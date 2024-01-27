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أسرة أبو زهير.. تبحث عن كسرة خبز لتدفع ألم الجوع

1/27/2024 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان دير علا- تعاني أسرة الخمسيني أبو زهير أوضاعا معيشية صعبة للغاية، فبعد تعرضه لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة، ازدادت مآسي الأسرة سوءا نتيجة تراجع أوضاعها المادية وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المادية.
أسرة أبو زهير المكونة من عشرة أفراد أصغرهم فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وأكبرهم فتاة في الثامنة عشرة من العمر، تبحث عن كسرة خبز لتدفع ألم الجوع، في الوقت الذي يخيم عليهم شبح الخوف من الطرد من سكنهم المستأجر لعدم القدرة على دفع الإيجار.
تتحدث أم زهير والدموع تترقرق من عينيها، "لا أدري ماذا أفعل، فالأحوال لا يعلم بها إلا الله، حجم المسؤولية كبير والإمكانات معدمة، حتى أننا ننتظر من يجود علينا ببقايا الطعام"، مضيفة، "أشعر بأن حياتنا شلت بالكامل، فقد تكالبت علينا نوائب الدهر من فقر ومرض وجوع".
تروي بحسرة كيف آلت أوضاعهم إلى درجة أنهم لا يجدون لقمة الخبز، قائلة، "علمت الآن مدى العبء الذي كان يتحمله زوجي للحصول على مصروف العائلة اليومي"، مضيفة "رغم أنه كان يعاني من أمراض عدة إلا أنه كان يسعى دوما إلى توفير متطلبات الأسرة من طعام وشراب ومصروف للأطفال".
وتبين أن زوجها يتقاضى معونة شهرية تبلغ 187 دينارا من صندوق المعونة الوطنية هي كل ما تملكه العائلة من دخل شهري، يذهب منه ما يقارب من 130 دينارا أجرة بيت وثمن فواتير الماء والكهرباء، وما يتبقى لا يكفي لتلبية احتياجات الأسرة لأسبوع، موضحة أن لديها أطفالا في المدارس وإحدى بناتها في الثانوية العامة وهم يحتاجون إلى مصاريف كثيرة، ناهيك عن مصاريف وأثمان علاج زوجها.
إلا أن الأكثر مرارة أن متطلبات الأسرة المتزايدة حملتهم جملة من الديون ما دفعها قبل مدة إلى اللجوء إلى إحدى المؤسسات الإقراضية للحصول على قرض يتم سداده بواقع 73 دينارا شهريا، مشيرة -الزوجة- إلى أنها وقبل إصابة زوجها بجلطة دماغية كانت توفر ما أمكن لسداد القسط الشهري، إلا أنها الآن وبعد توقف زوجها عن العمل، باتت غير قادرة على الوفاء بالدفع ما قد يدفع بها إلى السجن.
أكثر ما تخافه أم زهير أن لا تقوى على إدارة شؤون الأسرة بعد عجز زوجها، خاصة وأنها لا تملك أي حيلة لمسح ملامح البؤس والشقاء من على وجه أبنائها وبناتها، قائلة "ها قد بدأ الموسم الدراسي ولا أستطيع إلى الآن توفير متطلبات المدرسة من ملابس ورسوم وكتب ومصاريف يومية للأولاد".
وتنهي أم زهير حديثها، "لا أملك سوى التضرع إلى الله بأن يرحمهم وأن لا يحوجهم لأحد سواه".

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