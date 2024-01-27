زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية
"آفاد"، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب بحر إيجة صباح اليوم السبت، مركزه
قبالة قضاء مندريس في ولاية إزمير غرب البلاد.
وأوضحت "آفاد" أن الزلزال وقع الساعة
08:19 في خليج "قوش أداسي" على عمق 8.51 كلم.
وشعر بالزلزال سكان العديد من المناطق الساحلية
وأثارت الهزة الذعر بين السكان المحليين.
وأكد كل من والي إزمير سليمان ألبان، عبر منصة
"إكس"، ووالي أيدن يعقوب جان بولات في تصريح لوكالة صحفي، عدم تلقي
سلطات الولايتين أي بلاغ بخسائر على الفور.
وقالت الطوارئ التركية إن جهود المسح الميداني
مستمرة وإن فرقها في حالة تأهب. (RT)
MENAFN27012024000072011014ID1107775746
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.