما داخل القطاع الصحي ومنها العمل بأقسام العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي.
الصعوبات التي يمر بها المصاب بالسكري خلال الحرب بشكل خاص هي نفسها ما قبل الحرب، ولكن أكثر ألما وقسوة، على حد تعبير حسونة، وخلال هذه الحرب المستمرة ومع انقطاع الكهرباء لم تساعد الثلاجات في تبريد الجرعات الخاصة بمرضى السكري، وكثير من المصابين لم يستفيدوا من أقلام الحقن، وتم التخلص من الأنسولين لانتهاء صلاحيته بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر حافظات خاصة، وعدم القدرة للوصول للعيادات من أجل الحصول على الكمية الكافية.
كل ذلك العجز في توفير ما يلزم، يكون سببا في عدم انتظام السكر في الدم، والذي يقود بالطفل إلى حالة من الدوار والكسل واضطراب بالأكل.
وبحسب الأرقام، فقد تبين أن الفترة ما بين حربي 2012 و2014، شهدت ظهور أعداد كبيرة لمصابين بمرض سكري الأطفال، ولا يوجود إحصائيات ثابتة لذلك، ولكن هكذا بدت ملامح المرض بحسب الكوادر الطبية في القطاع، من خلال زيادة كبيرة جدا لعدد من المراجعين لأطباء الغدد الصماء وزيادة الطلب على إبر الأنسولين ومع قلة توفرها في المراكز الصحية.
إلى جانب ذلك، قالت الدكتورة دانية عدوان رئيسة اختصاصي التغذية في منصة زاد، والمختصة في مجال الحميات في تغذية مرضى السكري، مبينة أن المريض يجب أن يعيش في ظروف مناسبة من نواحي الطعام والمأوى بعيدا عن التوتر والخوف، ووجود الماء الكافي والصالح للشرب، ولكن لا بد من توفر الأنسولين للمريض ليكون بأفضل حالاته.
وتحدثت عدوان، عن خطورة الظروف التي يعيشها سكان القطاع، ومن بينهم مرضى السكري، عدا عن القصف المستمر ومشاهد العنف والموت والألم التي من شأنها أن ترفع مؤشر الخوف لدى الأطفال بشكل عام، وأطفال السكري تحديدا، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع سكري الدم بشكل خطير.
وتوصي العدوان بضرورة أن تجتهد منظمات الصحة العالمية بأن تضمن إيصال المساعدات للمرضى بأسرع وقت، ومواجهة النقص الحاد في الأنسولين، حيث أشارت الأرقام إلى أنه وبعد 7 أكتوبر، انخفض عدد الشاحنات التي تدخل غزة بشكل خطير جدا، بالإضافة إلى ذلك، فإن ندرة شرائط الاختبار والمياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية تجعل من الصعب لمرضى السكري التحكم في نسبة الغلوكوز في الدم، وتعتقد عدوان أن ما يجري الآن هو بمثابة "حكم بالموت".

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