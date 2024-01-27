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هل بوسع الحكومة قانونيا منع تصدير الخضار والتعامل التجاري مـع العدو؟

1/27/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بشار محمد البطوش *

في الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا في غزة وباقي مدن فلسطين شتى أشكال الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية من الكيان المحتل، جعلتهم بلا مأوئ وطعام ومياه شرب، وسط انحياز غربي لهذا العدوان، انتشرت أخبار عن قيام أشخاص بتصدير منتجات زراعية من المملكة الأردنية الهاشمية إلى الكيان المحتل، وقد عقبت جهات حكومية عليها، بوجود رخص، وعقود بين تجار أو سماسرة تجيز ذلك، لكنها تمنت عليهم الشعور مع أهلنا هناك، والتوقف عن تلك الممارسات.
ولكن يبقى السؤال، هل توجد أدوات تشريعية يمكن من خلالها اتخاذ موقف حكومي سيادي لمنع تلك الممارسات، سواء مع الكيان المحتل، أو مع أي جهة أخرى؟
في معرض الإجابة عن هذا التساؤل، سوف أعرض المراحل التي مرت بها علاقة الدولة الأردنية مع الكيان المحتل، في الجانب المتعلق بالمقاطعة وحظر التعامل بينهما، على النحو التالي: المرحلة الأولى: قبل معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، المرحلة الثانية: إبرام معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، المرحلة الثالثة: بعد معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية. وتالياً، أعرض نبذة موجزة عن كل مرحلة.
المرحلة الأولى: قبل معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية
على إثر الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وما نتج عنه من حروب وحالة عداء مع الدول العربية، بما كان يعرف بـ (الصراع العربي – الإسرائيلي)؛ عقدت مؤتمرات واجتماعات على مستوى جامعة الدول العربية، كان محصولها فرض حظر تعامل ومقاطعة مع الكيان المحتل، وشرعت كل دولة بإصدار تشريعاتها الوطنية لتنفيذ تلك المقررات، فصدر في المملكة ما يلي: 1- قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973، 2- القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958، 3- قانون منع الاتجار مع إسرائيل رقم 66 لسنة 1953.
هذا، وقد نص قانون منع بيع العقار للعدو، بأنه يعتبر عدوا كل شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية أو يقيم في إسرائيل أو يعمل لحسابها، ويعتبر باطلاً كل بيع تم له، وتؤول ملكية العقار المبيع للخزينة، ويعاقب الجاني بالإعدام، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإذا كان الجاني شخصاً معنوياً يلغى تسجيله، ويعاقب الشخص الذي ارتكب الجريمة باسمه بالإعدام.
في حين أن قانون منع الاتجار مع إسرائيل، ومن بعده القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، حظر استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض أو حيازة بضائع إسرائيلية ولو على سبيل التبرع أو البدل أو تجارة الترانزيت، ومنع أي اتفاق تجاري أو مالي مع أي شخص مقيم في إسرائيل أو ينتمي إليها أو يعمل لحسابها ولو كان خارجها، وأجاز اعتبار الشركات الأردنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات بإسرائيل محظوراً التعامل معها، ويعاقب الجاني بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة والمصادرة، مع نشر الحكم بالوسط التجاري، وكذلك، صرف مكافأت مالية لمن يساهم بكشف الجريمة.
المرحلة الثانية: إبرام معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية
بتاريخ 26/10/1994 وقعت معاهدة سلام بين المملكة الأردنية الهاشمية والكيان المحتل المعروفة اختصاراً بـ (اتفاقية وادي عربة) نسبة للمكان الذي وقعت به، وذلك بحضور جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال ـــ طيب الله ثراه ـــ وإسحاق رابين رئيس الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت، والرئيس الأميركي بل كلينتون آنذاك، والمرحوم ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية، وحشد دولي كبير.
