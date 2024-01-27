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19 مجزرة يرتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة

1/27/2024 2:32:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة بالقطاع راح ضحيتها 183 شهيدا و377 جريحا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويأتي إعلان صحة القطاع بعد أقل من 24 ساعة على جملة المطالبات التي أقرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، وشددت على "إسرائيل" بضرورة اتخاذ الإجراءات كافة لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قد أعلن يوم أمس الجمعة أن الجيش الإسرائيلي يتعمد شل قدرات مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس من خلال الحصار والاستهداف ومنع حركة الإسعاف. (RT)

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