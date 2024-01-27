أولمرت: لو كنت رئيسا للوزراء الآن ما كنت لأعلن القضاء على حماس

أولمرت: لو كنت رئيسا للوزراء الآن ما كنت لأعلن القضاء على حماس
التاريخ
1/27/2024 2:32:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الحكومة الإسرائيلية
بـ"وقف الحرب فورا وإعادة المخطوفين"، وأضاف "لو كنت رئيسا للوزراء الآن ما
كنت لأعلن القضاء على حماس".
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