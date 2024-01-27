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الاحتلال يشن حربا شرسة ضدها.. و6 دول غربية تقطع التمويل عن الأونروا

1/27/2024 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - انتهز الاحتلال أول فرصة سانحة للإجهاز على وكالة "الأونروا"، مستبقاً التحقيقات الأممية في مزاعم قدمها بشأن تورط عدد من موظفيها بعملية 7 أكتوبر، بالتزامن مع تأليب دول أخرى قطعت الدعم المالي عنها، مما يكشف خواء جعبته في غزة وتخبطه أمام انتصار إنسانية العالم للشعب الفلسطيني بقرار المحكمة الجنائية الدولية، برغم غياب إلزامية وقف إطلاق النار عنه.
وعلى وقع تحريض الاحتلال ضد "الأونروا" بزعم كونها الذراع المدنية لحركة "حماس"؛ فقد سارعت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا لحجب التمويل عنها، في إطار الحرب الصهيونية الضروس بحق المؤسسات الأممية التي تقدم مساعدات إغاثية ملحة لسكان القطاع الثكالى، على قلة عددها، بادعاء انحيازها "لحماس"، أسوة بنفي منظمة الصحة العالمية هذا الاتهام عنها أمس.
ورحب الاحتلال بمواقف تلك الدول لمنع المساعدات الإنسانية عن "الأونروا" التي لن يكون لها، بحسب، أي دور داخل القطاع، في اليوم التالي للحرب، وهو الأمر الذي ندد به الفلسطينيون، في هذا الوقت الذي يعاني فيه أهالي غزة من مجاعة حقيقية إزاء نقص الغذاء والماء والمأوى وعدم تلبية المساعدات الغذائية الإنسانية لاحتياجاتهم الأساسية بسبب تعنت الاحتلال ونتيجة غاراته الكثيفة.
يأتي ذلك على خلفية قرار المفوض العام "للأونروا" بالطرد الفوري لـ 12 من موظفي الوكالة بزعم تهمة تورطهم بعملية "طوفان الأقصى"، وذلك في أعقاب ادعاء الاحتلال بامتلاك الأدلة على ثبوت مشاركتهم فيما زعمه بهجوم حماس على الكيان المُحتل.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها لوكالة "الأونروا" بالعودة فورا عن قرارها، الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
وأضاف، "في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية، وليس وقف الدعم والمساعدة عنها".
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال على لسان أكثر من مسؤول صهيوني ضد وكالة "الأونروا"، وتعتبرها أحكاماً مسبقة، وعداء مبيتاً، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة.
وأوضحت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، أن التحريض الصهيوني برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف "الأونروا"، ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة يكثف الاحتلال تحريضه عليها، ويستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها.
وأعربت عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها اتساقاً، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.
ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل "الأونروا" لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وبالمثل؛ أدانت حركة "حماس"، حملة التحريض التي يسوقها الاحتلال ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة في ظل تعرضهم للإبادة الجماعية.
وقالت "حماس"، إن آخر ما مارسه الاحتلال هو "اتهام منظمة الصحة العالمية بما أسموه التواطؤ مع حركة "حماس"، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمسشفيات في أعمال عسكرية".
وأضافت إن الاحتلال يحرض أيضاً على وكالة "الأونروا" بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية، داعية "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال".
وأكدت أهمية دور الوكالات الأممية في إغاثة الشعب الفلسطيني، وتوثيق جرائم الاحتلال التي فاقت أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في عصرنا الحديث.
وفي الأثناء؛ يستمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر الوحشية بحق المزيد من التجمعات السكانية والأهالي في مختلف أرجاء قطاع غزة، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والمرضى.
وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، كما توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود وتضرر البنى التحتية.
فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا، يوم الأربعاء المقبل، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.
بينما يتصاعد الوضع الخطير في الضفة الغربية، حيث لا تزال الأجواء مشحونة في جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال لقرية "دير أبو ضعيف" وإغلاق مداخلها واندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب الفلسطينيين، مما أدى لاستشهاد الشاب الفلسطيني قسام أحمد ياسين (27 عاماً)، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب ياسين، خرجت مسيرة شعبية غاضبة، وسط ترديد الهتافات المنددة بجريمة الاحتلال بحقه، وبالجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتصعد قوات الاحتلال من اقتحاماتها وحملات الاعتقالات في الضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى"، في محاولة لوقف أعمال المقاومة التي تأتي رداً على عدوان الاحتلال المتواصل، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر ضد قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.

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