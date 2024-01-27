الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

MENAFN - Alghad Newspaper) ديفيد ماكوفسكي – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2024/1/19

مع دخول الحرب بين "حماس" وإسرائيل مرحلة جديدة، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزيد من الصعوبات في تحقيق التوازن في العلاقات داخل حكومته ومع البيت الأبيض. وعلى الجبهة العسكرية، سيطرت إسرائيل على معظم مناطق شمال قطاع غزة، على الرغم من أن ما يقدر بنحو 5.000 إلى 6.000 من مقاتلي "حماس" ما يزالون ينشطون في شبكات أنفاق متنوعة. وقد انتقلت العمليات القتالية الكبيرة في معظمها إلى وسط القطاع وجنوبه، في حين سرّح جيش الدفاع الإسرائيلي معظم جنود الاحتياط البالغ عددهم 360 ألف جندي والذين تمت تعبئتهم في بداية الحرب، كما سحب بعض القوات لإعادة تأهيلها.

ومع ذلك، يبدو الوضع أكثر ضبابية على الجبهتين الدبلوماسية والسياسية. ففي التاسع عشر من كانون الثاني (يناير)، تحدث نتنياهو والرئيس بايدن مع بعضهما البعض للمرة الأولى منذ حوالي أربعة أسابيع، في حين تستمر الخلافات الجوهرية بين رئيس الوزراء وحزب "الوحدة الوطنية" الوسطي الذي أسسه غانتس. ومن الجدير بالذكر أن غانتس ساعد بانضمامه إلى الحكومة بعد هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) في تخفيف تأثير أحزاب اليمين المتطرف التي يقودها وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتوجيه تركيز مجلس الوزراء على الهدف المشترك المتمثل في إبعاد "حماس" عن السلطة في غزة. ومع ذلك، أصبحت الخلافات السياسية أكثر بروزاً منذ ذلك الحين، إذ يبدو نتنياهو مقتنعاً بأن غانتس، الذي يشهد تأييداً متزايداً في استطلاعات الرأي، سيترك الحكومة قريباً لاستغلال تراجع شعبية رئيس الوزراء خلال الحرب في الانتخابات المبكرة المحتملة. ولذلك ازداد اعتماد نتنياهو على وزرائه في اليمين المتطرف، الأمر الذي يثير خوف البيت الأبيض.

أهداف الحرب ومصير الرهائن

في 18 كانون الثاني (يناير)، أكد نتنياهو مجدداً أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق "انتصار كامل" على "حماس"، وأفادت بعض التقارير أنه أخبر القادة المحليين في المجتمعات الجنوبية المجاورة لغزة بأنه يتوقع استمرار القتال حتى العام 2025. ويرى وزير الدفاع، يوآف غالانت، أن إسرائيل لن تتمكن من تحرير الرهائن إلا بمواصلة الضغط العسكري على "حماس". إلا أنه على الرغم من العمليات الكبرى التي أدت إلى مقتل حوالي 9.000 مقاتل من "حماس"، لم يتم إطلاق أي رهائن آخرين منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر).

أما غانتس وغادي آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق آخر في جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يمثل حزب "الوحدة القومية" في مجلس الوزراء الحربي، فيُقدّمان وجهة نظر معاكسة، فيعتبران أن الرهائن المتبقين، المقدر عددهم بـ132 رهينة والذين مات منهم 27 على الأقل، وفقاً لما يعتقده جيش الدفاع الإسرائيلي، محتجزون في ظروف صعبة منذ أكثر من 100 يوم، ويجب أن يكونوا أولوية قصوى الآن، حتى وإن كان تأمين إطلاق سراحهم يتطلب تمديد وقف القتال. وفي هذا الإطار، ناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي اقتراحاً قطرياً يقترح تحرير الرهائن تدريجياً مقابل وقف إطلاق نار دائم وإبعاد قادة "حماس". وعلى الرغم من أن "حماس" رفضت علناً أي خطة تتنازل بموجبها عن الحكم في غزة، يتساءل المراقبون عما إذا كانت الدوحة كانت ستطرح هذه الفكرة إذا كانت الحركة غير راغبة حقاً في النظر فيها.

