Saturday, 27 January 2024 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمطار تفاقم معاناة نازحي غزة (صور)

1/27/2024 2:32:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ينتظر النازحون في جنوب قطاع غزة مزيدا من قسوة المعاناة الإنسانية مع حلول فصل الشتاء.

ويخشى سكان الخيام في خان يونس أن يأتيهم الشتاء بما لا يطيقون خلال الأيام المقبلة، حيث تنخفض درجة الحرارة ويتزايد هطول المطر، في وقت يفتقدون فيه أبسط ما يواجهون به هذه الأجواء، حيث لا فرش ولا غطاء في خيامهم البلاستيكية التي لا تقي من برد ولا تحمي من مطر.

وتتفاقم معاناة هؤلاء النازحين، خصوصا الأطفال والنساء وكبار السن، الذين يعانون الجوع والخوف وهم يحاولون الحفاظ على حياتهم ولو بالحد الأدنى المتاح في ظروف قاسية وسط عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يسلم منه القطاع شمالا وجنوبا.
















MENAFN27012024000072011014ID1107775743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث