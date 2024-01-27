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نتنياهو مطارد من خصومه السياسيين.. من ينتصر؟

1/27/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان – فيما أكد محللون سياسيون أن الكيان الصهيوني ما يزال بعيدا عن حدوث أي محاولة للانقلاب على السلطة فيه، غير أن الحراك السياسي المعارض بات يزداد قوة، مع ازدياد أمد العدوان على غزة، وفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه.
وشدد هؤلاء المحللون، في تصريحات لـ"الغد"، على أن الإطاحة بالحكومة الإسرائيلية لا يحتاج لانقلاب، مبينين أن الدعم الغربي الأميركي ما يزال مفتوحا لنتنياهو، رغم الإدانات الدولية، في حين أن بدائل رئيس الوزراء الصهيوني متوفرون، وفق استطلاعات الرأي في الكيان العبري.
يأتي ذلك في ظل تواتر تحليلات وتقارير مؤخرا عن أن تهديدات وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت باستدعاء لواء غولاني إلى مقر وزارة الحرب واقتحام مكتب نتنياهو، يُمكن أن تصل إلى تشكيل صورة تهديد وجودي للحكومة الصهيونية.
وتواجه دولة الاحتلال تحديات وأزمات عدة، بعد شنها حربا مدمرة على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ومما زاد من هذه التحديات، قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر دولة الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
وتواجه الحكومة الصهيونية أزمة سياسية غير معهودة، بدءا من الفشل الأمني في 7 تشرين الأول وردود الفعل الدولية والخلافات مع إدارة الرئيس الأميركي، ومع أهالي الأسرى، فضلا عن تكلفة الحرب ضد الحوثيين وحزب الله، وصولا إلى زج نتنياهو إسرائيل بأزمة سياسية مع الأردن ومصر وقطر.
ومن هنا، قال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة: إن نتنياهو يواجه حملة من خصومه في أحزاب صهيونية وشخصيات معارضة له تسعى لإقالته.
وأضاف المعايطة: "أعتقد حتى الآن أن حالة الصخب السياسي والانتقادات داخل إسرائيل في مستوى يستطيع نتنياهو تجاوزه، والدليل أن التصويت على الثقة بالحكومة قبل أيام فشل ولم يصوت ضدها سوى 18 عضوا في الكنيست".
وأوضح أن الأمر الآخر، هو أن موضوع العدوان على غزة وتأييد جيش الاحتلال من قبل الرأي العام الصهيوني ما يزال قويا للغاية، إضافة إلى التوافق بين الولايات المتحدة والاحتلال على استمرار الحرب رغم الخلاف على بعض التفاصيل.
وانتهى المعايطة إلى التأكيد أن الاحتلال لن يذهب إلى فكرة انقلاب سياسي أو عسكري، مبينا أن "الطريق لإقالة الحكومة ومحاسبة نتنياهو واضحة وهي لجنة تحقيق وتفكك الحكومة، وهو أمر قادم، لكن أولوية الجميع حتى الآن هي استمرار الحرب".
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات: إن دولة الاحتلال تواجه أزمة سياسية، ولديها على الأقل تباينات وليس خلافات مع إدارة الرئيس الأميركي، لكن الولايات المتحدة هي داعمة أساسية لتل أبيب، وحتى أمس ما تزال ترفض واشنطن وقف إطلاق النار، وفقاً لتصريحات وزارة الخارجية الأميركية.
ولفت شنيكات إلى أن الحديث الأميركي ما يزال يرتكز على هُدن إنسانية كما هو وارد في البيانات التي تصدر عن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.
واعتبر أن هنالك تصاعدا في الخلافات بين تل أبيب وواشنطن، في ظل ضغط كبير تقوم به عائلات الأسرى التي أصبحت تضغط بشكل أقوى من السابق، ولم تعد مقتنعة بما تسوقه الحكومة الصهيونية.
وأضاف أن "المعادلة التي تتحدث عنها حكومة نتنياهو والجيش هي أنه يُمكن تحرير الأسرى عن طريق عملية عسكرية، ويرون أن هذا قد يؤدي إلى قتلهم، وهنا يكمن التغيير الجوهري في القضية فيما يتعلق بأهالي الأسرى".
وأكد أن اليمن تفرض حظرا على الواردات البحرية إلى الاحتلال، وهي مؤثرة بشكل كبير، وفيما كثف حزب الله نشاطه في الفترة الأخيرة.
