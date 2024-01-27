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النشامى أمام العراق.. 10 انتصارات فقط والشقران يتزعم الهدافين

1/27/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة- ينحاز التاريخ للمنتخب العراقي على حساب المنتخب الوطني لكرة القدم، قبل مواجهتهما المرتقبة غدا في ثمن نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم، على ستاد خليفة الدولي عند الساعة الثانية والنصف مساء.
وصعد المنتخب الوطني للدور الثاني من البطولة الآسيوية، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، فيما تأهل المنتخب العراقي متصدرا عن المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).
والتقى المنتخب الوطني مع نظيره العراقي في 47 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات فقط، مقابل تعرضه للخسارة في 25 مباراة، والتعادل في 12 مناسبة، وسجل المنتخب الوطني في شباك العراق 49 هدفا مقابل تلقيه 80 هدفا، علما بأن منتخبي البلدين التقيا أيضا ضمن التصفيات المؤهلة إلى الأولمبياد 3 مرات، فاز العراق في جميعها، بيد أنها لا تحتسب مباريات دولية بغض النظر عن أعمار اللاعبين المشاركين.
وتستقبل قطر مباراة المنتخب الوطني ونظيره العراقي للمرة الثانية، حيث سبق وأن استضافت مباراة الفريقين في العام 2012، وانتهت بفوز "أسود الرافدين" بهدف نظيف، ضمن تصفيات كأس العالم، فيما يلتقي "النشامى" مع نظيره العراقي للمرة الثانية أيضا بكأس آسيا بعد نسخة العام 2015 بأستراليا، والتي انتهت أيضا لصالح المنافس بالنتيجة ذاتها.
ويتقدم المنتخب العراقي في التصنيف الدولي على المنتخب الوطني، إذ يحتل "أسود الرافدين" المركز 63 عالميا والمركز السابع على صعيد القارة الآسيوية، علما بأن المنتخب الوطني يحتل المركز 87 عالميا و13 آسيويا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" نهاية العام الماضي.
حقائق وأرقام
- يعد المنتخب العراقي الفريق الأكثر مواجهة للمنتخب الوطني عبر تاريخ مواجهات "النشامى" منذ انطلاقه، بواقع 47 مباراة (من دون احتساب مباريات التصفيات الأولمبية).
- 11 لاعبا من قائمة المنتخب الحالية، شاركوا في آخر مباراة بين الطرفين خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهم: يزيد أبو ليلى، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب "ديارا"، نزار الرشدان، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، يزن النعيمات، إبراهيم سعادة ومحمود مرضي.
- 17 مدربا أشرفوا على تدريب المنتخب الوطني في مبارياته أمام المنتخب العراقي، (من دون احتساب مباريات التصفيات الأولمبية)، وتصدر محمد عوض هؤلاء المدربين بواقع 10 مباريات، مقابل 9 مباريات للمدرب المصري محمود الجوهري، و7 مباريات للعراقي عدنان حمد، و3 مباريات للبريطاني توني بانفيلد وسلوبودان أوغسانانوفيتش، ومباراتين لكل من مظهر السعيد، والروسي ألكسندر ماكسيمينكوف، والأرجنتيني ريكاردو كاروجاتي، والبلجيكي فيتال بوركلمانز، ومباراة واحدة لكل من شحادة موسى، عزت حمزة، البرتغالي نيلو فينجادا، الإنجليزي راي ويلكينز، البلجيكي بول بوت، عبد الله أبو زمع، الإماراتي
عبد الله المسفر، والمدرب المغربي الحالي الحسين عموتة.
- خاض المنتخب الوطني مع نظيره العراقي 25 مباراة ودية، و10 مباريات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، و6 مباريات ببطولة اتحاد غرب آسيا، ومباراتين في تصفيات كأس آسيا ومثلها في دورة الألعاب العربية، ومباراة وحيدة في كأس العرب وأخرى في نهائيات كأس آسيا.
- 25 لاعبا تمكنوا من تسجيل أهداف المنتخب الوطني في المنتخب العراقي، يتصدرهم بدران الشقران برصيد 5 أهداف، و3 أهداف لكل من عبد الله أبو زمع، مؤيد سليم وحسن عبد الفتاح، مقابل هدفين لكل من جمال أبو عابد، جريس تادرس، عامر ذيب، محمود شلباية، عبد الله ذيب، حمزة الدردور ويزن النعيمات، وهدف وحيد لكل من جمال إبراهيم، خالد عوض، راتب الداوود، عارف حسين، هشام عبد المنعم، غانم حمارشة، مصطفى شحدة، قصي أبو عالية، رأفت علي، عوض راغب، أحمد عبد الحليم، حسونة الشيخ، أحمد هايل، وبهاء فيصل، و3 أهداف جاءت بنيران صديقة.
