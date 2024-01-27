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الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط في أحد الأودية في محافظة اربد

1/27/2024 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعاملت كوادر الانقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد والشرطة اليوم مع سقوط شخص وإصابته بكسر بالقدم، في أحد الأودية بمنطقة عين العسل التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد.

وتحركت مجموعات الدفاع المدني على الفور للموقع، وتمكنت من الوصول لمكان سقوط الشخص المصاب بعد المسير على الأقدام لمسافة ٢كم نظرا لوعورة المنطقة وتعذر سير الآليات عليها لا سيما في ظل الظروف الجوية السائدة، وتبين أن سقوط الشخص عن مقطع صخري في الوادي تسبب بإصابته بكسر في منطقة القدم.

بدورها عملت فرق الاسعاف على عمل جبيرة للمصاب في الموقع وتقديم الاسعافات الاولية اللازمة له و حملة ونقله الى مستشفى اليرموك الحكومي لتلقي العلاج.

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