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السفير الهندي يؤكد وقوف بلاده الى جانب الفلسطينيين

1/27/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس أكد السفير الهندي لدى الأردن أنور حليم موقف بلاده من الحرب على غزة والداعم دوما لحلّ الدولتين، وصولا لإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة، مشيرا لوقوف الهند إلى جانب الشعب الفلسطيني بإرسال المساعدات الإنسانية في ظل الظروف الراهنة.

وقال حليم، خلال فعالية أقامتها السفارة الهندية في عمّان أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ 75 للهند، وبحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن الهند أكدت من خلال المحادثات الثنائية المشتركة مع المملكة، رسالتها الثابتة، ومفادها ضرورة منع التصعيد، وضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وشدد خلال الفعالية التي حضرها عدد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والنيابية وممثلي الصحافة ووسائل الإعلام، على ضرورة استعادة السلام والاستقرار في المنطقة وبأسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الهند تقدر عاليا الدور البناء والجهود الدبلوماسية التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، مشيرا لتجذر علاقات الهند مع الشعب الفلسطيني الصديق في تاريخنا المشترك.

وجدد تأكيده دعم بلاده للشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكرامة والاعتماد على الذات، معربا عن أمله أن تستأنف المحادثات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإيجاد حل شامل .

وحول العلاقة الأردنية – الهندية، أكد السفير الهندي عمق ومتانة العلاقة الثنائية المشتركة، مضيفا أن الهند تعتبر الأردن شريكا رئيسيا في المنطقة.

وأشار لارتباط الهند والأردن بعلاقات وثيقة وودية طويلة الأمد ويلتزمان بالتعددية، ويتشاركان الكثير من الاهتمامات في المحافل الدولية، ويسعيان جاهدين من أجل السلام والاستقرار العالميين، موضحا أن علاقات البلدين تغطي مجموعة واسعة من المجالات تشمل التعاون السياسي، التجارة الاستثمار، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة، السلع الزراعية، المنسوجات، الكيماويات والأسمدة، وشراكة التنمية.

وحول حجم التجارة الثنائية بين الاردن والهند، أوضح السفير أنها بلغت خلال السنة المالية الماضية، 2.716 مليار دولار، مسجلا نموًا سنويًا استثنائيًا بنسبة 60.13%، مشيرا لسعي بلاده نحو رفع حجم التجارة مع الاردن بحلول العام 2025 الى 5 مليار دولار وتنويع سلة التجارة.

وقال إن أول اتفاقية تجارية وقعت بين البلدين كانت في العام 1960 وتم بعدها توقيع اتفاقيات عدة حتى الآن لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، حيث نمت التجارة الثنائية بسرعة رغم الانكماش الاقتصادي العالمي مع صعود الهند كرابع أكبر شريك تجاري للأردن في العام 2021.

وأكد حرص الهند على الاستثمار في الأردن، مشيرا لان الاستثمارات الهندية في الفوسفات وقطاع المنسوجات تصل لما يتجاوز 1.3 مليار دولار،
وبين أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية وجمعية المزارعين التعاونية الهندية للأسمدة قامتا بتأسيس مشروع مشترك بقيمة 860 مليون دولار لتصنيع حامض الفوسفوريك، كما وقعت شركة الفوسفات وشركة البوتاس العربية مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من شركات ومصنعي الأسمدة الهندية بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتوجد في المملكة ما يتجاوز 15 شركة ملابس مملوكة لهنود، باستثمارات تراكمية تبلغ حوالي 500 مليون دولار في المناطق الصناعية المؤهلة ويتم تصدير جميع المنتجات النهائية إلى خارج الأردن والتي تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار من الملابس.

وبخصوص الزخم المستمر بالعلاقات الثنائية، بين السفير أن تلك العلاقات تتميز باللقاءات المنتظمة رفيعة المستوى، تعززها لقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء الهند، متوقعا شراكة هندية - أردنية مشرقة تتطلع لمزيد من التعزيز والتنويع للتقارب في السنوات المقبلة.

وعن التعاون التعليمي والثقافي بين البلدين، قال السفير إنه تم إنشاء المركز الهندي -الأردني للتميز في تكنولوجيا المعلومات، وهو أحدث مرفق لتكنولوجيا المعلومات من الجيل الثاني من قبل وزارة الشؤون الخارجية وبتمويل كامل من الحكومة الهندية، معتبرا أنه مثال مميز على نهج حكومة الهند التشاركي للتعاون الإنمائي مع البلدان الشريكة التي تستهدف التنمية البشرية الشاملة وخلق فرص العمل وتطوير مهارات ريادة الأعمال.

وتوقع أن يتم تدريب 3000 خبير ومتخصص أردني في المركز في غضون 5 سنوات، مشيرا لقيام حكومة بلاده بتقديم برامج تدريبية لـ 150 مدربًا/ خبيرًا رئيسيًا من الأردن في معاهد التكنولوجيا المتميزة في الهند، والذين بدورهم سيقدمون مزيدا من التدريب للشباب الأردني في هذا المركز في جامعة الحسين التقنية.

واكد السفير التزام بلاده بمشاركة الأردن بخبراتها التنموية من خلال برامج بناء القدرات في إطار برنامج الهند للتعاون التقني والاقتصادي الذي يعد وسيلة لتعزيز الاتصال بين الأردنيين والهنود، وتعزيز الصورة الايجابية تجاه الهند في الأردن، كما يقدم المجلس الهندي للعلاقات الثقافية 5 منح كل سنة للطلاب الأردنيين المتميزين للتعليم العالي في الهند.



واشار لوجود ما يتجاوز 500 طالب أردني يتابعون دراساتهم في جامعات مختلفة في الهند وتخرج ما يزيد عن 2500 أردني من الجامعات الهندية حيث تم إطلاق رابطة خريجي الهند في الأردن اخيرا .

وأكد التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب، مشيرا لأن الهند مشارك نشط في حوار العقبة، الذي أكد أهميته "في تسهيل الحوار الشامل في مجال مكافحة الإرهاب بين أصحاب العلاقة".

ومن جانبها، اكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ان العلاقة والشراكة الثنائية بين الاردن والهند شهدت شراكة متنامية ومزدهرة في مختلف المجالات، خاصة بعد زيارة جلالته الثانية للهند في العام 2018.
وقالت نمروقة ان مجالات الشراكة الثنائية المزدهرة تجلت في مختلف القطاعات ومنها السياسة والتجارة والثقافة والصناعات الكيماوية والصحة، مشيرة لان تلك العلاقة تمثل نموذجا يحتذى به في العالم.

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