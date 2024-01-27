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الأرصاد: السلط تسجل أعلى كمية أمطار خلال 48 ساعة

1/27/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجلت محطة رصد السلط أعلى كمية أمطار خلال الـ48 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، بواقع 74.6 ملم/ الساعة، بحسب التقرير الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية.

يشار إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، إذ بلغت 74,2 ملم، وفق بيانات وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن.

وتاليا كميات الأمطار الهاطلة خلال 48 ساعة في جميع المناطق وفق التقرير الصادر عن "الأرصاد الجوية":


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