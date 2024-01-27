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سباق المبادرات.. غزة صامدة والاحتلال يتنازع الحلول

1/27/2024 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - تتصاعد الدعوات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في ظل تواصل العدوان، وارتقاء عشرات آلاف الشهداء والجرحى، واستمرار المقاومة التي تلحق خسائر معتبرة في صفوف قوات الاحتلال.
ومنذ الهدن الإنسانية التي استمرت 7 أيام التي انتهت في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، لم تتوقف الوساطات التي اشتركت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة لإنجاز هدن جديدة أو وقف إطلاق النار، وفي القلب منها عملية تبادل للأسرى بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كخطوة مهمة لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 110 أيام.
وقد شهدنا في الأيام الأخيرة تسارعا في جهود الوساطة مرتبطة بتصاعد الدعوات في الكيان الصهيوني، خاصة من أهالي المحتجزين لإنجاز هذه الصفقة، التي أصبحت حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لها لتهدئة الساحة الداخلية، وتخفيف حدة الانتقادات الدولية والأميركية، لكن دون التعهد بوقف الحرب، والانسحاب من قطاع غزة.
وعلى الجانب الآخر، تريد حماس هذه الصفقة أن تكون شاملة لتكون مدخلا لوقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة.
ولو استعدنا الذاكرة لعرفنا أن الاحتلال هو أول من عرض هدنة محدودة تستمر بضعة أيام، بحيث تطلق حماس نحو 40 من النساء والمرضى وكبار السن، مقابل وعد بالإفراج عن عدد من كبار الأسرى الفلسطينيين ممن لديهم أحكام عالية، دون أن تربط ذلك بمرحلة أخرى، يتم فيها صفقة شاملة للتبادل تكون مدخلا لوقف الحرب.
وكان نصيب هذه المبادرة الرفض من حماس، واستمرت الخسائر الصهيونية في الحرب، مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، لتشمل إضافة لأهالي الأسرى، مجموعة من السياسيين والعسكريين السابقين.
ويقف رئيسا الوزراء الأسبقان إيهود أولمرت وإيهود باراك في صفوف المحتجين، وقد أكدا في موقفين منفصلين أنه لا يمكن تحقيق هدفي إسقاط حماس واستعادة الأسرى معا، وأنه يجب الذهاب لصفقة الأسرى مباشرة، بعد إخفاق الحملة العسكرية الصهيونية في تحجيم حماس، ضمن المدة الزمنية الضيقة المتاحة للحرب، وفقا للمطالب الأميركية.
ولم تتوقف الأطراف المعنية عن تقديم مبادرات اشتركت جميعها بوضع مراحل للتنفيذ، وليس مرحلة واحدة، ولكن يبدو أن الخلاف لا يدور على المراحل، بل على تفاصيل هذه المراحل، ومآلاتها وتأثيرها في مستقبل الحرب.
وقد اكتسبت المبادرات زخما كبيرا مع تلقي الاحتلال ضربات عنيفة في غزة، أحدثت المزيد من التفاعل الداخلي مع وقف النار، إضافة لاشتداد الضغوط الأميركية، والقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال.
ولذلك شهدنا غزارة في التسريبات التي أوردتها وسائل الإعلام الصهيونية عن المبادرات التي قُدمت ومواقف الأطراف منها، بينما اكتفت حماس باستقبال المبادرات ومناقشتها مع الوسيطين المصري والقطري، والرد عليها دون التطرق لذلك في الإعلام، وهو النهج الذي اتبعه الوسطاء بشكل عام.
لا يريد وقفا دائما لإطلاق النار في المرحلة الحالية طالما لم يحقق هدف إضعاف حماس، مدعوما بذلك من الموقف الأميركي، ولا يريد التعهد بالانسحاب الكامل من غزة، طالما أنه لم يُنهِ مهمته فيها، رغم أن الموقف الأميركي يريد منه ذلك، ولكنه يعطيه مهلة غير محددة للإنجاز. ولا يريد الالتزام بمبدأ "الكل مقابل الكل"
ولا يريد نتنياهو أن يبدو مهزوما في أي اتفاق، في الوقت نفسه الذي يبحث فيه عن مخرج من استمرار إخفاق جيشه في تحقيق إنجاز على الأرض، ولذلك نجده يصعِّد على الأرض، خاصة في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث يعتقد أنه يمكن أن يحقق إنجازا أو نصرا بقتل أو اعتقال قادة حماس أو جزء منهم، ليظهر بعد ذلك أنه دخل عملية التفاوض من موقع المنتصر.
كما يحرص نتنياهو دائما على القول إن الضغط العسكري هو الذي سيجبر حماس على إجراء عملية تبادل، رغم أن الهدن الإنسانية تمت في ضوء وقف إطلاق النار، حيث أخفقت القوة العسكرية بعد ذلك في إطلاق أي أسير لدى حماس.
غير أنه يواجه ضغطا متصاعدا، وانتقادات حادة لاستمراره بالحرب، الأمر الذي يعدّه كثير من الصهاينة بأنه ينبع من رغبته في البقاء في الحكم.
إلا أن نتنياهو ما يزال يخضع للوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين يهددان بالانسحاب من الحكومة في حال وقف الحرب، وهو ما يدفع نتنياهو لمداراتهما حتى لا يتسببا بسقوط الحكومة، مما قد يسفر عن خضوع نتنياهو للمحاكمة بقضايا الفساد المرفوعة ضده.
لا تمانع أن تبدأ الصفقة بالإفراج عن فئات مدنية، مثل: النساء وكبار السن والمرضى، وقد يصل عدد هؤلاء إلى 40، على أن يكون ذلك جزءا من تصور شامل لصفقة تنتهي بوقف النار، وترفض أن تكون هذه مجرد مرحلة يستفيد منها نتنياهو لتخفيف الضغط عليه جماهيريا، ثم يعيد استئناف الحرب.
وتشترط الحركة: أن تبدأ المرحلة الأولى بوقف النار، وصولا لإتمام الصفقة الكاملة، وأن تنتهي أي صفقة بالوقف الشامل لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة.
وايضا، وجود ضمانات تتعلق بعدم اعتداء الاحتلال على غزة، أو إعادة اعتقال المفرج عنهم من الفلسطينيين.
وما تزال حماس تمتلك قوة عسكرية تستطيع بها إلحاق خسائر معتبرة بالاحتلال، والدليل على ذلك عملية المغازي التي قتلت بها 21 جنديا للاحتلال دفعة واحدة، من خلال تفجير مزدوج لدبابة ومنزل مفخخ بجنود الاحتلال، حيث ستزيد مثل هذه العمليات النوعية من مفاعيل الأزمة داخل الكيان، من خلال تصعيد المطالبات بإنجاز صفقة شاملة مع حماس، حتى لو أدت لوقف الحرب.- (وكالات)

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