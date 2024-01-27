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42 % زيادة سياح مادبا خلال 2023

1/27/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- ارتفع عدد زوار محافظة مادبا بنسبة 42 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب مدير سياحة مادبا وائل جعنيني.
وقال جعنيني لـ"الغد" إن "عدد زوار المحافظة وصل إلى أكثر من 655.2 ألف زائر مقارنة مع 462.6 ألف بزيادة مقدارها 192.6 ألف.
وأكد أن أكثر الجنسيات زيارة للمحافظة هي الجنسية الإيطالية (82.5 ألف زائر) يليها الجنسية الأميركية (78.9 ألف زائر) ثم الجنسية الفرنسية ( 60.7 ألف زائر) ثم الإسبانية (53.8 ألف زائر) ثم الهندية (26.8 ألف زائر).
وأشار جعنيني إلى أن مستويات السياحة الداخلية كانت ملفتة خلال العام الماضي إذ تخطت الأعداد 40 ألف زائر.
وحول أكثر المواقع السياحية والأثرية استقبالا للزوار خلال العام الماضي، أكد جعنيني أن جبل نيبو حصد أكبر عدد من الزوار بعدد يتجاوز 655.2 ألف زائر بنسبة زيادة وصلت إلى 42 % مقارنة بالعام الذي سبقه، وسجلت كنيسة الخارطة المركز الثاني في استقبال الزوار بعدد يتجاوز 477.7 ألف زائر بزيادة نسبتها 55 % عن العام 2022، وارتفع عدد زوار حمامات ماعين 97 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل عدد زوارها الى 56.6 ألف زائر، وبلغ عدد زوار بانوراما البحر الميت أكثر من 40.9 ألف زائر خلال العام الماضي بنفس الأعداد عن العام الذي سبقه، وبلغ عدد زوار كنيسة الرسل والمتنزه الأثري والمتحف الأثري والقصر المحترق 16.3 ألف زائر بزيادة نسبتها 35 %.
وسجلت مكاور أعلى نسبة زيادة بمختلف مواقع محافظة مادبا التي وصلت إلى
275 % بعدد زوار تخطى حاجز 36.8 الف زائر.
وطالب جعنيني بضرورة وضع برامج سياحية لزيارة محافظة مادبا بهدف إطالة مدة السائح ومشاهدة المعالم الأثرية والسياحية في المحافظة وليس زيارة بعض المواقع فقط.
وأكد محافظة أن مادبا تضم مواقع أثرية وسياحية متنوعة وهي ذات مناخ مناسب في مختلف فصول العام ولا يجب التعامل كوجهة سياحية واعتبارها مقرا للسياحة وليس ممرا في ظل الإنجازات التي سجلتها أخيرا وأصبحت مادبا على خريطة السياحة العالمية لما فيها من معالم أثرية وسياحية بارزة.
وأشار إلى أهمية العمل المشترك في تطوير البرامج السياحية والابتعاد عن البرامج التقليدية لجذب أكبر عدد من الزوار الى مادبا عاصمة الفسيفساء العالمية ومدينة الآثار والتي تضم كل أنواع السياحة مثل السياحة الدينية والثقافية إضافة إلى سياحة المغامرات والسياحة التاريخية وغيرها من مختلف أنماط السياحة لمشاهدة الإرث السياحي والأثري في مادبا.
وأوضح جعنيني أن مديرة السياحة في مادبا تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة السياحية والثقافية لجذب السياح إليها واستقبال ضيوفها على مدار العام.
وقال "خلال العام الحالي ستقوم مديرية سياحة مادبا على استكمال تشطيبات مركز زوار تل ذيبان الذي سينهي مرحلته النهائية حتى نهاية العام وسيكون جاهزا لاستقبال زواره".
وأشار جعنيني إلى أن العمل جار على تعزيز واقع الخدمات في موقع مكاور الأثري وتطويره إضافة إلى مركز زوار مادبا.
واضاف ان العمل جار على استكمال درب "الحج المسيحي" وربط جبل نيبو بالمغطس مع دائرة الآثار العامة إضافة الى دراسة ربط جبل نيبو مع موقع مكاور الأثري.
وأشار إلى أن من ضمن خطة عمل المديرية الرسم على الجداريات في مختلف مواقع المحافظة من واقع الفسيفساء ورسومات توعية بهدف تطوير المدينة وإعطاء صورة أثرية سياحية عن مادبا.
وبين جعنيني ان المديرية تقوم على مشروع الاحتفالات الجاذبة للساحة على مدار العام من خلال تنظيم الفعاليات.
وعن قطاع السياحة في مادبا أكد جعنيني أنه يضم 127 منشأة سياحية من ضمنها 25 فندقا ما بين نجمة وأربعة نجوم يضم 615 غرفة فندقية بسعة 1177 سريرا، كما يوجد في المحافظة 32 مطعما سياحيا ما بين نجمة وثلاثة نجوم إذ يتسع هذا القطاع إلى أكثر من 5 آلاف زائر، وتضم 28 مشغلا متخصصا بصناعة البسط والفسيفساء، إضافة إلى الرسم في الرمل والمطرزات والعديد من الفنون المختلفة، وتضم مادبا 36 متجرا إضافة إلى 6 مكاتب سياحة وسفر وحج وعمرة.
ويوظف القطاع السياحي في مادبا أكثر من 750 وظيفة مباشرة إضافة إلى أكثر من 10 آلاف وظيفة غير مباشرة.
وشكلت نسبة زوار مادبا نحو 10.3 % من إجمالي زوار المملكة خلال العام الماضي.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال العام الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 % ليبلغ ما قيمته 7.4 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6.353 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 25.8 %.

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