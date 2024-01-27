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الغدير الأبيض بالمفرق.. تهميش ونسيان يضعانها خارج حدود الزمان

1/27/2024 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعاء الزيود المفرق- تجد منطقة الغدير الأبيض شرقي محافظة المفرق نفسها عالقة في شراك التهميش، تواجه منذ سنوات تبعات تجاهل مطالبها الخدمية الملحة التي فاقم نقصها إن لم يكن غيابها معاناة سكانها.
المنطقة التي يبلغ عدد سكانها قرابة 3500 نسمة، تسجل أضعف أداء خدمي ممكن أن يقدم، فيما ينتظر السكان منذ سنوات طوال تحقيق وعود بتحسين منطقتهم التي أقصاها النسيان من حدود الزمان، في حالة متأخرة بسنوات عن ركب التنمية والتطور.
فعلى الرغم من كثرة التحديات التي تواجهها المنطقة في الوقت الراهن، إلا أن ثمة 3 قطاعات خدمية تؤرق الأهالي، ويعني استمرار نقصها عدم تحقيق أبسط مستوى من الخدمات الضرورية.
وكانت "الغدير" واجهت قدرا كبيرا من الصعوبات على مر السنوات الماضية رغم سعي أهلها التغلب عليها.
وتمثل ذلك بمطالبات متكررة باستحداث مركز صحي أولي، إلا أن المناشدات العديدة لم تجد آذانا صاغية.
أما الواقع التعليمي، فلا يقل أهمية عن الصحة، وبات النهوض فيه حلمًا، في ظل مطالب متعددة باستحداث غرف صفية جديدة لمدرسة الغدير الأساسية، لتمكين الطلبة من الحصول على بيئة تعليمة مناسبة، ووضع حد لمعاناة الاكتظاظ في غرف صفية متهالكة.
أما قضية النقل فهي مشكلة ثالثة تعمق سابقتيها، فالمنطقة وفق الأهالي ما تزال غير مخدومة بوسائل النقل العام، ويتنقّل الأهالي بواسطة مركبات الخصوصي، وهو أمر لا يمتلكه غالبيتهم.
يقول مختار المنطقة وعضو بلدية المفرق الكبرى، موسى عليمات: إن "تنويع الخدمات وتقديمها للغدير بدءا من استحداث مركز صحي أولي وانتهاءً ببناء غرف صفية جديدة غير تلك المتهالكة والمكتظة بالطلاب أمر بالغ الأهمية".
وأضاف عليمات لـ"الغد"، "هذان الأمران مطلبان أوّليان؛ ليكونا خارطة طريق جديدة لبناء مستقبلنا ومستقبل أبناءنا من بعدنا ولتوفير فرص لجميع أهالي المنطقة وإعادة الأمل والطموحات".
ويبلغ عدد الطلبة في المدرسة الوحيدة في الغدير 260 طالبا وطالبة، وتفاقمت مشكلة الاكتظاظ نتيجة ارتفاع عدد الطلبة بعد اللجوء السوري منذ بداية الأزمة السورية.
ويكشف الأهالي عن مطالبات متكرة منذ 10 سنوات تقدموا بها إلى وزارة الصحة ومجلس المحافظة بإقامة مبنى لمركز صحي أولي أو استئجار مبنى ضمن المواصفات الطبية التي من شأنه سد حاجة السكان وإعفائهم من عناء الذهاب إلى أقرب مركز صحي (الذي يبعد حوالي 7 كم) خارج المنطقة.
ويقول "حسام" أحد سكان المنطقة: "نواجه ظروفا معيشية صعبة نتيجة فقر الخدمات، مستشهدا ومن باب التوضيح "توفير المياه للمنازل تحد مستمر،إذ إنّ غالبية الأهالي عاجزون عن توفيرها، لاسيما أصحاب الدخل المحدود غير القادرين على شراء صهاريج مياه على نفقتهم الخاصة".
"تكرار الصدمة"، وصف يعبر فيه أهالي المنطقة عن خيبة الأمل التي يعيشونها كل عام نتيجة عدم تحقيق وعود يطلقها أعضاء المجالس المحلية المتعاقبة، والتي تتبدد بعد إقرار الموازنة السنوية التي تضع منطقة "الغدير" خارج حسابات المشاريع، لتبقى محرومة بانتظار فارق تاريخي يضع المنطقة في حسابات إقرار الموازنة السنوية.
من جانبه، يقول عضو "اللامركزية" عارف الجرايدة، إن "استحداث مركز صحي في منطقة الغدير الأبيض أمر مستحيل في الوقت الحالي لأن المجلس قد أقر الميزانية لهذا العام وتم الانتهاء منها".
وأضاف الجرايدة لـ"الغد" أن "على الأهالي الانتظار للعام القادم وسيتم تخصيص مبلغ من الموازنة، وأن بناء مبنى جديد والذي ربما يأخذ وقتاً طويلاً أو الاستئجار في المنطقة لمبنى قريب وبرغبة ملحة من الأهالي، يكون بطلب من وزارة الصحة".
وأشار إلى أنه "فيما يخص استحداث 4 غرف صفية فقد دخل هذا الأمر حيز التنفيذ، ومن المتوقع تنفيذه هذا العام.
وأكد مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة إن "الوزارة تضع ضمن استراتيجياتها بروتوكولا خاصا بمديرياتها في كل المحافظات في ما يخص استحداث مراكز صحية أولية وشاملة في كل منطقة".
