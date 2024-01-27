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العيسوي: مواقف الأردن وجهود الملك استنهضت الضمير الإنساني لنصرة فلسطين

1/27/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يبذل جهودا كبيرة ومكثفة لوقف العدوان والجرائم والمجازرالوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأهل في غزة، والتأكيد على رفضه القاطع والحاسم لتهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أراضيهم.


وأضاف العيسوي أن هذه الجهود، استنهضت الضمير الإنساني، حيث بات الرأي العالمي يندد ويدين ويستنكر هذه المجازر البشعة، التي انتهكت جميع المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.


جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، شيوخ ووجهاء وأبناء وبنات عشائر قبيلة بلي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


وقال العيسوي إن جلالة الملك، في جهوده ومواقفه يمثل صوت العقل والحكمة، وجعل من الأردن نموذجا للسلم والأمن والاستقرار، ويوظف كل أدواته وإمكانياته من أجل الوقف الفوري والدائم للعدوان على غزة، وإيقاف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.


وأشار، خلال حديثه في اللقاء، إلى تحذيرات جلالة الملك، في جميع تحركاته، الإقليمية والدولية، لحشد التأييد لقضية فلسطين وأهلها، حذر من التداعيات الكارثية، لاستمرار حرمان الشعب الفلسطيني، من حقوقه المشروعة، وتداعيات استمرارالعدوان على غزة وما يسببه من قتل ودمار، وما يحمله من خطر حقيقي لتوسع الصراع في المنطقة، والتحذير من تداعيات الإجراءات التعسفية، والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية، وما تقوم به من تنكيل بحق الأهل هناك.

وقال إن الأردن، بقيادته الحكيمة، يوظف ومكانته الدولية لإيصال رسائل واضحة للعالم، بأن ما تقوم به إسرائيل من قـتـلٍ للمدنيين في الضفة الغربية والقطاع، وحرمانهم من حقهم المشروع، في العيش بأمن وسلام، وهدم للمرافق الحيوية، يتطـلب تدخلا فوريا لوقف العدوان، وضمان إدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية الكافية بشكل مستدام.


وأكد العيسوي أن الأردن، وتجسيدا لواجبه الإنساني ورسالته الأخلاقية النبيلة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وبتوجيهات ملكية مباشرة، مستمر بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة، ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية، بجميع المستلزمات والمساعدات الطبية والعلاجية نصرة ودعما للأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح أن الأردن فتح أبوابه لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لعدد من المصابين بالسرطان من قطاع غزة، الذين تم إجلاؤهم، لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان، وكذلك استقبال المرضى المحولين من القطاع في قسم الأطراف الصناعية بمركز التأهيل الملكي.

ولفت إلى أن مقالة جلالة الملكة رانيا العبدالله في صحيفة الواشنطن بوست والمقابلات التي أجرتها مع محطات تلفزة عالمية، والتي ركزت على معاناة الشعب الفلسطيني وازدواجية معايير المجتمع الدولي في التعاطي مع ما يجري في فلسطين، وكشفت الإدعاءات الإسرائيلية الباطلة، أحدثت تأثيرا كبيرا لدى الرأي العام العالمي، الذي أصبح يعي ويدرك حقيقة الظلم الفادح الذي يتعرض له الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي.


وأشار إلى مواقف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المشرفة والشجاعة، وإشرافه المباشرعلى عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني، ومرافقة سموه لبعثة المستشفى إلى مطار العريش الدولي للوقوف على جميع التفاصيل على أرض الواقع.


كما أشار إلى مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، الشجاعة، في إحدى عمليات الإنزال الجوي، للمساعدات الطبية والعلاجية للمستشفيات الأردنية الميدانية.

واختتم العيسوي حديثه حول مواقف الأردن، بقيادته الهاشمية، تجاه فلسطين وأهلها، بالتأكيد بأنها مواقف ثابتة وراسخة وداعمة للشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقلاله، وفي سعيه لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة،على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.


وتابع أنه "استنادا إلى دور الأردن القومي المشرف، بقيادة الهاشمين الأماجد، الذين جاهدوا بإخلاص وبطولة، سيبقى عونا وسندا للأمة وقضاياها وللشعب الفلسطيني، وأنه لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف، بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حسابه، أو على حساب مصالحه الوطنية، ولن يقبل تحت أي ظرف بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.


وأكد إن هناك واجب ومسؤولية تقع على الجميع تجاه الوطن، ويجب أن نكون يدا واحدة، للتصدي لكل الإشاعات ومحاولات التشكيك الظالمة، بمواقفه التاريخية الثابتة والعمل على رص الصفوف والوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة.

بدورهم، أكد المتحدثون من شيوخ ووجهاء وأبناء وبنات عشائر قبيلة بلي وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك، ومضامين مداخلاتهم تقول "سر يا جلالة الملك ونحن من ورائك ومن حولك ماضون وعلى العهد باقون، مرفوعي الهامات بكم وبمواقفكم، مثمنين جهودكم الدؤوبة لرفعة الأردن والمدافعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية العادلة".

وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة، حيال ما يجري في فلسطين وغزة العزة، تلك التي تعبر عن ضمير ووجدان كل حر وشريف، مؤكدين تأييدهم ودعمهم لجميع مواقف جلالته في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعي.

وثمنوا الجهود السياسية، التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك وتوجيهاته، لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرين إلى جولات ومباحثات واتصالات جلالته مع قادة وزعماء العديد من الدول، لحشد تأييد دولي لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم على الأشقاء في غزة.

كما أشاروا إلى الجهود الأردنية الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين ومعالجة مرضاهم وتضميد جروح مصابيهم، في ظل ما يتعرضون له من قتل وتنكيل صارخ، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.


وقالوا، في مداخلاتهم، إن الموقف الأردني الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم يد العون والمساعدة لهم، تجسد أواصر العروبة والأخوة والعقيدة التي كان جلالة الملك دوما المبادر والمجاهر بالتأكيد عليها وعلى ثوابت الأردن.

وقدروا عاليا مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وشجاعة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في نصرة الأشقاء الفلسطينيين، والتي تجسد مواقف الأردن بقيادته الهاشمية، في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وعن الأهل في قطاع غزة بوجه آلة الحرب والدمار الإسرائيلية.

وأكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية هذه المقدسات والحفاظ على عروبتها وهويتها، مستذكرين التضحيات التي قدمها الهاشميون على مر التاريخ في الدفاع عن فلسطين والقدس ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.

وشددوا على ضرورة تمتين وتماسك الجبهة الداخلية، مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر على مساندة ونصرة القضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنين جهود القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، التي تعتبر سياج الوطن وخط الدفاع الأول عن مسيرته ومنجزاته.

وشددوا على أن جميع التحديات التي تواجه الأردن، تتكسر أمام قيادته الحكيمة واللحمة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، وأنهم، وجميع الأردنيين، سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن واستقرار الأردن، والمزاودة على دوره القومي العروبي.

وعبروا عن ثقتهم بقدرة وحكمة وحنكة جلالة الملك في قيادة سفينة الوطن، الذي بات يشكل نموذجا ملهما، نحو بر الأمان، رغم حجم التحديات والظروف، التي تفرضها الأحداث العاصفة في الإقليم.

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