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وصول باخرة ديزل للمملكة عبر باب المندب

1/27/2024 2:31:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- استقبل الأردن الأسبوع الماضي باخرة ديزل مرت عبر مضيق باب المندب وفرغت حمولتها بشكل كامل في العقبة، وفقا لمدير عام الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) م.حسن الحياري.
وبين الحياري في رد على سؤال لـ"الغد" أمس أن حمولة هذه الشحنة تبلغ 50 ألف طن تعاقدت عليها شركات تسويق مشتقات نفطية من خلال شركة "أرامكو" وعبرت طريقها إلى المملكة عبر البحر الأحمر من مضيق باب المندب دون معيقات وفرغت حمولتها وعادت أدراجها بشكل طبيعي.
وتشهد منطقة البحر الأحمر حالة من الاضطراب الأمني بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة أسفرت عن "حالة عسكرة" تنفذها دول غربية بالتحالف مع بعض الدول.
وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين أعلنت في وقت سابق أنها سوف تستهدف السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع إسرائيلية أو تلك المتجهة إلى الكيان الصهيوني عبر مضيق باب المندب حتى يوقف الاحتلال حربه على غزة فيما أكدت أنها لن تتعرض لأي سفن أخرى باستثناء السفن الأميركية والبريطانية.
وأوضح الحياري أن استيراد الديزل والبنزين إلى المملكة يتم من خلال تعاقدات شركات المحروقات مع "أرامكو" التي تعهدت بسد أي عجز في حال تطورت الأحداث في مضيق باب المندب، من خلال ميناء ينبع. وأكد الحياري أن توريد المشتقات النفطية والنفط الخام عبر البحر لم يتأثر حتى الآن ومن غير المتوقع أن يشهد أي تأثير خلال الأشهر الستة القادمة.
الحياري قال لـ"الغد" سابقا إن "العطاء الساري حاليا كان من المفترض أن تنتهي مدته بنهاية العام الماضي، إلا أنه تم تمديده من باب التحوط حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل بنفس الشروط الحالية واصلا إلى ميناء العقبة، وذلك لتفادي أي تغيرات قد تطرأ نتيجة ظروف المنطقة قد تؤثر على كلف التأمين البحري وأجور الشحن".
وأوضح أن توريد النفط الخام إلى مصفاة البترول هو بنسبة 90 % من شركة أرامكو السعودية من خلال ميناء ينبع والباقية من العراق برا باستخدام الصهاريج، وهذه المصادر جميعها بعيدة عن باب المندب، وتغطي وفقا للحياري 45 % من احتياجات المملكة من المشتقات النفطية والتي يتم تكريرها في مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، بينما يتم تغطية المتبقي من خلال الاستيراد حيث تقوم الشركات التسويقية الثلاث (توتال والمناصير وجوبترول) باستيراد حاجتها من خلال عطاءات دولية يتم طرحها بشكل سنوي أو نصف سنوي، بحيث يتم التعاقد مع مقدمي أفضل عروض مالية.
وبالتالي يكون المورد المتعاقد معه ملزما بتوريد كمية التعاقد خلال مدة العطاء بغض النظر عن أي ظرف.

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