ربما تكون واشنطن أكثر تعاطفاً مع موقف نتنياهو إذا تمكن من إقناع البيت الأبيض بأن إسرائيل تقف على أعتاب النصر، لكنّ هذا ليس واقع الحال حتى باعترافه الخاص. وفي الوقت نفسه، يحجم المسؤولون الأميركيون عن إرغام إسرائيل على إنهاء الحرب نظراً لأنها ترى "حماس" كتهديد أمني لا يمكن تقبّله بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر). وبالتالي يبدو أن إدارة بايدن تأمل في أن يتم حل الخلاف الإسرائيلي الداخلي (أي إعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن أو استمرار القتال) بطريقة توفر مخرجاً دبلوماسياً من الحرب.

الخلاف حول "اليوم التالي"

صرح غالانت أن إسرائيل لا تريد توفير خدمات مدنية لقطاع غزة بعد الحرب، حيث أشار في الأسبوع الماضي إلى أن وجود "سلطة فلسطينية" قوية يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي. وفي المقابل، يرفض نتنياهو منح أي دور "للسلطة الفلسطينية" في غزة بعد الحرب. وليس هناك شك في أن الخلافات السياسية تفاقمت بسبب العلاقة الشخصية السيئة بين الإثنين لدرجة أنهما لم يتقابلا وجهاً لوجه منذ بدء الحرب، وفقاً لبعض التقارير.

ويثير هذا الخلاف على وجه التحديد تساؤلات جوهرية الآن بعد أن بدأت إسرائيل بالابتعاد عن تنفيذ عمليات قتالية كبيرة في أجزاء من شمال غزة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يمكن أن يعود سكان شمال القطاع المقدر عددهم بمليون نسمة والذين هربوا إلى جنوب القطاع، إلى منازلهم قريباً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن هو الذي سيفرض النظام العام ويؤمن الخدمات الأساسية؟ وإذا رفضت إسرائيل منح أي دور "للسلطة الفلسطينية"، فما هي الخيارات الأخرى؟ لقد أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، مؤخراً أن إسرائيل وافقت على السماح للأمم المتحدة بإجراء دراسة جدوى حول عودة المدنيين إلى شمال القطاع، لكن المسؤولين الأميركيين يقولون أن القدس لم تسهل ذلك بعد.

صمت بايدن ونتنياهو

على الرغم من أن بايدن ونتنياهو أجريا ستة عشر اتصالاً هاتفياً في الأسابيع التي أعقبت هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، إلّا أنهما لم يتحدثا مباشرة منذ حوالي شهر قبل الاتصال الذي جرى في التاسع عشر من كانون الثاني (يناير)، حتى مع تعدد المواضيع التي تشملها الخلافات بين الطرفين، وأولها وقف وزير المالية الإسرائيلي سموتريش تحويل بعض عائدات ضرائب "السلطة الفلسطينية" التي تجمعها إسرائيل وتُستخدم بعد ذلك لدفع رواتب الموظفين في غزة. وفي معرض ردها، قالت "السلطة الفلسطينية" إنها لن توافق على تحويل العائدات جزئياً، الأمر الذي قد يحرم موظفي الضفة الغربية وعناصر الأمن من رواتبهم أيضاً. وقد أعطى الرئيس بايدن هذه المسألة الأولوية نظراً للمصلحة المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والمتمثلة في تجنب اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن.

وينطبق الأمر نفسه على بعض المطالب الأميركية الأخرى، مثل زيادة المساعدات الإنسانية بما يتجاوز الـ200 شاحنة التي تدخل غزة يومياً، وضمان امتناع الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ أي ضربات بالقرب من المخيمات في جنوب غزة. إلا أنه لم يتم حل هذه القضايا في الاتصال الهاتفي الذي جرى في التاسع عشر من كانون الثاني (يناير).

يشعر مسؤولو الإدارة الأميركية بالقلق من أن نتنياهو لن يقف في وجه سموتريش أو غيره من وزراء اليمين المتطرف في حين أن الرئيس بايدن خاطر سياسياً مع التقدميين في قاعدته بدعمه لإسرائيل. وربما يعتقد نتنياهو أنه يجب الاحتفاظ بالمزيد من الخطوات الإنسانية كأوراق مساومة لتحرير المزيد من الرهائن. ولكنه صرّح أيضاً بأن قادة "حماس" غير مبالين بمعاناة سكان غزة، وبالتالي فإن قوة ورقة المساومة هذه موضع شك.

