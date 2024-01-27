الميثاق الوطني يشكل لجنة لوضع معايير الترشح على القائمة الحزبية الوطنية



الميثاق الوطني: الأردن وقف مع أمن واستقرار سوريا واليوم يتصدى لعصابات وجماعات تهريب المخدرات والسلاح



الميثاق الوطني يشيد بجهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة في إرسال المساعدات لغزة



الميثاق الوطني يرحب بكل ما يطرح من مبادرات لإيقاف الحرب على غزة



أعلن حزب الميثاق الوطني عن تشكيل لجنة داخل الحزب لوضع المعايير والأسس التي يجب أن تتوفر بعضو الميثاق الذي يرغب بالترشح على القائمة الحزبية الوطنية للانتخابات النيابية القادمة.



وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع 45 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم السبت إن اللجنة التي شُكلت لوضع المعايير والأسس للعضو الراغب بالترشح على القائمة الحزبية الوطنية ستكون برئاسة رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني مازن القاضي وعضوية من يسميهم رئيس اللجنة على أن يكون من بينهم مساعد الأمين العام للشؤون السياسية والبرلمانية والشؤون النقابية الدكتور إبراهيم الطراونة ورئيس لجنة الانتخابات النيابية بالمجلس الاستشاري الدكتور محمد الشرعه ورئيسة لجنة الشؤون السياسية في المجلس المركزي الدكتورة ميسون تليلان.



إلى ذلك رحب حزب الميثاق الوطني بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي سيما بند قبول الدعوى حول الإبادة الجماعية والذي جاء لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة بعد أن تقدمت دولة جنوب إفريقيا بدعوى ضد إسرائيل وأعلن الأردن وعدد من الدول دعمه وتأييده لجنوب إفريقيا، واصفا الحزب هذا القرار بالتاريخي ووسمة عار في جبين المحتل الغاصب لأرض فلسطين.



وطالب الميثاق الوطني المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشكل فوري وإيقاف الحرب والإبادات الجماعية ورفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لأهلنا في القطاع.



من جانب آخر أكد الميثاق الوطني دعمه لكل ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مؤخرا والمتعلق بمواقف الأردن الثابتة تجاه الأزمة السورية منذ اندلاعها والتي حافظ فيها الأردن على علاقاته التاريخية الأخوية مع الشقيقة سوريا، حفاظا على وحدة الأراضي السورية وسيادتها وترك الشعب السوري يقرر مصيره، مستنكرا الحزب أي اتهامات أو إيحاءات تشكك بموقف الأردن العروبي من هذه الأزمة.



كما جدد الميثاق الوطني دعمه بكل فخر واعتزاز لكل ما تبذله قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي/حرس الحدود من بطولات وتضحيات في التصدي لعصابات تهريب المخدرات والسلاح على الحدود حفاظا على أمن الأردن والأردنيين.



من جهة أخرى أشاد حزب الميثاق الوطني بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في وجوب إرسال المساعدات الإنسانية وإيصالها للقطاع عبر تسيير الطائرات والشاحنات جوا وبرا، مما عزز الثقة بهذه المؤسسة الوطنية ذات التاريخ العريق في تلقي المساعدات وإيصالها للشعوب المنكوبة وعلى راسها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية.

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