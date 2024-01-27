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كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

1/27/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏باتريك مازا‏ - (ذا ريفِن) 2024/1/24
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏"غزة مارين" هو حقل غاز قبالة سواحل غزة من المفترض أن يكون خاضعا للولاية الفلسطينية، لكن إسرائيل منعت تطويره.
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يبدو أن ثمة خيطا مُشتركا ينتظم الصراعات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم، هو الوصول إلى مصادر الوقود الأحفوري. أوكرانيا غنية بالفحم والنفط والغاز. ويحتوي بحر الصين الجنوبي على احتياطيات كبيرة تحت سطح البحر من النفط والغاز. وليس الصراع الجاري حاليًا في غزة استثناء. ثمة رواسب كبيرة من الغاز توجد في منطقة بحرية من المفترض أن تكون تحت الولاية الفلسطينية، لكن إسرائيل سيطرت على المنطقة وأعاقت تطويرها واستخراج مخزوناتها.‏
‏‏يقع حقل "غزة مارين" الذي يقدر حجم محتوياته بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز على بعد 17 إلى 21 ميلاً من الشاطئ. وقد تم وضع المنطقة، بمسافة تصل إلى 20 ميلاً من الساحل، تحت ولاية "السلطة الوطنية الفلسطينية" بموجب "اتفاقات أوسلو الثانية" التي أُبرمت في العام 1995. لكن إسرائيل منعت تطوير هذا المشروع، ولعبت السياسة المعقدة بين حركة "حماس" التي تسيطر على غزة، و"فتح" التي تسيطر على السلطة الوطنية الفلسطينية، دورًا في خلق مسار ملتوٍ من المفاوضات المتقطعة التي راوحت بين الاتفاق والاختلاف حول الحفر.‏
‏اكتشفت "مجموعة الغاز البريطانية" (BGG) الحقل في العام 1999 ووقعت عقدًا لمدة 25 عاماً مع "السلطة الوطنية الفلسطينية" لاستغلاله. ورأت "السلطة" في ذلك فرصة لتوفير الطاقة الخاصة بها، بما في ذلك الطاقة الكهربائية، والحصول على عائدات التصدير. وتمت الموافقة على الحفر في الموقع في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود باراك. وسعت "مجموعة الغاز البريطانية" إلى التفاوض على صفقة شراء مع "شركة الكهرباء الإسرائيلية"، لكن رئيس الوزراء التالي، أرييل شارون، ألغى كل ذلك. ثم تم إلغاء قرار شارون مرة أخرى في العام 2002 بتدخل من المملكة المتحدة، ووافق شارون على بدء مفاوضات حول اتفاق كان من شأنه أن يوفر 0.05 تريليون قدم مكعب من الغاز لمدة 10-15 عامًا. لكن همة شارون فترت بشأن المشروع وأوقفَ المفاوضات. وزعم أن الأموال التي يجنيها الفلسطينيون من المشروع يمكن أن تستخدم لتمويل الإرهاب.‏
‏بعد ذلك، أعادت حكومة جديدة بقيادة إيهود أولمرت إحياء الاتفاق في نيسان (أبريل) 2007. ومن بين 4 مليارات دولار كان من المتوقع أن تتدفق من الصفقة، كان من المقرر أن يذهب 1 مليار دولار إلى "السلطة الوطنية الفلسطينية". لكن عناصر من الحكومة الإسرائيلية كانت تثير الاعتراضات. وعمل استيلاء "حماس" على قطاع غزة في العام 2007، وانفصالها عن "السلطة الفلسطينية" التي تسيطر عليها "فتح" في الضفة الغربية، على تغيير الصورة. وكانت حماس تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل.‏
‏حسب "لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) UNCTAD، فإنه "في أيلول (سبتمبر) 2007، نصح رئيس أركان إسرائيلي سابق بشدة حكومة إسرائيل بعدم إبرام اتفاق مع "مجموعة الغاز البريطانية"، على أساس أن تحويل إسرائيل مبلغ 1 مليار دولار "إلى حسابات مصرفية محلية أو دولية نيابة عن [السلطة الفلسطينية] سيكون بمثابة قيام إسرائيل بتمويل الإرهاب ضد نفسها"". وتحولت الحكومة الإسرائيلية نحو إبرام صفقة مع "مجموعة الغاز البريطانية" يكون من شأنها أن تبقي الأموال بعيدا عن أيدي "السلطة الوطنية الفلسطينية"، بحيث تدفعها بدلاً من ذلك في شكل سلع وخدمات، مما يلغي فعليًا اتفاقية العام 1999.‏
