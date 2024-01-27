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كيف تغير الرأي العام بالكيان الصهيوني بشأن حرب غزة؟

1/27/2024 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبوظبي - يبدو أن الرأي العام داخل الاحتلال فيما يخص الحرب على قطاع غزة بدأ يتغير إلى حد ما، وذلك حسب مقال تحليلي نشرته واحدة من أكبر الصحف في البلاد.
ويرى الكاتب الصهيوني يديديا ستيرن، في مقال منشور على صحيفة "جيروسالم بوست"، إن "نفاد الصبر بشأن الحرب المستمرة في غزة منذ أشهر بدأ يكتسب زخما داخل الكيان المحتل، وسط ارتفاع الأصوات المطالبة بإنهاء العمليات العسكرية في القطاع".
وذكر ستيرن، وهو رئيس معهد "سياسة الشعب اليهودي" وأستاذ القانون في جامعة بار إيلان، أن الراغبين في إنهاء حرب غزة يعتمدون على 3 حجج، الأولى متعلقة بمصير الرهائن، حيث "ثمة رغبة متزايدة بشأن ضرورة إعادتهم إلى وطنهم بأي ثمن، لا سيما أن قيادات حماس اشترطت إطلاق سراحهم بالوقف الكامل للعمليات العسكرية".
وأضاف: "هناك أيضا حجة الأمن. فهل يتم جر اسرائيل إلى رمال غزة المتحركة، حيث تفرض الحرب المستمرة ثمنا متزايدا من دون تحقيق المزايا الاستراتيجية التي تبرر ذلك؟".
وتابع: "يبدو أن المستوطنين يخشون ذلك. فوفقا لمؤشر المجتمع الصهيوني JPPI، في بداية القتال كان 78 بالمائة متأكدين من النصر، لكن النسبة الآن تراجعت إلى 61 بالمائة فقط".
وأوضح الكاتب أن "الشكوك المتزايدة بالنصر ترتبط بالتقييم القائل إن استمرار القتال سيودي بدماء المزيد من جنود الجيش الصهاينة، ويفتت التضامن ويؤخر إعادة الإعمار في النقب والشمال ويعاقب الاقتصاد الوطني، ويقلل الدعم السياسي للكيان حول العالم".
وفيما يخص الحجة الثالثة، يقول الكاتب إنها "سياسية-ديمقراطية"، مضيفا: "تتعلق بالعاصفة المجتمعية الناجمة عن الإصلاح القضائي التي دفعتنا إلى حافة الحرب الأهلية، والزلزال الأمني الناجم عن غزو حماس الذي أدى إلى تغيير جذري في الواقع الذي تعمل فيه الدولة. وهذا التغيير يستدعي الصهاينة إلى صناديق الاقتراع لإعادة تأكيد دعمهم للقيادة الحالية أو استبدالها".
وأشار إلى أن "مؤشر JPPI يظهر أن الثقة في رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) والحكومة منخفضة للغاية، حيث وصلت إلى 30 %. تشير هذه الأرقام إلى أن قدرة القيادة الحالية على حشد الدعم الشعبي للقيام بتحركات مهمة قد تضاءلت بشدة".
وخلص المقال إلى أنه "من الحكمة السياسية عدم الذهاب إلى الانتخابات في زمن الحرب، ومن الأفضل وقف الحرب للسماح للشعب بأن يكون له رأيه الديمقراطي في منح أو رفض الثقة في الحكومة التي ستقود البلاد في الفترة المقبلة". - (وكالات)

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