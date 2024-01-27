القسام توجه رسالة جديدة لأهالي أسرى الاحتلال لديها

القسام توجه رسالة جديدة لأهالي أسرى الاحتلال لديها
التاريخ
1/27/2024 2:32:12 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) وجهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، رسالة جديدة لأهالي أسرى الاحتلال لديها، تقول فيها:
"إلى عائلات الأسرى.. إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر."
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