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حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويحقق إصابات مباشرة

1/27/2024 2:32:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله إنه استهدف انتشارا لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان وحققت "إصابات مباشرة".

وأضاف الحزب أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود جنوب موقع العباد وحقق "إصابات مباشرة".

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