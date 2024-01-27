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الاحتلال: الأونروا لن تكون جزءا من اليوم التالي للحرب

1/27/2024 2:32:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رحب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بقرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقال إن الوكالة لن تكون جزءا من اليوم التالي للحرب.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت، أمس الجمعة، أن واشنطن "ستعلق مؤقتا" التمويل الجديد للأونروا على خلفية اتهام الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم "طوفان الأقصى". (الجزيرة نت)

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