وأوضح شنيكات أن خلافات إسرائيل مع الأردن ومصر وقطر هي جزء متعلق بإدارة الصراع في المنطقة، بسبب إعطاء دولة الاحتلال الأولوية لأمنها في التعامل مع هذه الدول الثلاث، كما أنها ترفض أي شيء يمس أمنها أو يضر بإستراتيجيتها في الحرب، خاصة أن هذه الدول تدعو لوقف إطلاق النار، رغم صوابية مواقف الدول الثلاث واتساقه مع القانون.
وحول احتمالات أن يشهد الاحتلال انقلاباً سياسياً وعسكرياً، اعتبر شنيكات أن الذي قد يدفع إلى ذلك هو ما يجري على أرض المعركة في غزة، من العمليات العسكرية، وحتى هذه اللحظة التي لم يتم فيها الوصول إلى كبار قيادات حماس، وكذلك بقاء قضية الأسرى معلقة، فإنه يتم طرح سؤال كبير عن مصير هذ العملية العسكرية، رغم التدمير الهائل والتكلفة الإنسانية الهائلة، والظروف القاسية التي يعيشها أهل قطاع غزة.
وأضاف أن "الاحتلال من جهة ثانية، مستمر بالعملية العسكرية، وبالوتيرة نفسها، ويعتقد أن حجم التدمير قد يكون جائزته الكبرى لاحقا، عبر الهجرة الطوعية من القطاع بسبب الظروف غير القابلة للحياة في ظل حجم التدمير الهائل هناك".
وقال: إن الفلسطينيين وصلوا إلى أقصى ما يمكن من صمود، ليس بسبب حجم الدمار والقتل الهائل وغير ذلك، بل أيضا بسبب ظروف الطقس التي أصبحت قاسية عليهم، والفيضانات التي تدمر خيامهم البسيطة، وكل ذلك يطرح أسئلة صريحة عن مدى القدرة على استمرار الصمود، وعن التكلفة الكبيرة غير القابلة للتصور.
وأكد أن الأيام حُبلى بمزيد من التغييرات، وربما نشهد تطورا على الجبهة اللبنانية، وإذا دخل حزب الله بشكل كلي في المعركة؛ فإن الحسابات الصهيونية ستتغير، وسيعاني الاحتلال كثيراً، وربما يحدث في هذه المرحلة شرخ كبير وحقيقي في الحكومة الصهيونية.
وأضاف: "حتى الآن، ما تزال الحكومة الصهيونية متماسكة؛ لأنها مؤلفة من مجموعة من حركات يمينية متطرفة، وبالتالي فلا أحد يهدد بالانسحاب بسبب هذه الحرب".
وقال شنيكات: "لا أحد من وزراء الحرب يُهدد بالانسحاب فعليا، ما يجعل الحكومة الصهيونية حتى الآن على الأقل، مستقرة وتدير الأمور، رغم التظاهرات والخلافات التي تزايدت مع دول المنطقة".
بدوره، استبعد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية النائب السابق الدكتور محمد القطاطشة أن تتعرض دولة الاحتلال لأي من الانقلابات السياسية أو العسكرية جراء ما يجري على الأرض حاليا من أزمات.
واعتبر القطاطشة أن حكومة اليمين المتطرفة ما تزال تملك حضورا في الشارع الصهيوني، وما تزال قادرة على إقناع الولايات المتحدة والغرب بدعمها، على الرغم من عدم تحقيق أي نتائج تُذكر في الحرب سوى قتل عشرات الآلاف وتدمير البنية التحتية في غزة.
وشدد على أن الخلافات داخل حكومة الحرب ما تزال منضبطة، ولم تتجه للتحول إلى تحرك للإطاحة بالحكومة، خصوصا وأنه في تاريخ الكيان الصهيوني لم تشهد أي حكومة انقلابا.
وأوضح القطاطشة أن الكرة في ملعب المقاومة في غزة، لافتا إلى أنها المتحكم الرئيس في مستقبل حكومة الاحتلال التي تسعى للبحث عن أي آلية من أجل إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.
فيما قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور بدر الماضي: إن الوضع في الكيان وهياكله السياسية، بشكل عام، لم يعد كما كان عليه سابقا من استقرار رغم التبجح بإمكانية استمرار هذا الكيان السياسي، وأن لا مشاكل حقيقية فيه، بل إن كل ما يجري يعتبر جزءا من العمليات الديمقراطية التي تمر بها الدول الديمقراطية بشكل عام.
