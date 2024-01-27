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خطة بريطانية لإنهاء الحرب من ضمنها خروج قادة حماس لدولة أخرى

1/27/2024 2:32:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن اقتراح الحكومة البريطانية خطة من 5 نقاط لإنهاء الحرب بين حركة حماس، والاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ناقش خلال هذا الأسبوع الخطة مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.


وأشارت الصحيفة إلى أن خطة بريطانيا تقضي بوقف الأعمال العدائية والإفراج عن الرهائن والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، كما تقضي بتحديد أفق سياسي لتأسيس دولة فلسطينية وتشكيل حكومة كفاءات تدير الضفة وغزة.


وتتضمن الخطة البريطانية اقتراحا بخروج قادة حماس من غزة إلى دولة أخرى.

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