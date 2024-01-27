شركس: لن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استقرار القطاع المصرفي

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

%2.6 النمو الاقتصادي المتوقع للعام 2023

%8 مساهمة القطاع المصرفي بالناتج الإجمالي

الأردن نموذج للتنقل الاقتصادي الناجح بالأزمات

65 مليار دينار موجودات البنوك بنهاية 2023

20 بنكا في المملكة 15 منها محلي و5 أجنبية

تأكيد على سلامة النهج الاقتصادي في المملكة

عمان - قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، إن البنك لن يتوان في ظل الظروف والتوترات الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي في العالم من اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي الأردني والمحافظة على سعر صرف الدينار.

وأضاف شركس ان التحديات تتطلب من القطاع المصرفي اليقظة والاستعداد لكافة السيناريوهات.

جاء ذلك خلال رعاية شركس أمس السبت للقمة المصرفية الاردنية الثانية، والتي نظمتها جمعية البنوك الأردنية بمقرها في عمان، وجمعت نخبة من القيادات المصرفية في المملكة والخبراء المصرفيين العالميين.

وشدد شركس على أن الجهاز المصرفي الأردني قادر على امتصاص الصدمات والتحديات التي تفرزها الاضطرابات والأزمات التي يشهدها العالم حاليا.

وبين شركس أن القطاع المصرفي الأردني تمكن من تحقيق إنجازات لافتة خلال العام الماضي، ومنها التمكن من رفع اسم الأردن من القائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمجموعة العمل المالي، وقبل الموعد المحدد لذلك.

ويضاف إلى ذلك إطلاق إستراتيجية للتمويل الأخضر وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وترمي لتمويل الجهود والمشاريع التي تهدف لحماية البيئة والحفاظ عليها.

ولفت شركس إلى أن أداء الجهاز المصرفي خلال العام الماضي كان قويا رغم التحديات الكبيرة ويتضح ذلك بقدرته على مواكبة أسعار صرف العملات العالمية.

وأشار إلى أن الأردن استطاع أن يتحول خلال السنوات الماضية إلى معدلات نمو إيجابية بعد تسجيله معدلات سالبة خلال 2020 سنة جائحة كورونا وتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للعام الماضي

2.6 %، وذلك بعد تأثره بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبين شركس أن توجهات السياسة النقدية العالمية تميل نحو تخفيض السياسات المتشددة، اعتبارا من الربع الثاني للعام الحالي، إذ يتوقع ان تنخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لكل ربع سنوي، إلا أنه من المستبعد ان تنتقل السياسات النقدية العالمية إلى دورة توسعية خلال العام الحالي.

وأكد شركس على سلامة النهج الاقتصادي في الأردن وعلى الإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع المالي والمصرفي في الأردن.

وتطرق شركس إلى البنية التحتية القوية والإطار التنظيمي المحفز للابتكار والتطوير في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن هذه العوامل تعد ركيزة أساسية للاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

من جانبه، قال رئيس جمعية البنوك الأردنية باسم خليل السالم، إن عقد القمة الثانية للبنوك الأردنية تهدف إلى مناقشة القضايا المعاصرة التي تمس النظام المصرفي وتحظى باهتمامه.

وبين السالم أن جمعية البنوك الأردنية تسعى إلى تعزيز أسس الحوار داخل القطاع المصرفي إضافة إلى سد الفجوة بين القطاع المصرفي وبقية القطاعات المهمة.

وأكد السالم أن السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي نجحت في المحافظة على معدلات تضخم معتدلة إضافة إلى المحافظة على جاذبية الدينار الأردني.

واعتبر أن البدء في تنفيذ برنامج رؤية التحديث الاقتصادي شكل منعطفا مهما لتحسين الاقتصاد الأردني على عدة مؤشرات ومنها تثبيت النظرة المستقبلية من قبل وكالة فيتيش والمساهمة في موافقة البنك الدولي في الحصول على برنامج تمويل سابع من قبل صندوق النقد الدولي ما سيكون له دور في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة إضافة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

وأكد السالم أن البنوك الأردنية أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مدعومة بسياسات البنك المركزي الفعالة والرقابة المالية المحكمة.

كما أكد على تنامي دور التكنولوجيا في القطاع المصرفي، لافتا إلى أهمية تبني الابتكارات التكنولوجية لتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية وتحسين تجربة العملاء.

