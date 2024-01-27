إربد.. حشود تطالب بكسر الحصار عن غزة

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- Alghad Newspaper) احمد التميمي اربد - تحت شعار "كسر الحصار عن قطاع غزة"، تضامن الاف المواطنين من المواطنين في اربد مع الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة في وجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي، ودعما للمقاومة.
ونظمت الفعاليات الشعبسة والحزبية مسيرة انطلقت من امام مسجد الهاشمي رفع خلالها المشاركون الأعلام الاردنية والفلسطينية، وهتفوا تنديدا بالمجازر الإسرائيلية والصمت العربي في ظل الابادة الجماعية الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وطالبوا المشاركون بوحدة عربية لوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني وضرورة ادخال المساعدات الانسانية.
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