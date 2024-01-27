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إعادة هيكلة التشغيل .. هل يضمن استدامة الوظائف ؟

1/27/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبه العيساوي عمان- عقب تصريحات وزيرة العمل ناديا الروابدة، مؤخرا، حول توجه الوزارة بإعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل وتمديده لغاية 2025، رأى خبراء أن الأهم من استمرار البرنامج هو التأكد من استمرارية التشغيل.
وأكد هؤلاء الخبراء في حديثهم لـ "الغد"، ضرورة أن تقدم الوزارة خدمات التدريب وإعادة التأهيل والتدريب للعمالة، لتتمكن من تلبية احتياجات أصحاب العمل من الوظائف وإرشادهم إلى فرص العمل المناسبة.
وقالت وزيرة العمل في منتدى التواصل الحكومي الأسبوع الماضي، إنه تم إبرام 33 ألف عقد عمل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل عام 2023، منهم 17205 للإناث، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة تأهيل البرنامج وتمديده لغاية 2025.
وقال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة: إنه من المهم مراجعة البرنامج وليس إعادة الهيكلة موضحا، أن إعادة الهيكلة تعني الاستمرار بتنفيذ المشروع ولكن بأشكال مختلفة ولكن يجب أن تتم مراجعة الهدف من وجود هذا البرنامج ومدى جدواه وأهميته.
وتساءل هل نحن بحاجة لبرنامج للتشغيل؟ أم نحن بحاجة إلى خدمات تشغيل دائمة ومستمرة؟ وإذا كانت الهيكلة بشكل يتناسب مع هذا الهدف والغاية بمعنى يجب أن تكون لدينا خدمات للتشغيل قائمة تقدم خدماتها بشكل يومي منتشرة في كافة مناطق المملكة.
ورأى أبو نجمة أن يكون الهدف هو التنسق بين العمال وأصحاب العمل، بما يعني الباحثين عن العمل وأصحاب المؤسسات الذين بحاجة إلى عمال، وأن تقدم خدمات التدريب وإعادة التأهيل والتدريب للعمالة حتى تتمكن من أن تلبي احتياجات أصحاب العمل من الوظائف وتوجيههم أيضا وإرشادهم إلى فرص العمل المناسبة إلى التدريب اللازم.
وبين أنه يجب أن تكون هذه الخدمات ليست مجرد برنامج تدريبي أو برنامج، بل يجب أن يكون لدينا قاعدة بيانات مثلا عبر هذه الخدمات التي تقدمها أو التي يجب أن تقدمها الوزارة في كل حي وفي كل منطقة ومحافظة ولواء.
وزير عمل أسبق، طلب عدم ذكر اسمه قال: إن المهم في برنامج الوطني للتشغيل هو التأكد من ديمومة العمل واستمراريته، ولذلك على الوزارة أن تتابع عبر مفتشيها وضع العمال الذين تم تشغيلهم عبر البرنامج في شركات القطاع الخاص، ومدى استمرار توظيفهم.
وأكد الوزير على أن من المهم أيضا التأكد من عدم استغلال شركات القطاع الخاص لوضع هؤلاء العمال بأي طريقة كانت، والتأكد أيضا بتسجيلهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
بدوره قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض: إنه من حيث المبدأ أي جهد يبذل باتجاه تأهيل الشباب والشابات للانخراط في سوق العمل، أو لتشجيع المؤسسات أنها تشغل وتسجل الناس في الضمان الاجتماعي أمر محمود.
وبين عوض أن حقيقة مشروع التشغيل الوطني بحاجة لإعادة النظر في فلسفته، متأملا أن تكون إعادة الهيكلة يقصد فيها إعادة بناءه على أسس جديدة.
ورأى أن الفكرة القائمة حاليا، هو برنامج لتأهيل الخريجين ثم الإعلان عنه إذا القطاع الخاص بحاجة لموظفين ويدعون لتعيينهم مع التأكيد على دعم رواتبهم ومشاركتهم بالضمان الاجتماعي.
ولكن من وجهة نظر عوض هذا الجهد لا يساهم في حل مشكلة البطالة، وأن يجب أن يعاد بناءه باتجاه تحفيز الشركات والمؤسسات على توليد فرص عمل جديدة وليس فقط التشغيل.
وأوضح عوض أن إعادة الهيكلة يجب أن تذهب بهذا الاتجاه وبالتالي ستكون أمرا مطلوبا، وخلاف ذلك ستبقى جهود برنامج التشغيل الوطني، وآثاره متواضعة والأرقام التي يعلن عنها لا تعكس الواقع؛ لأن الشركة قد تتخلص من الموظفين.
وأكد أن الفكرة الجوهرية في إعادة هيكلة للمشروع الذهاب، باتجاه تشجيع توليد فرص عمل جديدة وليس فقط التشبيك بين القطاع الخاص وبين طالبي الوظائف.

MENAFN27012024000072011014ID1107775754

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