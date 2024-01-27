لتبلغ 829.6 مليون دولار.. أرباح مجموعة العربي ترتفع 52 %

34 % زيادة الأرباح التشغيلية لتبلغ 1.81 مليار دولار

68.3 مليار دولار أصول المجموعة بارتفاع نسبته 6 %

أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2023 حيث بلغت أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصـصات 829.6 مليون دولار مقارنة بـ544.3 مليون دولار للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 52 %. وحافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 11.4 مليار دولار.

وحققت مجموعة البنك العربي من خلال شبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة محلياً وخارجياً أداء قوياً في العام 2023 مدفوعا بالنمو المستدام بمختلف قطاعات الأعمال، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 34 % لتصل إلى 1.81 مليار دولار.

هذا وارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2023 لتصل إلى 68.3 مليار دولار أميركي وبنسبة نمو بلغت

6 %، كما ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 5 % لتصل الى 37.1 مليار دولار مقارنة بـ35.4 مليار دولار بالعام السابق، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6 % لتصل إلى 50.6 مليار دولار مقارنة بـ47.7 مليار دولار بالعام السابق.

وبناء على نتائج البنك المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % للعام 2023.

وفي تعليقه على هذه النتائج، صرح صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي قائلا: إن الأرباح التي حققها البنك خلال العام 2023 تأتي تتويجا لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته، وتأكيداً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد المصري على قدرة البنك في الاستمرار بتحقيق مستويات ربحية متميزة ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية المرتكزة على تواجده في العديد من المناطق خصوصا منطقة الخليج العربي، مما يعزز الموقع الريادي الذي تتبوأه المجموعة والمضي قدما لتحقيق طموحات وتطلعات مساهمينا وخدمة عملائنا.

من جهتها أشارت الآنسة رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2023 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية محليا وخارجيا، حيث حققت المجموعة نموا جيدا في صافي الأرباح التشغيلية نتيجة لنمو صافي الفوائد والعمولات وذلك بفضل الجهود المستمرة والناجحة في تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الأسواق.

وأضافت الصادق أن البنك حقق مؤشرات أداء قوية مع المحافظة على جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100 % دون احتساب قيمة الضمانات، مع الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73.2 %.

وبينت أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5 % حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

وأشارت الصادق إلى أنه، وفي إطار تعزيز توجهات البنك على صعيد الاستدامة ومحفظة المشاريع التي يتبناها في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، أتم البنك العربي خلال العام الماضي عملية إصدار أسناد القرض الدائمة بالدولار الأميركي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي والتي تعتبر أول عملية إصدار للسندات الدائمة المستدامة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية والأضخم لهذا النوع من أدوات الدين الدائمة والبالغ قيمتها 250 مليون دولار أميركي. وقد تم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن - سوق الأوراق المالية الدولية وسوق السندات المستدامة.

وفيما يتعلق باستراتيجية البنك على صعيد التحول الرقمي، أكدت الصادق أن البنك حريص على مواكبة التطلعات والاحتياجات المالية لعملائه مشيرة إلى الدور الذي تقوم به "شركة أكابس للتكنولوجيا المالية" - الذراع التكنولوجي للبنك في هذا المجال والتي تعمل على تطوير وإدارة الحلول الرقمية وتصميم برامج تكنولوجيا المعلومات لخدمة شركات مجموعة البنك العربي، وتقديم خدمات مبتكرة ومزايا سلسة للعملاء تسهم في تعزيز مستوى تجربتهم المصرفية الرقمية. حيث أصدر البنك العربي مؤخرا تحديثا جديدا لتطبيق (ريفلِكت) يقدّم من خلاله باقة جديدة ومتنوعة من المزايا الرقمية. كما أطلق البنك خدمة عربي شوبكس "Arabi Shopix" والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، حيث تتيح هذه الخدمة لعملاء البنك العربي من التجار إمكانية بناء موقع إلكتروني وتصميمه كجزء من مجموعة شاملة ومتكاملة من الحلول التكنولوجية والمصرفية الرقمية التي صممت خصيصا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج "عربي SMEs".

وضمن استراتيجية البنك للنمو، وفي سعيه المتواصل لزيادة رقعة انتشاره وتوسعه الجغرافي في الأسواق الواعدة، قال المصري أن البنك في صدد دخول السوق العراقي خلال العام 2024 وتقديم حلول وخدمات مصرفية شاملة لعملائه الحاليين والمستقبليين، وأضاف المصري أنه وضمن إطار تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة قام البنك العربي سويسرا بالاستحواذ على أحد البنوك العريقة في سويسرا " بنك غونيه"، حيث سيكون لهذه المجموعة المصرفية الجديدة دورا فاعلا في صناعة إدارة الثروات بسويسرا.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجلة "ذا بانكر" (The Banker) المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز المحدودة ومقرها لندن، منحت البنك العربي مؤخرا لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2023. كذلك منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالمية (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي خلال العام المنصرم جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط وذلك للعام الثامن على التوالي، إضافة إلى 18 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وعدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.







