الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 54% (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية
ارتفع حتى صباح اليوم السبت الموافق 27/1/2024 إلى ما نسبته 54%، حيث ارتفع المعدل
خلال يوم واحد بنسبة 10% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر
مكعب سنويا.
علما أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي
طويل الأمد في التاريخ نفسه من العام الماضي كانت 39,7%، وأن كميات المياه من الأمطار
التي دخلت السدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح اليوم نحو 5
ملايين متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 111 مليون متر مكعب
بنسبة تخزين كلية 38,5% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3، وأن أعلى
كمية هطول سجلت في عجلون خلال 24 ساعة بلغت 74,2 ملم .
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