وقد صادق البرلمان الأردني على هذه المعاهدة، بموجب قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل رقم 14 لسنة 1994.
ونصت ديباجة المعاهدة، والمادتان 1 و2، على إزالة حالة العداء، وإقامة السلام بين الطرفين، وكذلك، العيش بأمان ضمن حدود معترف بها بينهما.
وبينت المادة 7، الرغبة المتبادلة بالتعاون الاقتصادي، ولتحقيق ذلك، يتخذ كل طرف ما يضمن انسياب البضائع والخدمات بينهما، وإزالة أي قيود أو معيقات تعترض ذلك.
وأشارت المادة 26، إلى وجوب قيام أطراف المعاهدة باعتماد التشريعات الضرورية لتنفيذها على الصعيد الداخلي لكل منهما.
المرحلة الثالثة: بعد معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية
في عام 1995، أقر البرلمان الأردني قانون (المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو) رقم 11 لسنة 1995، والذي تضمن أحكاما هامة، منها:
أولاً: منح مجلس الوزراء الصلاحيات التالية: 1- اعتبار أي دولة أو هيئة أو أي شخص جهة معادية للمملكة يحظر التعامل معها، على الرغم مما ورد بأي تشريع آخر، وللمجلس أن يحدد بتعليمات يصدرها الأمور المحظور التعامل بها مع تلك الجهات، والمواد التي يشملها الحظر، والقيود والشروط المفروضة على ذلك التعامل، والاستثناءات من الحظر.
2- إعلان مقاطعة كلية أو جزئية لأي دولة أو جهة أو شخص (دون اعتباره جهة معادية)، ويحدد مدى هذه المقاطعة والأمور والمواد التي تشملها، والشروط والقيود المتعلقة بها والاستثناءات منها بتعليمات يصدرها المجلس.
ثانياً: لا يجوز لأي أردني نقل ملكية أي عقار، أو إنشاء أي حق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق عليه، سواء بعقود رسمية أو عرفية أو بوكالة، بخصوص العقارات المذكورة بالمادة 3/2 من معاهدة السلام إلا لشخص أردني، وإذا كان المشتري غير أردني يشترط موافقة مجلس الوزراء.
ثالثاً: يعاقب كل من يخالف أحكام القانون بالأشغال المؤقتة أو بغرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين، ومصادرة المواد المضبوطة في الجريمة.
رابعاً: إلغاء القوانين التالية والتعديلات التي طرات عليها: 1- قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973، 2- القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958، 3- قانون منع الاتجار مع إسرائيل رقم 66 لسنة 1953.
يلاحظ بأن القانون لم يذكر الكيان المحتل (إسرائيل) صراحة، لكن المشرع كان يعلم بوجود معاهدة السلام وقانون تصديقها، وراعى إمكانية خرقها من قبله، والتاريخ برهن على ذلك، فأجاز فرض مقاطعة كلية أو جزئية دون وصفه بالعدو بسبب المعاهدة المتضمنة إنهاء حالة العداء معه.
وهذا ينطبق على أي كيانات داخله، فقد تتجنب حكومة الاحتلال منع تلك الكيانات من القيام بأعمال عدائية تمس الوحدة الوطنية والسيادة، فيحق للمملكة حينها حظر التعامل أو مقاطعة أي منها دون شمول الكيان المحتل بالقرار، أو اعتباره جهة معادية، وذلك على الرغم مما ورد بأي تشريع آخر.
فالنص القانوني جاء مطلقاً ويجري على إطلاقه، طالما لم يرد ما يقيده صراحةً أو دلالةً، أو استثناء الكيان المحتل أو أي كيانات لديه من تطبيق أحكامه، فالمشرع لا يقول لغواً، وإعمال النص أولى من إهماله وفقاً للمادتين 216 و218 من القانون المدني، وحسنا فعل المشرع بهذه السياسة التشريعية الحذرة.
