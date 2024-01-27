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ردا على الاستعراض الرابع لحقوق الإنسان: 290 توصية للأردن منها وقف عقوبة الإعدام

1/27/2024 2:32:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان- تلقت الحكومة الأردنية قرابة 290 توصية، بحسب إحصائية غير رسمية، قدمتها 101 دولة خلال مناقشة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بنسخته الرابعة الخميس الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وتصدرت التوصيات قضايا حقوق المرأة وذوي الإعاقة، وإلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب توصيات متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية وحماية حرية التعبير للمجتمع، ورفع القيود عن حرية عمل المنظمات غير الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، وتشكيل الجمعيات.
ولوحظ خلال المناقشة التي رصدتها "الغد"، إشادة واسعة بالتعديلات الدستورية التي أجريت في العام 2022، وحزمة منظومة التحديث السياسي، بما في ذلك قانونا الانتخاب والأحزاب، وتمت الإشارة بشكل صريح في بعض التوصيات إلى أهمية توسيع مشاركة النساء، وإلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وإنفاذها، وكذلك الإستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة.
وبدأت المناقشة بكلمة الممثل الدائم للأردن في الأمم المتحدة بجنيف، السفير وليد عبيدات، تبعها مباشرة تقديم التوصيات، حيث اتسمت الغالبية العظمى من التوصيات بصيغ محددة تتعلق بتعديل نصوص تشريعية بعينها أو اتخاذ قرارات بشأن ملفات محددة، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وعلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إضافة إلى إدراج تعريف واضح للعنف الأسري.
وعرض ممثلون في الفريق الحكومي لردود مختلفة على التوصيات أثناء المناقشات، سواء في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية التي يرأسها السفير ماهر الطراونة، الذي تحدث عن الأسباب الموجبة وراء إقرار قانون الجرائم الإلكترونية كنوع من حماية الخصوصية للأفراد، بحسبه، وكذلك مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات، الذي أشار إلى أن الأردن بصدد استقبال المقرر الخاص للحقوق الثقافية، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، فيما كان قد استقبل خلال السنوات الماضية 7 مقررين خواص.
ومن المقرر في وقت لاحق، أن تعلن الحكومة عن حجم التوصيات التي ستقبلها المملكة وتلك التي ستبدي علما بها، في الوقت الذي قبل الأردن في الاستعراض الماضي 149 توصية من أصل 226.
ومن بين التوصيات خلال الاستعراض، ما تقدمت به إسبانيا التي أشادت بجهود الأردن في تعديلات قانون الأحزاب السياسية، وتضمين الشباب والنساء وذوي الإعاقة فيه، ورؤية التحديث الاقتصادي لزيادة عدد النساء في سوق العمل، ودعت إلى وقف اختياري لعقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري لمكافحة جريمة التعذيب، كما دعت إلى مواصلة إقرار التدابير التشريعية لكفالة المساواة بين الجنسين، وتعديل قانون المطبوعات والنشر وتحسين قانون الأحوال الشخصية.
كما أشادت سريلانكا بالتدابير المتخذة لحقوق المرأة ومنها الإستراتيجية الوطنية للمرأة، ودعت إلى تصديق اتفاقية حقوق العمال المهاجرين، و"تعزيز حقوق الطفل والمرأة بما في ذلك الحماية من التحرش والعنف الجنساني".
ومن التوصيات اللافتة، توصية فلسطين بإدراج بند خاص للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الموازنة العامة للدولة، واستمرار بناء قدرات الحكام الإداريين في وزارة الداخلية بشأن قضايا حقوق الإنسان، مع تقدير موقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية.
وأشادت السودان بسن قانون الجرائم الإلكترونية، وأوصت باستمرار تطبيق العقوبات البديلة وتخصيص موازنات لذوي الإعاقة في الموازنة العامة للدولة، وأشادت أيضا بإقرار الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال.
وأوصت السويد وسويسرا بحماية حرية التعبير مع الترحيب بالتقدم المحرز في حقوق المرأة، وعبّرت السويد عن قلقها من تقلص مساحة حرية التعبير والتضييق على المجتمع المدني وتكوين الجمعيات، وتقلص المساحة المدنية عبر الإنترنت، واستمرار العمل بعقوبة الإعدام، وأوصت بكفالة حرية التعبير وفقا للدستور، وكفالة التمتع الكامل للنساء والفتيات بالحقوق الاقتصادية والحماية المتساوية من خلال تعديل في قانون الأحوال الشخصية.
أما سويسرا، فأوصت بكفالة حق حرية التعبير وتعديل كل الأحكام التي تجرم كل الممارسات المشروعة، بما في ذلك ما ورد من تجريم في القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، ووضع وقف اختياري على عقوبة الإعدام نحو القضاء عليها، ورفع القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية.
وجاءت توصيات الولايات المتحدة الأميركية حول كفالة حرية التعبير وإصلاح قانون الجرائم الإلكترونية.
وشاركت في التوصيات نحو 15 دولة عربية.

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