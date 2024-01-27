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إتلاف أكثر من 11 ألف لعبة أطفال

1/27/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير إصدار (14) قرار إغلاق و(66) إنذار وتحويل (109) منشأة إلى النّائب العامّ خلال عام 2023 إثر مخالفات لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.

وأكّدت الزّهير أنّ كوادر المؤسسة نفّذت خلال العام الماضي (3650) جولة للتفتيش على الأسواق والرقابة على المصانع المحلية شملت جميع محافظات المملكة؛ للتحقّق من مطابقة المنتجات للقواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الأردنيّة، بالإضافة إلى الكشف على (2891) مصعداً للتحقق من صلاحيّتها للاستخدام العامّ.

وأضافت أنّ المؤسسة تحرص على وصول المنتج المطابق وذي الجودة العالية للمستخدم، وقد عملت المؤسسة على إتلاف العديد من المنتجات المخالفة؛ منها (28500) قطعة من مواد العناية الشّخصيّة مثل الشامبوهات ومعجون وفراشي الأسنان وغيرها، و(11200) قطعة من ألعاب الأطفال، إلى جانب إتلاف (3450) قطعة من اللوازم الإنشائيّة المخالفة.

وقالت الزّهير إنّ المؤسسة أتلفت أيضاً ما يقارب (10) أطنان من مواد التنظيف المختلفة و(1244) قطعة من الأحذية والألبسة والحقائب التي تحمل علامات تجارية مقلدة .

ودعت المواطنين إلى التّواصل مع المؤسسة لتقديم ملاحظاتهم وشكاواهم على هاتف وواتس آب الشّكاوى الموحّد (065301243) بالإضافة إلى الموقع الإلكترونيّ للمؤسسة وصفحاتها على مواقع التّواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنّ المؤسسة استقبلت خلال العام الماضي (1030) شكوى، تمّت متابعتها وفق الجدول الزّمني الذي تتطلّبه الشّكوى.

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