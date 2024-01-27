ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26257 شهيدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى السبت، إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة، وفق وزارة الصحة بغزة.
وقالت الوزارة، خلال اليوم الـ113 للعدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 إصابات خلال 24 ساعة.
وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
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