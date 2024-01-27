اعتقال 20 بينهم أسرى سابقون بالضفة

اعتقال 20 بينهم أسرى سابقون بالضفة
التاريخ
1/27/2024 2:32:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ صباح أمس الجمعة وحتى صباح اليوم 20 مواطنا في الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.
وكان الجيش الإسرائيلي نفذ الليلة الماضية وفجر اليوم اقتحامات جديدة شملت قلقيلية ونابلس وأريحا ورام الله.
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