وعوداً على بدء بخصوص التجارة الزراعية البينية بين المملكة والكيان المحتل من قبل تجار أو سماسرة في ظل العدوان السافر على غزة وغيرها من المدن الفلسطينية، وإمكانية مواجهة ذلك، فإن ممارسة الاستيراد والتصدير بشكل عام يتطلب صدور رخص من الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة، فإذا ألغت تلك الجهات الرخص دون مبرر قانوني؛ فمن الممكن أن تتعرض للمساءلة القانونية أمام القضاء، والمطالبة بالتعويض من قبل أصحاب الرخص عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
كذلك، صرح وزير الزراعة لإذاعة حسنى بتاريخ 3/ 1/ 2024“إن أي وقف للتصدير هو وقف لكافة الصادرات وعبر كافة الحدود لتتجنب الوزارة رفع قضايا عليها من التجار وأصحاب العقود، وإن الوزارة تملك أخذ قرار لحماية منتج معين أو مخزون منخفض، وهذا يتوجب أن يكون لكافة الدول؛ حتى لا نتابع قانونياً”.
ولكن، بحال وجدت المملكة بأن هناك ممارسات تمس مصالحها العليا مصدرها الكيان المحتل، أو كيانات تعمل لحسابه، فلها تفعيل قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995، لأن درء المضار عن الوطن أولى من كسب المنافع لبعض التجار والسماسرة وفقاً للمادة 64 من القانون المدني، فالتشريعات الوطنية لا تكرس حلولاً قانونية فقط، بل إنها أداة سياسية مؤثرة.
فوجود معاهدة سلام مع الكيان المحتل قبل 30 سنة؛ لا يمنع لاحقاً من منع أي نشاط تجاري إذا وجدت مبررات لذلك، والتي لا تقتصر على قيامه بأعمال حربية ضد المملكة أو التهجير كما ذكر جلالة الملك، بل تشمل أي ممارسات ضد مواقفها اتجاه القضية الفلسطينية، أو وجود صفقات وأعمال سمسرة تنتج عنها بلبلة داخلية، نتيجة الرفض الشعبي لها، ما يعرض السلم المجتمعي الأردني للخطر.
وكذلك، رداً على رفض إدخال مساعدات لقطاع غزة، وتزويد المستشفيات الميدانية باحتياجاتها، ما أجبر القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) على تنفيذ عمليات إنزال جوي بالغة الخطورة لإيصالها.
إلا أنه ينبغي أن يسبق قرار الحظر أو المقاطعة؛ موازنة بين جميع الخيارات السياسية والقانونية المتاحة، وتقييم شامل للآثار المترتبة عليها بما يحفظ الأمن الوطني والمصالح العليا للمملكة، ودورها اتجاه فلسطين، وكذلك علاقتها مع دول داعمة وصديقة لها، وهي في الوقت ذاته داعمة للكيان المحتل، والإبقاء على حيز للعمل السياسي في ظل التأزّم الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية، إضافة إلى توقع إجراءات معاكسة رداً على الموقف الأردني، سواء من قبل الكيان المحتل أو الدول المنحازة له.
فالمملكة مرتبطة مع الكيان المحتل باتفاقيات تجارية وأمنية، واتفاقية غاز، التي وإن كانت بين شركات لكنها تملك التأثير عليها، وإذا تم ذلك فقد يترتب عليها اللجوء للتحكيم وصرف تعويضات باهظة للمملكة.
لهذا، فالنظرة الوطنية بهذا الخصوص، يجب أن تكون قائمة على أساس المكاسب والخسائر المتحققة، وأن الضرر العام (الأشد) يدفع عن المملكة بالضرر الخاص (الأخف) الذي يمكن أن يصيب فئة من المزارعين أو المواطنين وفقاً للمادة 65 من القانون المدني، بحيث لا يكون الهدف فقط من أي قرار حكومي تفريغ الاحتقان الشعبي، على حساب المصالح والمواقف السياسية للدولة الأردنية.
