الاحتلال يمنع دخول حقن أنسولين الأطفال لغزة



وقال ماكغولدريك في لقاء له مع عدد من الصحافيين في نيويورك عبر تقنية الفيديو من القدس المحتلة: الأزمة الإنسانية في غزة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وتتكشف على نطاق واسع وبسرعة هائلة.



وأشار إلى أن "مجتمع العمل الإنساني يستخدم كل الوسائل الممكنة لمحاولة الوفاء بالاحتياجات في القطاعات الأربعة الحيوية الرئيسية – وهي المياه والصرف الصحي، والصحة، والغذاء، والمأوى".



وتابع: "لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا. علينا أن نعمل مع سلطات الاحتلال من أجل أن تقدم لنا العون والدعم والسماح بفتح المزيد من المعابر، وإزالة بعض المواد الأساسية من قائمة المحظورات، والبدء في معالجة حالة الطوارئ الشديدة التي تتزايد في ظل هذا الوضع".



وأكد أن بعض المواد الممنوعة من دخول غزة، يعدها الاحتلال أشياء يمكن استخدامها لأغراض أخرى، بما في ذلك المضخات والمولدات وقطع الغيار وأنابيب الصرف الصحي وألواح الطاقة الشمسية وبعض المعدات الطبية.





وذكر أن من بين الأشياء التي يمنع الاحتلال إدخالها إلى غزة، بعض المواد الطبية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة، مثل حقن إنسولين الأطفال، دون معرفة سبب منعها.



وأشار إلى أن الأمم المتحدة تجري مناقشات مع سلطات الاحتلال لبحث المواد المحظورة وإيجاد طرق لإزالة بعضها لأهميته في معالجة الأزمة التي تتكشف حاليًا بطريقة دراماتيكية للغاية.



وأوضح منسق الأمم المتحدة أنّ العاملين في المجال الإنساني يواجهون العديد من التحديات الخارجة عن سيطرتهم، وهم بحاجة إلى الحد الأدنى من المتطلبات التشغيلية للقيام بعملهم، بما في ذلك معدات الاتصالات والمركبات المدرعة للتحرك في مناطق الأعمال العدائية.



كما سلّط الضوء في حديثه عن الوضع المزري في المستشفيات، والتي أصبح بعضها يعمل بدون تخدير أو كهرباء، بالإضافة إلى عدم وجود نظام إخلاء طبي حقيقي، في الوقت الذي يتواجد فيه آلاف الأشخاص على قائمة الإجلاء، لكن لم يتمكن سوى عدد قليل من مغادرة القطاع لتلقي الرعاية التي يحتاجون إليها. -وكالات