وأكد الماضي أن العدوان على غزة كشف الغطاء عن الكيان الصهيوني بشكل كبير، وأظهر أن هذه الحكومة هي حكومة توجهات يمينية صهيونية متطرفة، كنتاج للمجتمع الصهيوني الذي بدأ يميل أكثر إلى الصهيونية بدل أن يكون مجتمعا مستقرا يريد أن يعيش بسلام في المنطقة.
وأوضح أن هناك أزمة سياسية كبيرة مع الإدارة الأميركية الحالية، لكن لا توجد أزمة مع المؤسسات الأمنية، ومع المؤسسات المتجذرة في الولايات المتحدة الأميركية؛ لأن هناك من يتحدث باسم اليمين الصهيوني، وباسم الاحتلال في الولايات المتحدة الأميركية، وهي اللوبيات الصهيونية التي استطاعت أن تجند الكثير من الإعلاميين ورؤوس الأموال بشكل عام، ما يجعل الإدارة المتهمة هي الإدارة الأميركية وليست دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة نفسها غير قادرة على الضغط على إدارة بايدن، وعلى توجيهه بضرورة وقف الحرب، قائلا: "لا أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة لدى الحكومة الصهيونية الحالية؛ لأن الحكومات المتعاقبة تستطيع إعادة إنتاج علاقة مميزة مع أي إدارة أميركية، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، دون وجود أي إشكالات".
واعتبر أن هناك إشكالية مع الأردن ومصر وقطر، لكن هذا يعتمد اعتمادا كبيرا جدا على ما تريده هذه الدول، وماذا تريد من الكيان.
وقال إن الاحتلال يراهن أيضا، وبشكل كبير جدا على أن حكومات هذه الدول لا تستطيع إدارة ظهرها للحكومة الصهيونية بسبب ما تتمتع به من قوة التأثير، سواء في المنطقة أو في العالم، حيث أصبح الكيان الصهيوني إما الجسر الرابط مع الولايات المتحدة الأميركية، أو أنه القادر على التأثير في قرارات واشنطن اتجاه دول المنطقة.
وأضاف: "كأن المفهوم العام الآن أنه من يستطع أن يبني علاقة جيدة مع الكيان يضمن مستقبلا جيدا ومستقرا في المنطقة والعالم".
وأكد الماضي أن قرار محكمة العدل الدولية سيكون مؤثرا بشكل كبير بسبب ما سيعانيه الكيان، وثائقياً وتاريخياً وسياسياً وقانونياً، وهذا ما كانت تحاول الحكومة الصهيونية أن تتجنبه بأي شكل من الأشكال.
وتابع: "يبدو أن هذه الإدانة ستُضاف إلى إدانات الجمعية العامة المتحدة والإدانات الشعبية حول العالم، ما سيشكل حالة من القلق النسبي لدى الاحتلال في الأعوام المقبلة، لكنه لن يؤثر على قدرة الكيان على البناء على ما حققه خلال الـ 40 أو 50 سنة الفائتة، من خلال تبني الهياكل السياسية الموجودة حول العالم، خاصة أوروبا وروسيا والولايات المتحدة".
ولفت إلى أن "الاشتباكات مع "الحوثيين"، و"حزب الله" هي تكتيكات متفق إلى حد كبير جدا عليها، وتقع ضمن الحدود المسموح بها، وخاصة مع حزب الله، أما المشكلة مع الحوثي فستتم معالجتها معالجة دولية، وأمنيا وسياسيا وعسكريا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والتحالفات الدولية".
وقال الماضي: "مجددا، لا أعتقد أن ما يسمى بالانقلابات العسكرية أو السياسية يُمكن أن تحدث في الكيان، وما يزال نتنياهو يعتبر أنه يسيطر على الأمور، وما تزال المؤسسة العسكرية تقوم بما وُجدت من أجله وهي محاولة تدمير الفلسطينيين وقطاع غزة".
وأشار إلى أنه "يبدو أن مساحة الديمقراطية الموجودة في الكيان والبناء المؤسسي يسمحان بهذه التجاذبات، التي لا أعتقد أنها يمكن أن تصل لأي انقلابات سياسية أو إلى محاولات زعزعة أمن واستقرار الكيان، وإذا حدث أي تغيير سياسي فسيكون ضمن العمليات السياسية التي اعتاد عليها الصهاينة".

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