- يعد اللاعب السابق فيصل إبراهيم الأكثر مشاركة من جانب المنتخب الوطني في مباريات الأردن والعراق بواقع 16 مباراة.
قائمة المباريات
18-12-1971: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بالكويت ضمن تصفيات كأس آسيا.
6-2-1981: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي بثنائية نظيفة، في المباراة الودية التي جرت في الأردن.
8-2-1981: خسر المنتخب الوطني من المنتخب العراقي بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت في الأردن.
19-2-1982: خسر المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف من المنتخب العراقي، في المباراة الودية التي جرت بالعراق.
21-2-1982: خسر المنتخب الوطني من المنتخب العراقي بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بالعراق.
18-5-1984: فاز المنتخب الوطني على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ سجل الثلاثية كل من: جمال أبو عابد (51)، وجمال إبراهيم (68)، وخالد عوض (90+3)، في المباراة الودية التي أقيمت في الأردن.
29-3-1985: خسر المنتخب الوطني بهدفين مقابل ثلاثة أهداف من المنتخب العراقي، وسجل الهدفين كل من: راتب الداوود (56)، وجمال أبو عابد (80)، في المباراة التي جرت في الأردن ضمن تصفيات كأس العالم.
19-4-1985: خسر المنتخب الوطني من المنتخب العراقي بهدفين دون رد، في المباراة التي استضافتها العراق ضمن تصفيات كأس العالم.
19-7-1988: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي بثلاثية بيضاء، ضمن منافسات كأس العرب بنسختها الخامسة التي استضافتها الأردن.
13-1-1989: خسر المنتخب الوطني بهدف وحيد من المنتخب العراقي، في المباراة التي جرت بالأردن لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
3-2-1989: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بالعراق ضمن تصفيات كأس العالم.
28-8-1992: فاز المنتخب الوطني بهدفين دون رد على المنتخب العراقي، سجلهما عارف حسين (60)، هشام عبد المنعم (90+2)، ضمن بطولة ودية أقيمت في الأردن.
24-5-1993: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب العراقي بهدف لمثله، وأحرز هدف المنتخب جريس تادرس (16)، في المباراة التي جرت في الأردن ضمن تصفيات كأس العالم.
14-6-1993: خسر المنتخب الوطني برباعية نظيفة من المنتخب العراقي، في المواجهة التي جمعتهما في الصين، لحساب تصفيات كأس العالم.
13-8-1996: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي بهدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم في الأردن ضمن تصفيات كأس آسيا.
16-2-1997: خسر المنتخب الوطني بهدف نظيف من المنتخب العراقي، في المباراة الودية التي جمعتهما في العراق.
23-2-1997: خسر المنتخب الوطني من المنتخب العراقي بهدف وحيد، في المواجهة الودية التي جرت أحداثها في العراق.
28-6-1999: خسر المنتخب الوطني أمام المنتخب العراقي بهدف نظيف، بالمباراة الودية التي جمعتهما في الأردن.
30-6-1999: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب العراقي، وسجل الهدف عبد الله أبو زمع (24)، في اللقاء الودي الذي أقيم في الأردن.
25-8-1999: فاز المنتخب الوطني بهدفين لهدف على المنتخب العراقي، أحرزهما غانم حمارشة (30)، وبدران الشقران (90)، في المواجهة التي جرت في الأردن ضمن دورة الألعاب العربية بنسختها التاسعة.
31-8-1999: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب العراقي بأربعة أهداف لمثلها، جاءت الأهداف الأربعة عبر كل من: عبد الله أبو زمع (28)، بدران الشقران (51 و71)، وهدف عكسي (66)، في نهائي دورة الألعاب العربية بنسختها التاسعة التي أقيمت في الأردن، قبل أن يحقق المنتخب الوطني الفوز لاحقا بركلات الترجيح.
25-5-2000: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره العراقي بدون أهداف، في المباراة التي جرت في الأردن لحساب النسخة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا.
2-6-2000: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، إذ أحرز الهدف الوحيد جريس تادرس (48)، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث للنسخة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا، والتي أقيمت في الأردن.
