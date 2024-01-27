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نيويورك تايمز: فكرة“اليوم التالي” في غزة تتبخر ولا أحد يعلم ما سيحدث

1/27/2024 2:32:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت صحيفة“نيويورك تايمز” تقريرا أعده ستيفن إرلاتغر قال فيه إن الخطط الأمريكية لليوم التالي في غزة تبدو بعيدة المنال، وإن فكرة وجود خيط بين الحرب والسلام مضللة وبخاصة في ظل الاحتياجات الأمنية والسياسية والقلق لكل الأطراف. ورأى أن صيغة“اليوم التالي” باتت حديث الجميع وماذا سيحدث بغزة المحطمة، وهي فكرة سريعة التطاير، ولن يكون هناك خيط مضيء بين الحرب والسلام، حتى يحصل نوع من التسوية.
وقالت إسرائيل إنها لن تحيل مسؤولية الأمن في غزة إلى أي طرف سواها، وستظل تدخل وتخرج من القطاع حين تقتضي الضرورة والمعلومات الأمنية وحتى بعد انسحاب قواتها.
وقال المفاوض الأميركي السابق والزميل في وقفية كارنيغي، أرون ديفيد ميلر،“يجب التخلي عن المفهوم المخادع لليوم التالي”،“هو مضلل وخطير” لعدم وجود خط واضح يقسم بين نهاية العمليات العسكرية والاستقرار النسبي الذي يسمح للناس بإعادة الإعمار.
هناك مجموعة متنوعة من السيناريوهات غير المحددة والتي تشترك فيها دول المنطقة مثل مصر والإمارات والسعودية والأردن وقطر، ستشرف عليها في النهاية الولايات المتحدة، الحليف الموثوق لإسرائيل. ويؤكد معظم المسؤولين والمحللين أن هذه الخطط تحتاج لحكومتين جديدتين في إسرائيل والسلطة الوطنية التي تشرف على أجزاء من الضفة الغربية لكنها تعاني من العجز والفساد، مما يعني أن الطريق طويل.
ولتحقيق ذلك، يقوم مسؤول ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض، بريت ماكغيرك، بجولة في الشرق الأوسط من أجل الدفع بصفقة تبادل محتجزين وهدنة إنسانية أطول. وسينضم إلى ماكغيرك مدير الاستخبارات الأمريكية، ويليام بيرنز، للدفع باتجاه صفقة حسب مصادر في البيت الأبيض.
وتظل مهمة ماكغيرك صعبة حيث يعمل من قطر التي تنقل الرسائل بين حماس وإسرائيل وعليهما التفاوض بشأن اتفاق مرحلي، الإفراج عن النساء والأطفال، مقابل أسرى فلسطينيين. ومن أجل الإفراج عن كامل المحتجزين، يقتضي الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، ومنهم محكومون بالمؤبد ولا تريد إسرائيل الإفراج عنهم، كما فعلت مع يحيى السنوار، الذي قضى في السجن 23 عاما وأفرج عنه عام 2011. ثم هناك سؤال يتعلق بالسنوار وقادة حماس في غزة وأين يذهبون، هذا إن لا يزالون أحياء، فهل ينفون أم يظلون في غزة. وحتى الآن رفضت حماس الفكرة.
ويأمل الأمريكيون أن يفتح هذا المجال للمفاوضات التي تشارك فيها الدول العربية التي لا تحب حماس أو داعمتها إيران. وفي الوقت الذي يدعم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المفاوضات للإفراج عن المحتجزين، إلا أن بنيامين نتنياهو يرفض أهم ركيزة في سياسة الرئيس الأميركي، وهي الدولة الفلسطينية، ولو على شكل دولة منزوعة السلاح، وقبل ذلك إحياء السلطة الوطنية كي تقود عملية إدارة غزة بعد الحرب.
ويقدم نتنياهو الذي يقاتل من أجل مستقبله السياسي، بأنه الرجل القادر على وقف أمريكا من فرض إملاءات على إسرائيل المصدومة من هجمات حماس ومنع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية الذي يأكل أراضي الفلسطينيين.
