19 مجزرة يرتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال
ارتكب 19 مجزرة بالقطاع راح ضحيتها 183 شهيدا و377 جريحا، خلال الـ24 ساعة
الماضية.
ويأتي إعلان صحة القطاع بعد أقل من 24 ساعة على
جملة المطالبات التي أقرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، وشددت على "إسرائيل"
بضرورة اتخاذ الإجراءات كافة لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف
القدرة قد أعلن يوم أمس الجمعة أن الجيش الإسرائيلي يتعمد شل قدرات مجمع ناصر
الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس من خلال الحصار والاستهداف ومنع حركة الإسعاف. (RT)
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