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القسام توجه رسالة جديدة لأهالي أسرى الاحتلال لديها

1/27/2024 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، رسالة جديدة لأهالي أسرى الاحتلال لديها، تقول فيها:

"إلى عائلات الأسرى.. إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر."




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