انسحبت "مجموعة الغاز البريطانية" من المفاوضات في نهاية العام 2007. وحاولت إسرائيل، من دون جدوى، إعادة إشراك الشركة في العام 2008 لإبرام صفقة كان قد تم التفكير فيها على أساس عاجل قبل التوغل العسكري الإسرائيلي المخطط له في غزة، "عملية الرصاص المصبوب"، في كانون الأول (ديسمبر) 2008. و"في أعقاب العملية، تم وضع حقول الغاز الطبيعي الفلسطينية فعليا تحت السيطرة الإسرائيلية من دون أي اعتبار للقانون الدولي"، كما تقول (أونكتاد).‏
‏الكلفة على الشعب الفلسطيني‏
في تقريرها الصادر في العام 2019 بعنوان "التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: إمكانيات النفط والغاز الطبيعي غير المتحققة"، الذي أُخذت منها الاقتباسات أعلاه، خلصت (أونكتاد) إلى أنه "‏‏في العام 2018، ‏‏‏مرت 18 عامًا منذ حفر حقلي "مارين 1" و"مارين 2". وبما أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتمكن من استغلال هذه الحقول، فإن الخسائر المتراكمة للجانب الفلسطيني تقدر بمليارات الدولارات. وبناء على ذلك، حُرم الشعب الفلسطيني من فوائد استغلال هذا المورد الطبيعي واستخدامه لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية احتياجاته من الطاقة خلال هذه الفترة بأكملها".‏
ولاحظت (أونكتاد) أنه "تم اكتشاف احتياطيات حقلي "مارين 1" و"مارين 2" في العام 1999 وقامت "مجموعة الغاز البريطانية" بالتنقيب عن الغاز في العام 2000. وكان بإمكان الفلسطينيين –افتراضيًا- تسييل نواتج هذه الحقول إلى نقود واستثمار القيمة الصافية البالغة 4.592 مليار دولار لمدة 18 عامًا حتى الآن. وبافتراض انخفاض معدل العائد الحقيقي السنوي البالغ 2.5 في المائة، فقد خسر الفلسطينيون بالفعل ما يقرب من 2.570 مليار دولار من خلال منعهم من ممارسة حقهم في الاستفادة من استغلال مواردهم الطبيعية، الذي يكفله القانون الدولي. وكلما طالت مدة منع إسرائيل الفلسطينيين من استغلال احتياطياتهم من النفط والغاز الطبيعي، زادت تكاليف الفرصة البديلة لهذه الاحتياطيات وزادت التكاليف التي يرتبها الاحتلال على الفلسطينيين".‏
‏تتضاءل أهمية وعوائد حقول "غزة مارين" أمام مورد آخر، هو "حقل مجيد" للنفط والغاز الواقع إلى حد كبير تحت الضفة الغربية. وكان قد تم العثور على الحقل في ثمانينيات القرن العشرين، وبدأ الإنتاج منذ العام 2010. وقدرت (أونكتاد) قيمة احتياطيات الحقل المقدر حجمها بنحو 1.5 مليار برميل، عند 99 مليار دولار بمعدل 65 دولارًا للبرميل. وبحذف تكاليف الإنتاج، قُدرت خسائر الفلسطينيين بنحو 68 مليار دولار. وبسعر (أوبك) الحالي البالغ 79 دولارًا للبرميل، ستكون القيمة الإجمالية للحقل حوالي 120 مليار دولار، وسوف يكون صافي الخسائر عندئذ 84 مليار دولار.‏
‏إن احتياطيات الوقود الأحفوري في منطقة فلسطين/ إسرائيل هائلة. وتلاحظ (أونكتاد) أن ""منطقة حوض بلاد الشام" تشمل حوالي 83.000 كيلومتر مربع من شرق البحر الأبيض المتوسط... وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية معدلًا (متوسطًا) من 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاسترداد، ومتوسط 122 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاسترداد في "منطقة حوض بلاد الشام". وهذا يعني أن هذا الحوض هو واحد من أهم موارد الغاز الطبيعي في العالم".‏
‏تقع بعض هذه الموارد في المياه الدولية، لكنّ الأرقام الإجمالية تؤكد أن استيلاء إسرائيل على أراضٍ وموارد كانت مملوكة للفلسطينيين في السابق قد حرم الفلسطينيين من فرص اقتصادية كبيرة. ويمكن للمرء أن يجادل فيما إذا كان ينبغي تطوير هذه الموارد من حيث المبدأ في وقت يشهد كل هذه الفوضى المناخية. لكن الحقيقة هي أنه يجري تطويرها فعليًا، بينما يتم استبعاد الفلسطينيين من الصفقة.‏
"غزة مارين" يعود‏
على مدى السنوات القليلة الماضية، تم إحياء آفاق "غزة مارين" بطريقة أثارت الشكوك بأن السلطات الإسرائيلية تجاهلت عمدًا التحذيرات بشأن هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لأن تطوير الحقل تستلزم إبعاد "حماس" عن الطريق في غزة. وكان "صندوق الاستثمار الفلسطيني"، وهو فرع من فروع "السلطة الوطنية الفلسطينية"، قد وقّع في آذار (مارس) 2021 مذكرة تفاهُم مع الحكومة المصرية تهدف إلى تطوير الحقل واستغلاله. ‏‏لكن ممثلي "حماس" أثاروا اعتراضات حول هذه الصفقة‏‏.‏