وأضاف مكاحلة لـ"الغد": "أول تلك الشروط أن لا يقل عدد السكان في المنطقة عن 4 آلاف نسمة، وثاني الشروط البعد الجغرافي عن أقرب مركز صحي أولي بمقدار 3 كم تقريباً والمركز الصحي الشامل 7 كم".
وأشار إلى أن تلك الأسس المبنية لدى وزارة الصحة تعتمد على توفر وبالدرجة الأولى قطعة أرض بشرط أن لا تقل مساحتها عن 2 دونم، والأهم من ذلك مدى الحاجة الفعلية لتلك المراكز في المنطقة.
من جانبه، أكد مدير التربية والتعليم في المفرق أيوب المشاقبة أن المديرية لديها خطة إستراتيجية قد دخلت حيز التنفيذ بدءً من عام 2024 لزيادة واستحداث 4 غرف صفية بالتنسيق مع مجلس المحافظة لمدرسة الغدير الأبيض بخصصات مقدارها 40 ألف دينار.
وأضاف لـ"الغد" أن مجلس المحافظة والمديرية سيضاعف المخصصات لقطاع التعليم في عام 2025 بمقدار 40 ألفا وعلى موازنة عام 2026 بمقدار40 ألفا أخرى، لتصبح القيمة الإجمالية لمخصصات قطاع التعليم في المنطقة قرابة 120 ألف دينار خلال الثلاث سنوات القادمة وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء 4 غرف صفية جديدة.
وتابع: "ما تقوم به المديرية واجب لتقديم أفضل الخدمات للمنطقة بما يخدم الطلبة ولتعزيز التعليم في هذه المرحلة، وذلك بحل مشكلة الاكتظاظ التي يعاني منها الطلبة جراء ضيق الغرف الصفية".
وقال: إن التربية تولي اهتماما شديدا لواقع قطاع التعليم في منطقة الغدير، وهناك إمكانية بتزويد المدرسة بكرفانات مؤقتة، ومجهزة بوحدة صحية كاملة ومكيفة ومجهزة بأثاث ومستلزمات صفية ملائمة لتعليم الطلبة بأعلى مواصفات البيئة التعليمية، ليشعر الطالب أنه داخل غرفة صفية مبنية وهناك العديد من التجارب في محافظة المفرق التي اثبتت نجاح الكرفان".
وأكد أنه "خلال منتصف عام 2026 ستكون جاهزة ويتم تسليمها بشكل رسمي للمدرسة، معتبرا أن هذه من الحلول التي تعمل مديرية التربية والتعليم على إحلالها في عدة مناطق داخل المحافظة مثل منطقتي (دحل والبستان) والمناطق المحيطة بمحافظة المفرق".
وبشأن النقل العام في المنطقة، وصف مدير هيئة قطاع النقل في المفرق علي الشمري أن "النقل العام للمنطقة يعتمد على نسبة البلاغ المقدم للهيئة؛ قائلا "لم يردنا أي شكاوى من قبل الأهالي لمشكلة نقص خدمة النقل العام وذلك بسبب ضعف حركة نقل الركاب لمنطقة الغدير الأبيض مما أدى إلى عزوف مشغلي النقل العام عن تقديم الخدمة للمواطنين".
وتابع الشمري لـ"الغد" أن " هنالك مركبتين عموميتين تعملان على تقديم خدمة النقل العام على خط المفرق – المنصورة وتشكل اكتفاء، وذلك لقربها من المنطقة".
وأضاف أن الخدمة لن تغير واقع النقل الحالية، وأرجح ذلك إلى أن مصدر النقل ما يزال هو ذاته منذ سنوات بالنسبة لتلك المنطقة، وأن نسبة الملائة وضعف الحركة والتوجه إلى استخدام المركبات الخصوصية عوامل سلبية تؤثر على عمل المركبات العمومية من خلال سيارات النقل المشترك (بك اب).
بدوره، يقول العضو السابق في مجلس المحافظة، محمد أبو عليم ومن واقع تجربته السابقة، "قبل قرابة 4 سنوات عند تسلمه العضوية، كانت منطقة الغدير الأبيض تشغل حيزا كبيرا لديه، وعمل على اقتطاع مخصصات قيمتها ألفي دينار وذلك من أجل استحداث مركز صحي يخدم أهالي المنطقة".
وأضاف أبو عليم لـ"الغد": "فعليا تم تخصيص المبلغ إلا أنه تفاجأ بعدم وجود قطعة أرض لبناء المركز عليها، ولم يكن هناك أرض فعلية مملوكة لوزارة الصحة آنذاك".
وتابع: "الأرض كانت تعود بالأصل لوزارة التربية والتعليم وكان موقعها بجانب مدرسة الغدير الأساسية للبنين"، موضحا أن "الأرض أصبحت المعيق الأساسي الذي أوقف المشروع تلك الفترة".
وبين أن "العمل داخل مجالس المحافظات لم يتغير عن السابق، فهو ما زال يعمل بنظام المركزية وليس اللامركزية، فلو كانت القرارات مترجمة ربما كان ذلك أسهل وأيسر عليهم كأعضاء في اللامركزية".
ولفت إلى أن "موضوع مدرسة الغدير أهم من بناء المركز الصحي، إلا إذا تم استئجار مبنى، معتبرا أن العقبة وحجر العثرة أمام أي عضو يريد العمل بجدية هي عدم وجود مخصصات كافية بالإضافة لصعوبة الإجراءات واتخاذها".

MENAFN27012024000072011014ID1107775719

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