في المقابل، فمن الأهمية بمكان تفكير الدولة الأردنية بمراجعة علاقاتها الاقتصادية والأمنية والتعاونية مع الكيان المحتل، والدول المنحازة له، في ضوء المستجدات في المنطقة، وفتح مجالات وبدائل مع دول أخرى؛ حتى لا تكون الخيارات أمامها ضيقة في حال قررت الحظر أو المقاطعة، وانعكاس ذلك على علاقتها ببعض الدول، وفي النتيجة تأثر مصالحها، فيجب العمل على بناء الاقتصاد الوطني والتدرج بالاعتماد على الذات؛ بما يعزز صلابة الجبهة الداخلية، حتى لا يترك المجال لكيان متربص يحاول النيل منها في أول فرصة تتاح له، مستغلاً الأحداث المحيطة، والظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن.
وإذا رغب الكيان المحتل بتذكير المملكة بمعاهدة السلام، فالرد عليه، بأن مصالح المملكة أولى بالاعتبار من مصالح تجار وسماسرة تعمل لحسابه، وكذلك، فإن الالتزامات الواردة في المعاهدة لا تمس الحق الطبيعي للمملكة بالدفاع عن أمنها ومصالحها وشعبها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وفقاً للمادتين 4/2 و25/1 في المعاهدة.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فلا يجوز للكيان المحتل إنكار حق المملكة بحظر أو مقاطعة تصدير أي منتجات له، بينما يمارس هو الحق ذاته، ويؤثر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالمثال يتضح المقال:
خلال عام 2020 منع الاحتلال تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأردن عبر معبر الكرامة، وكافة الموانىء والمعابر الحدودية، لتصل إلى دول العالم.
خلال عام 2023 منع الاحتلال تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، والداخل الفلسطيني المحتل، وكذلك الخارج عبر معبر كرم أبو سالم.
بل لنا أن نذكره بانتهاكه معاهدة السلام المرة تلو الأخرى، من خلال الشواهد التالية:
تضمنت المادة 2 في المعاهدة، وجوب تطبيق ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي على طرفيها، والتي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم، وأن تحركات السكان القسرية ضمن مناطق نفوذهما بشكل يؤثر سلباً على الطرفين غير مسموح به، بما في ذلك الإجراءات أحادية الجانب، لكن الكيان المحتل انتهك ذلك عام 2019 بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية وغور الأردن إليه، وهذا سيؤدي لحركة قسرية للسكان الفلسطينيين في تلك المناطق للمملكة.
وتلك الممارسات تهدد الأمن الوطني، والآمال بإنشاء دولة فلسطينية على تلك المناطق وفق حل الدولتين والقرارات الدولية، كونها ستصبح هذه الأراضي بعد الضم إسرائيلية محاذية للأردن، ويستمر الاحتلال بتغيير معالمها وبناء المستوطنات عليها.
تضمنت المادة 4 في المعاهدة، الامتناع عن التهديد بالقوة واستعمالها، وأي أعمال عدائية تضر بأمن المملكة، بينما نفذت المخابرات الإسرائيلية (الموساد) عام 1997 محاولة اغتيال على الأراضي الأردنية لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي يحمل الجنسية الأردنية.
ورغم هذا الانتهاك، حقق جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه مكاسب سياسية تحت طائلة إلغاء المعاهدة وإعدام عملاء الموساد بالعملية: منها اعتذار نتنياهو، وإجباره على تسليم الترياق الخاص للسم المستخدم بالمحاولة، والإفراج عن الشيخ الشهيد أحمد ياسين زعيم حركة حماس، ومعتقلين أردنيين وفلسطينين لدى الاحتلال.
وثمة انتهاك آخر عام 2017 تمثل بقتل حارس سفارة إسرائيل في عمان مواطنين أردنيين اثنين، واستقبال نتنياهو له بحفاوة وعدم محاكمته، ومحاولة اقتحام الحدود الأردنية عام 2011 من قبل مستوطنين، وكذلك قتل ضابط إسرائيلي القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر عام 2014.
