3 وفيات و5 إصابات إثر حريق منزل في جرش

وتابع: "عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم واخلاء الوفيات الى مستشفى جرش الحكومي والاصابات قيد العلاج ،وقد تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق".

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