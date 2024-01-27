خطة بريطانية لإنهاء الحرب من ضمنها خروج قادة حماس لدولة أخرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت
صحيفة "فايننشال تايمز" عن اقتراح الحكومة البريطانية خطة من 5 نقاط
لإنهاء الحرب بين حركة حماس، والاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد
كاميرون ناقش خلال هذا الأسبوع الخطة مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطة بريطانيا تقضي بوقف الأعمال العدائية
والإفراج عن الرهائن والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، كما تقضي بتحديد
أفق سياسي لتأسيس دولة فلسطينية وتشكيل حكومة كفاءات تدير الضفة وغزة.
وتتضمن الخطة البريطانية اقتراحا بخروج قادة حماس من غزة إلى دولة أخرى.
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