وتضمنت المادة 9 في المعاهدة، والاتفاق اللاحق الموقع عام 2015 حول المسجد الأقصى، احترام الكيان المحتل الدور الخاص للمملكة كما ورد في معاهدة السلام، والدور التاريخي لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في الأماكن المقدسة في القدس (الوصاية الهاشمية على المقدسات)، ويتمثل بأربعة مجالات:
1 - إدارة المسجد الأقصى ورعايته وإعماره، 2 - المسؤولية عن توثيق وإدارة وصيانة الأوقاف الإسلامية بالقدس، 3- القضاء الشرعي بالقدس بأكمله، 4- تنظيم عمل الكنائس العربية والكنيسة الأرثوذكسية بالقدس.
غير أن الاحتلال ينتهك ذلك باستمرار، من خلال اقتحامات وزرائه وقطعان المستوطنين تلك الأماكن، والاعتداءات المتكررة على موظفي الأوقاف، وتركيب بوابات إلكترونية، وإغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه، والحفريات أسفل الحرم القدسي، وصولاً للمخططات الساعية لتقسيمه زمانياً ومكانياً.
وثمة انتهاك آخر تمثل باعتراض دخول السفير الأردني في تل أبيب، المسجد الأقصى، وآخرها عام 2021، واختلاق عراقيل أمنية أدت لإلغاء زيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله للأماكن المقدسة في القدس والصلاة فيها.
وتضمنت المادة 11 في المعاهدة، الامتناع عن بث التصريحات والدعاية المعادية للمملكة من أي تنظيم أو فرد في الكيان المحتل، إلا أن تصريحات الساسة في الاحتلال طافحة بانتهاك ذلك، ومنها قول أحد القادة الأمنيين إن“حدود إسرائيل مع سورية آمنة كما هي حدود إسرائيل مع العراق)، تكريساً لنظرية إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، وتأكيدا لما قاله نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس“إن إسرائيل الحالية تصل مساحتها إلى15 % من أرض إسرائيل الكبرى).
وكذلك ما نشره وزير المالية الإسرئيلي في باريس لصورة مع عبارة (خريطة أرض إسرائيل) وتضم الأردن، وإحيائه مطالب إسرائيلية بإقامة وعد بلفور على كامل الأراضي الأردنية، إضافة إلى تصريحات اليمين المتطرف للتهجير والوطن البديل وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وتصريح نائب في الكنيست بأنه“عملياً هناك دولة فلسطينية قائمة وتوجد في الأردن)، وقول شارون عام 2001 لصحيفة ألمانية“شرقي الأردن جزء من أرض إسرائيل”، وقبل أيام تصريح أيال زيسر المؤرخ الإسرائيلي:“الأردن مملكة مصطنعة مقامة على أراضينا، فماذا بعد الأردن؟)، فضلا عن تصريحات أخرى معادية.
كذلك، تضمنت المادة 11 في المعاهدة، إلغاء الجوانب المعادية والتعصب والتمييز في المطبوعات الحكومية لدى الطرفين، بينما ما تزال العدائية ضد العرب والمسلمين طافحة بمناهج التعليم لدى الاحتلال، بالاعتماد على تزوير الحقائق والتاريخ، وبما يضمن إنشاء جيل مشحون بالكراهية والقتل وحب التملك، ومن ذلك:“أرض فلسطين هي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”، و”العرب هم قتلة اليهود”، و”وددت لو أن أفعل شئياً فأقبض على هذا العربي وببساطة أخنقه وأقتله”، وأن محمداً (عليه الصلاة والسلام)“قاد حرب إبادة ضد جميع الشعوب والقبائل التي لم تتقبل تعاليمه”، وعبارات أخرى.