ترابط سعودي فلسطيني

تدرس واشنطن مبادرة دبلوماسية عربية - إسرائيلية أوسع نطاقاً بمجرد انتهاء الحرب، وستكون القدس في وضع يخوّلها رسم معالم هذه الخطة إذا حسّن نتنياهو علاقته مع بايدن. وفي هذا الإطار، أوضح مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، خلال تصريحاته في قمة "دافوس" السنوية التي انعقدت في 16 كانون الثاني (يناير)، أن تحقيق تقدم في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل مرتبط برسم أفق سياسي للفلسطينيين، وجاء فيها: "قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر) بفترة طويلة، كانت الولايات المتحدة منهمكة جداً في العمل على تأمين أفق سياسي للشعب الفلسطيني... وقد رأينا أن الطريقة المثلى هي بالتوصل إلى صفقة شاملة تتضمن التطبيع بين إسرائيل ودول عربية رئيسية، إلى جانب إحراز تقدم ملموس ورسم أفق سياسي للشعب الفلسطيني... إنها المعادلة الأساسية، أي تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب وحل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل. وهذه الأجزاء... مترابطة منذ ما قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) وما تزال حتى يومنا هذا". كما شدد سوليفان على أن هذه النتيجة ممكنة "على المدى القريب"، وأنها تنطوي على "مستقبل لن يتم فيه استخدام غزة مجدداً كمنصة للإرهاب".

وفي اليوم نفسه، صرّح الوزير بلينكن لشبكة "سي إن بي سي" أن الدول العربية أكدت استعدادها لتقديم "ضمانات" إقليمية لإسرائيل إذا مضت قدماً في التصالح مع الفلسطينيين. إلا أن المسؤولين الإسرائيليين لطالما اعتبروا أن الضمانات الأجنبية لا معنى لها ما دامت الجماعات المتطرفة مثل حركة "حماس" قادرة على التفوق على "السلطة الفلسطينية"، لا سيما عندما تحجم الدول العربية على الأرجح عن استخدام القوة لتقييد الحركة. وحتى الرئيس إسحق هرتسوغ، الزعيم السابق لـ"حزب العمل" الإسرائيلي المحسوب على اليسار الوسطي، ذهب إلى حد القول أمام الحضور في "دافوس" إنه لا يوجد إسرائيلي "بكامل قواه العقلية" يفكر في حل الدولتين في الوقت الحالي.

الخلاصة

وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، ما يزال الجمهور الإسرائيلي ممتناً للغاية للدعم القوي الذي قدمه الرئيس بايدن خلال الحرب، وبذلك يدرك نتنياهو أنه لا يمكن أن يُنظر إليه على أنه يعتبر المساعدة الأميركية التي لا يمكن الاستغناء عنها أمراً مفروغاً منه. ولكنه قد يعتقد في الوقت نفسه أن أي مبادرة دبلوماسية عربية قد تكون ذات آفاق محدودة على المدى القريب لأن الحرب لن تنتهي في أي وقت قريب. وبالتالي، من المحتمل أنه يفكر في اتباع مسار آخر.

في الوقت الحالي، تشهد الأصوات المؤيدة لنتنياهو تراجعاً كبيراً، ولذلك سيتفادى إجراء انتخابات على المدى القريب إذا أمكنه ذلك، على الرغم من أن 63 في المائة من الإسرائيليين يريدون إجراءها الآن، وفقاً لبعض المصادر. ومع ذلك، إذا اضطر إلى خوض حملة سياسية، فيفترض أن يقدم نفسه على أنه حامي إسرائيل من أي مسعى أميركي لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يدّعي أنه سيجعل البلاد أكثر عرضة للخطر.

على أي حال، ما تزال إسرائيل في حالة حرب وما تزال أميركا حليفتها العظمى الوحيدة. لذلك، يتعيّن على القادة في القدس وواشنطن البحث عن طرق لمنع النزاعات السياسية من إحداث ثغرات يمكن لخصومهما المشتركين استغلالها.

*ديفيد ماكوفسكي: "زميل زيغلر المميز" في معهد واشنطن ومدير "مشروع كوريت" حول العلاقات العربية الإسرائيلية.