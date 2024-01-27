حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويحقق إصابات مباشرة

حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويحقق إصابات مباشرة
التاريخ
1/27/2024 2:32:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال حزب الله إنه استهدف انتشارا لجنود
إسرائيليين في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان وحققت "إصابات مباشرة".
وأضاف الحزب أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود
جنوب موقع العباد وحقق "إصابات مباشرة".
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