وتضمنت المادتان 15 و23 في المعاهدة، التفاوض بين أطرافها لافتتاح ممر جوي بينهما، والاتفاق على الترتيبات اللازمة لتحقيق تنمية مشتركة لمدينة العقبة وإيلات في مجالات، منها التعاون في مجال الطيران، لكن الكيان المحتل انتهك ذلك بإنشاء مطار رامون الإسرائيلي في إيلات، دون مراعاة مصلحة الطرف الأردني.
ورغم ذلك، تملك المملكة في مواجهة تلك الانتهاكات وغيرها؛ تفعيل المادة 29 من المعاهدة، سواء باللجوء إلى التفاوض أو التوفيق أو التحكيم.
وبعد عرض المراحل الثلاث؛ وما تضمنته من أحداث، وما تملكه الحكومة الأردنية من خيارات، فما هو الأثر القانوني المترتب على ذلك؟
إذا مارست الحكومة الأردنية صلاحياتها وفقاً لقانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995، فما يصدر عنها من قرارات حظر أو مقاطعة بحق أي دولة أو هيئة أو شخص، تعتبر أفعالاً غير متوقعة ولا يمكن دفعها، وبهذا فإنها تأخذ حكم (القوة القاهرة) التي تشكلت بفعل الحكومة.
وهنا ينظر في أثر تلك القرارات على العقود والاتفاقيات الثنائية، ومنها تصدير أي منتجات من المملكة إلى الكيان المحتل، فإذا ترتب على ذلك أن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلاً كلياً، انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، وأما إذا كانت الاستحالة جزئية؛ انقضى ما يقابل الجزء المستحيل، وفي الحالتين، يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين، وفقاً للمادة 247 من القانون المدني.
وبتحقق أي شكل من أشكال القوة القاهرة؛ فإن ذلك يعفي المتعاقد من الضمان، كون الضرر الذي أصاب الطرف الآخر نتج عن سبب أجنبي على التعاقد لا يد له بحدوثه وفقاً للمادة 261 من القانون المدني، ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
وأما إذا كان تأثير ما صدر عن الحكومة من قرارات عامة بالحظر أو المقاطعة، بأن أصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي ليس مستحيلاً، بل مرهقاً للمدين ويهدده بخسارة فادحة لم يكن بالوسع توقعها، فإن ذلك يعتبر بحكم الحوادث الاستثنائية العامة، التي تجيز للمحكمة وتبعاً للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن‎ اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، وفقاً للمادة 205 من القانون المدني.
ختاماً، في حال رغب أي شخص بمقاضاة الحكومة والطعن بالقرارات الإدارية التي أصدرتها وفقاً لقانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو سواء بالحظر أو المقاطعة، فإنني أرى بأن القضاء الإداري- متى كان الطاعن صاحب مصلحة مباشرة، واستوفى القرار الطعين الشكليات والإجراءات القانونية اللازمة - سوف يقرر رد الطعن لعدم الاختصاص، في نظره، كون ما صدر عن الحكومة يعتبر ضمن أعمال السيادة، أي بصفتها سلطة حكم لا سلطة إدارة، وهذا يخرج عن رقابة القضاء الإداري وفقاً للمادة 5/د من قانون القضاء الإداري النافذ.
فالمملكة الأردنية الهاشمية، بحكم ما لها من سيادة كاملة على أراضيها، والحدود البحرية لها، والمد الجوي الذي يعلوها، فإنها تتمتع بسلطة عامة مطلقة في تقدير موقفها السيادي، وحماية مصالحها الداخلية والخارجية، حسب ما تراه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة للدولة بأوسع معانيها، ولا يقيّد هذه السلطة، إلا خلوها من التعسف أو إساءة الاستعمال، وغياب البواعث الشخصية، وهذا ما تواترت عليه أحكام القضاء الإداري الأردني.
* محام ومستشار قانوني

MENAFN27012024000072011014ID1107775756

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