7-9-2002: خسر المنتخب الوطني بهدفين لثلاثة أهداف من المنتخب العراقي، وسجل الهدفين مصطفى شحدة (20)، وعامر ذيب (30)، في المباراة التي جرت في سورية، ضمن منافسات النسخة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا.
26-8-2003: فاز المنتخب الوطني على نظيره العراقي بهدفين لهدف، أحرزهما كل من: عبد الله أبو زمع (22)، ومؤيد سليم (83)، في المباراة الودية التي أقيمت في الأردن.
21-6-2004: فاز المنتخب الوطني بهدفين نظيفين على المنتخب العراقي، سجلهما عبر مؤيد سليم (46)، ومحمود شلباية (83)، ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا بنسختها الثالثة التي استضافتها إيران.
25-6-2004: فاز المنتخب الوطني على نظيره العراقي بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز الأهداف كل من: بدران الشقران (25 و47)، وقصي أبو عالية (75)، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة غرب آسيا بنسختها الثالثة التي استضافتها إيران.
8-6-2005: خسر المنتخب الوطني بهدف وحيد من المنتخب العراقي، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.
21-7-2006: فاز المنتخب الوطني على نظيره العراقي بهدفين لواحد، سجلهما مؤيد سليم (37)، ورأفت علي (41)، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.
9-8-2006: خسر المنتخب الوطني بهدف نظيف من المنتخب العراقي، في المباراة الودية التي أقيمت في الأردن.
8-6-2007: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله أمام المنتخب العراقي، وسجل الهدف الوحيد عوض راغب (15)، في لقاء ودي أقيم بين الطرفين في الأردن.
12-6-2007: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب العراقي بدون أهداف، في المباراة الودية التي جرت في الأردن.
24-1-2008: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب العراقي، وسجل الهدف محمود شلباية (62)، في المواجهة الودية التي استضافتها الإمارات.
16-9-2010: فاز المنتخب الوطني على نظيره العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، سجلها كل من: أحمد عبد الحليم (7)، وعبد الله ذيب (21)، وحسونة الشيخ (69)، وعامر ذيب (73)، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.
16-7-2011: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب العراقي بهدف لمثله، إذ سجل الهدف حسن عبد الفتاح (5)، في المباراة الودية التي جرت في الأردن.
2-9-2011: فاز المنتخب الوطني على نظيره العراقي بهدفين نظيفين، سجلهما حسن عبد الفتاح (43)، وعبد الله ذيب (47)، في المواجهة التي أقيمت في العراق، ضمن تصفيات كأس العالم.
15-11-2011: خسر المنتخب الوطني بثلاثة أهداف لهدف من المنتخب العراقي، حيث أحرز الهدف الوحيد حسن عبد الفتاح (17)، في المباراة التي جرت في الأردن، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
3-6-2012: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب العراقي، وسجل الهدف أحمد هايل (43)، في اللقاء الذي جرى في الأردن ضمن تصفيات كأس العالم.
14-11-2012: خسر المنتخب الوطني من المنتخب العراقي بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت في قطر، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
10-12-2012: خسر المنتخب الوطني بهدف وحيد من المنتخب العراقي، في اللقاء الذي استضافته الكويت ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا بنسختها السابعة.
12-1-2015: خسر المنتخب الوطني من المنتخب العراقي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت في أستراليا، ضمن نهائيات كأس آسيا.
3-10-2015: فاز المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة على المنتخب العراقي، سجل منها حمزة الدردور هدفين (52 و77)، مقابل هدف عكسي (79)، في المباراة الودية التي جرت في الأردن.
6-11-2016: تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف مع المنتخب العراقي، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.
2-6-2017: خسر المنتخب الوطني من المنتخب العراقي بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جرت في العراق.
26-3-2019: خسر المنتخب الوطني بهدفين مقابل ثلاثة أهداف أمام المنتخب العراقي، وجاء أحدهما ذاتيا (7)، مقابل هدف لبهاء فيصل (87)، في اللقاء الودي الذي أقيم في العراق.
12-11-2020: تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف مع المنتخب العراقي، في مباراة ودية جرت في الإمارات.
17-10-2023: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب العراقي بهدفين لمثلهما، وأحرز الهدفين يزن النعيمات (31 و79)، في مباراة ودية أقيمت في الأردن، قبل فوز العراق لاحقا بركلات الترجيح.

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