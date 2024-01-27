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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا

1/27/2024 2:32:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب بحر إيجة صباح اليوم السبت، مركزه قبالة قضاء مندريس في ولاية إزمير غرب البلاد.

وأوضحت "آفاد" أن الزلزال وقع الساعة 08:19 في خليج "قوش أداسي" على عمق 8.51 كلم.

وشعر بالزلزال سكان العديد من المناطق الساحلية وأثارت الهزة الذعر بين السكان المحليين.

وأكد كل من والي إزمير سليمان ألبان، عبر منصة "إكس"، ووالي أيدن يعقوب جان بولات في تصريح لوكالة صحفي، عدم تلقي سلطات الولايتين أي بلاغ بخسائر على الفور.

وقالت الطوارئ التركية إن جهود المسح الميداني مستمرة وإن فرقها في حالة تأهب. (RT)

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