لكن الأمريكيين يعتقدون أن لديهم ورقة ضغط على نتنياهو، وهي السعودية، اللاعب الإقليمي المهم والتي عبرت عن رغبة بمواصلة الطريقة نحو التطبيع مع إسرائيل، مقابل ضمانات أمنية أمريكية ضد إيران، وهي مطالب مثيرة للجدل في حد ذاتها.
إلا أن السعودية اشترطت دعمها لمرحلة ما بعد الحرب من خلال فتح الطريق أمام دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه نتنياهو. وليس لدى الأخير فكرة حول مستقبل غزة، وهو مصر على أن حماس ستدمر وسيحرر الرهائن، وهما هدفان متناقضان، في وقت باتت في العملية الإسرائيلية تسير ببطء وسط تزايد عدد القتلى بين المدنيين والجنود، مما يخلق نوعا من الضغط الدولي والمحلي. لكنه عبر عما لا يريده: أي دور سياسي وعسكري لحماس وأي دور للسلطة الوطنية في غزة وقوات حفظ السلام فيها ودولة فلسطينية. ونفى أنه يخطط لاحتلال غزة لوقت طويل ولكنه شدد على السيطرة الأمنية في غزة والضفة الغربية أيضا. ودعا حلفاءه المتشددين في الحكومة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لطرد الغزيين وإعادة الاستيطان. وفي الغالب أن يدعم المعارضون لنتنياهو مثل بيني غانتس وغادي إزينكوت، العضوان في حكومة الحرب الخطط الأمريكية.
ويقول مارتن إنديك، السفير الأميركي السابق في إسرائيل، إن الجميع يعتبرون الدعم الأميركي أمرا في غاية الأهمية. وقدم وزير الدفاع يوآف غالانت، من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، رؤيته عن اليوم التالي، وتشمل على سيطرة أمنية على غزة وإدارة مصرية- إسرائيلية للحدود الجنوبية لغزة. ولن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي بل إدارة مدنية فلسطينية بإشراف دولي. ولكن ليس السلطة الوطنية. ولا تختلف خطة غالانت عن أفكار نتنياهو لكنها تعكس مواقف الجيش، كما يقول ناحوم برنباع من“يديعوت أحرونوت”. قال“الرؤية ليست انتصارا ولكن إدارة نزاع متقطع بدون وجود إسرائيلي دائم”. ويريد الجيش تحويل غزة إلى نابلس أو جنين في الضفة الغربية حيث يدخل ويخرج في أي وقت. وفي القطاع يقوم بإنشاء منطقة عازلة للدخول في أي وقت.
ولا أحد يعتقد بصفقة سريعة، فتدريب قوة من 6 آلاف رجل أمن فلسطيني يحتاج إلى 10 أشهر. ويأمل الأمريكيون موافقة الدول العربية بل وتركيا على إدارة الأمن في القطاع، لكنها تظل مشكلة حساسة وبخاصة قيام دول عربية ومسلمة بإدارة الأمن في غزة نيابة عن الأمن الإسرائيلي. كما أنه لا يوجد حل سريع لإعادة تجديد السلطة الوطنية.
وتحتاج الخطة في الحد الأدنى تقاعد الرئيس محمود عباس وتشكيل حكومة جديدة وإصلاحات وانتخابات. وكانت انتخابات 2006 هي الأخيرة، وأي انتخابات جديدة قد تنتهي بدور لحماس، وفي المرحلة الانتقالية ستدار غزة عبر الأعيان او التكنوقراط. والفلسطينيون ليسوا جاهزين.
ويقول أنديك“هناك انفصام بين المجتمع الدولي ودعوته لحل الدولتين واستعداد الإسرائيليين والفلسطينيين للتفكير بطريقة فعالة لوقف النزاع”. ويظل الوقت محدودا أمام الإدارة الأميركية لتشكيل رؤية حول حل الدولتين، وبخاصة أن نتنياهو واع للموسم الانتخابي وسينتظر ما ستنجلي عنه الأمور، أما الدول العربية فلن تتحرك نحو أي صفقة في وقت يصبح فيه بايدن بطة عرجاء، والحل أي حل لن يحدث إلا بعد إعادة انتخاب بايدن، هذا إن حدث.-(وكالات)

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