قال حازم قاسم، المتحدث باسم حماس: "من حق شعبنا أن يعرف كيف تتصرف "السلطة" في القضايا الكبرى، لأن السوابق تؤكد أنها تتصرف من دون أدنى درجة من الشفافية، وتقرر أفعالها وعلاقاتها على أساس مصالح حزبية وفئوية الضيقة".‏
‏‏وقال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في تغريدة على تويتر: "يجب أن تكون غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول الغاز الموجودة عند شواطئها. إذا كانت غزة مضطرة إلى استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال [إسرائيل] لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا ينبغي أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتم تصدير مواردنا الطبيعية إلى أراضٍ بعيدة. إننا نحتاج إلى معرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع "صندوق الاستثمار"".‏
‏(هذه المحطة مغلقة الآن بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على وصول الوقود إلى قطاع غزة).‏
‏ثم في 18 حزيران (يونيو) 2023، قبل أقل من 4 أشهر بقليل من الهجوم في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بعد سنوات عديدة من تهميش موضوع حقول "غزة مارين"، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن خطط للمضي قدمًا في تطوير الحقول بالتعاون مع "السلطة الوطنية الفلسطينية" ومصر. وقد أفيد بأن محادثات سرية بشأن التطوير كانت تجري بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية في الشهر السابق.‏
‏وذكرت ‏‏صحيفة "ذا كرادل‏‏‏‏" أنه ‏‏"وفقا لمكتب نتنياهو، سوف تؤكد الخطة على "التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة". والخطة "تخضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر، بالتنسيق مع "السلطة الفلسطينية"". وكانت الخطط لتطوير الحقل من بين المواضيع الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماعات الأمنية الأخيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في العقبة".‏
‏من الواضح أن إسرائيل كانت مهتمة ببناء قدرات "السلطة الوطنية الفلسطينية"، التي تُعتبر متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، كخيار مناهض لـ"حماس". وتعزز الصفقة التي تضع المال في جيب السلطة الوطنية الفلسطينية هذا الهدف، وتشتري المزيد من التواطؤ. لكنّ من الواضح بنفس القدر أن تطوير حقول الغاز قبالة ساحل غزة لا يمكن أن يمضي قدمًا في ظل اعتراضات "حماس". وتريد حماس حصة من العائدات، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لإسرائيل. وكان يتعين بطريقة ما إخراج "حماس" من الصورة. ‏
‏تبقى حقول "غزة مارين" صغيرة نسبيًا مقارنة بحقول الغاز البحرية الأخرى التي تطورها إسرائيل، التي يبلغ حجم احتياطياتها نحو ‏‏38 تريليون قدم مكعب.‏‏ لكن تطوير "غزة مارين" لزيادة شراء تواطؤ "السلطة الفلسطينية" هو المكان الذي تبدو فيه التحركات الأخيرة نحو التطوير مرتبطة بالغزو ومحاولة القضاء على "حماس". هذه هي الصلة الواضحة للوقود الأحفوري بهذا الصراع. وبالنظر إلى ذلك على أنه جزء من إستراتيجية أكبر لتحسين وضع، وشراء "السلطة الوطنية الفلسطينية" مع القضاء على "حماس"، سيكون هذا حافزًا آخر لتجاهل التحذيرات والتقارير الاستخباراتية التي‏‏ تنبأت بدقة بهجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر).‏
‏*باتريك مازا ‏Patrick Mazza: ‏ناشط تقدمي في مجالات الدفاع عن البيئة، وصحفي منذ العام 1981. وهو محلل ومنظِّم، مع تركيز على الاستدامة البيئية واسعة النطاق. خلال خبرته التي تزيد عن 30 عامًا، عمل في الحفاظ على الغابات والمدن المستدامة والطاقة النظيفة. وهو مؤسس ومدير أبحاث سابق لموقع "حلول المناخ" Climate Solutions، ويعمل الآن في ممارسة الاستدامة الخاصة به. عاش في سياتل في الولايات المتحدة منذ العام 1998، وفي منطقة كاسكاديا في شمال غرب المحيط الهادئ منذ العام 1977. ‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: How is Gaza offshore gas development tied to the Israeli invasion?

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