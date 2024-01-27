الأرصاد: السلط تسجل أعلى كمية أمطار خلال 48 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) سجلت محطة رصد السلط أعلى كمية أمطار خلال الـ48 ساعة
الماضية وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، بواقع 74.6 ملم/ الساعة، بحسب التقرير الصادر عن إدارة
الأرصاد الجوية.
يشار إلى أن أعلى كمية
هطول سجلت في عجلون خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، إذ بلغت 74,2 ملم، وفق بيانات وزارة
المياه والري/ سلطة وادي الأردن.
وتاليا كميات الأمطار
الهاطلة خلال 48 ساعة في جميع المناطق وفق التقرير الصادر عن "الأرصاد الجوية":
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