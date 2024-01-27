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اعتقال 20 بينهم أسرى سابقون بالضفة

1/27/2024 2:32:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ صباح أمس الجمعة وحتى صباح اليوم 20 مواطنا في الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ الليلة الماضية وفجر اليوم اقتحامات جديدة شملت قلقيلية ونابلس وأريحا ورام الله.

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