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النرويج مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني عبر الأونروا

1/27/2024 2:32:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا للجزيرة إن بلاده ستستمر في دعم الشعب الفلسطيني، من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضاف إيدا أن الوضع بالنسبة لسكان غزة كارثي، وأن الأونروا أهم منظمة إنسانية في القطاع.

يأتي هذا الإعلان بينما قررت الولايات المتحدة ودول غربية غربية تعليق تمويلها للوكالة الأممية، بناء على مزاعم بأن بعض موظفيها في غزة شاركوا في عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

MENAFN27012024000072011014ID1107775742

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