النرويج مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني عبر الأونروا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا للجزيرة إن بلاده ستستمر في دعم الشعب الفلسطيني، من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأضاف إيدا أن الوضع بالنسبة لسكان غزة كارثي، وأن الأونروا أهم منظمة إنسانية في القطاع.
يأتي هذا الإعلان بينما قررت الولايات المتحدة ودول غربية غربية تعليق تمويلها للوكالة الأممية، بناء على مزاعم بأن بعض موظفيها في غزة شاركوا في عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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