وفاة و8 اصابات بحادث سير في جرش
التاريخ
1/27/2024 2:30:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات توفي شخص واصيب 8 اخرون بجروح ورضوض جراء حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد جرش.
وقال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم، إن كوادر الانقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني جرش اخلت المتوفى والمصابين إلى مستشفى جرش الحكومي، مبينا أن الاصابات تراوحت مابين الحرجة والمتوسطة.
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