وأبرز السالم أهمية الخدمات المصرفية الرقمية وتأثيرها في تعزيز الشمول المالي، خاصة بالنسبة للشباب والنساء.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه القمة في فتح آفاق جديدة للتعاون والابتكار، لضمان استمرارية نمو وازدهار الاقتصاد الأردني.

وعقدت القمة تحت عنوان "ديناميكية الاقتصاد الأردني ومدى التأثر بالظروف الإقليمية"، وخصصت الجلسة الأولى لمناقشة ديناميكية الاقتصاد الأردني ومدى قدرة القطاع المصرفي على تحقيق أداء أفضل من القطاع الحقيقي، وحاضر خلالها الخبير السابق في البنك الدولي البروفيسور زافيريس تزاناتوس.

وقال تزاناتوس إن الأردن يعتبر نموذجاً للتنقل الاقتصادي الناجح عبر الأزمات، ونجح في تحقيق "هبوط ناعم" بعد جائحة كوفيد 19، واعتبر هذا إنجازا ملحوظا.

وأشاد بكيفية تعامل الأردن مع سلسلة من الأزمات العالمية والمحلية، وخاصة في ظل الحرب في أوكرانيا وأزمات الغذاء والوقود.

وفي قراءته للوضع الاقتصادي، لفت تزاناتوس إلى أهمية فهم الديناميكيات الكامنة وراء الاقتصادات الوطنية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي لا يمكن أن يتجاوز الاقتصاد الكلي. وأكد أن الاقتصاد الحقيقي ينمو بمعدل زيادة مدخلاته، التي تشمل رأس المال والعمالة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وناقشت الجلسة الثانية الاتجاهات المصرفية والمخاطر العالمية والإقليمية والمحلية، وحاضر فيها كريستوس ذيفيولا من مؤسسة موديز للمستثمرين. وأشار ذيفيولا إلى أن النظام المصرفي العالمي سيواجه بعض التحديات بسبب الظروف الاقتصادية المتغيرة.

وأكد أن البنوك في بعض من أكبر اقتصادات العالم مثل أميركا والصين، ستواجه ظروفا اقتصادية أكثر تحديا في الشهور الثمانية عشرة القادمة.

وفي ما يتعلق بالإقليم، أشار ذيفيولا إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بتوقعات مستقرة، في حين يُنظر إلى شمال أفريقيا بتوقعات سلبية.

اما الجلسة الأخيرة فقد تناولت مستقبل القطاع المصرفي والبنوك، وحاضر بها باسم نعمة من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. أوضح نعمة تباين الاتجاهات بين الولايات المتحدة وأوروبا، والتحول نحو نماذج مصرفية "أضيق"، مع تسليط الضوء على الاختلافات التنظيمية وتأثيرها على القطاع.

وأشار نعمة إلى التطورات الأخيرة تفيد أن هناك تحولا نحو نماذج البنوك الضيقة، مثل استخدام عمليات الاسترداد العكسي وصناديق سوق المال في الولايات المتحدة، وتزايد أهمية صناديق الائتمان الخاصة عالميا.

ولفت نعمة إلى أن القطاع المصرفي ما يزال يعتمد على الثقة، مشيرا إلى الأزمة المصرفية الصغيرة في أوائل عام 2023 ودور الرقمنة في تسريع عمليات سحب الودائع.

وفي ختام القمة تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بحجم القطاع المصرفي وما حققه من قفرات على مدار عمر الدولة الأردنية.

وبين العرض أن القطاع المصرفي يعد من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة حيث أن استثمار دينار واحد في القطاع يحقق عائدا بـ1.5 دينار، إذ تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 8 % وتبلغ موجودات البنوك الاردنية بنهاية العام الماضي حوالي نحو 65 مليار دينار وهو ما يعادل 129 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وناهزت قيمة التسهيلات المالية المقدمة من البنوك نحو 33 مليار دينار بارتفاع يبلغ 1 مليار عن عام 2022.

ويشار إلى أن عدد البنوك العاملة في الأردن بلغ 20 بنكا، 15 منها محلي و5 بنوك اجنبية. وتنتشر هذه البنوك في كافة محافظات المملكة من خلال 800 فرع ونحو ألفي جهاز صراف آلي، ويقدر عدد العاملين بها بـ22 ألف عامل وعاملة.













مشاركون في القمة المصرفية الاردنية الثانية التي نظمتها جمعية البنوك - (الغد)