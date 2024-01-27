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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26257 شهيدا

1/27/2024 2:32:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى السبت، إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة، وفق وزارة الصحة بغزة.

وقالت الوزارة، خلال اليوم الـ113 للعدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 إصابات خلال 24 ساعة.

وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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