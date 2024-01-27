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تشغيل صحي ساكب الجديد يكشف الحاجة لتحويله لشامل

1/27/2024 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش– ما إن بدأ العمل بمركز صحي ساكب الأولي الجديد بعد إتمام بنائه قبل قرابة 4 أشهر، حتى برزت حاجة تحويله إلى مركز شامل، لمواجهة ضغط المراجعين المتزايد وتحسين الخدمات المقدمة، وضمان استمرار عمله على مدار 24 ساعة.
ويطالب سكان بلدة ساكب والقرى المجاورة لها بتحويل مركزهم الصحي الأولي الجديد إلى مركز صحي شامل، كون عدد المستفيدين من خدمات المركز الصحي لا يقل عن 35 ألف نسمة، فيما المستشفيات الحكومية والعسكرية بعيدة عنهم بمسافة لا تقل عن 25 كلم، بينما يتوقف تقديم الخدمات الطبية بالمركز مع انتهاء الدوام بعد ساعات الظهيرة.
وأكد سكان أن عدد المستفيدين من مركز صحي ساكب الأولى كبير جدا، وبالكاد خدمات المركز بوضعه الحالي تناسب زيادة الطلب على خدماته، مقدرين أن ما يقارب من 200 شخص يراجعون المركز يوميا.
في هذا الشأن، يقول الناشط عمر العياصرة إن مركز صحي ساكب بناؤه جديد ومساحته كبيرة وهو مجهز بمختلف الخدمات الصحية الأساسية التي يحتاجها المواطنون، إلا أن فترة دوامه قصيرة ولا يغطي جميع المراجعين، ومن الأولى أن يتم تحويله إلى مركز صحي شامل، أسوة بالمناطق المخدومة بالمراكز الصحية الشاملة.
وأكد العياصرة أن السكان طالبوا خلال زيارة وزير الصحة قبل أسبوعين للمركز الصحي بأن يتم تحويله إلى مركز شامل كونه مجهزا ومهيأ لهذا التحويل، وفيه كوادر صحية كاملة، لافتا الى أن مطالب السكان في محلها خاصة وأن المستشفيات الحكومية والعسكرية بعيدة عن البلدة، وتشهد اكتظاظا على مدار الساعة.
وأوضح أن الوزير وعد السكان بأن يتم تحويله خلال هذا العام نظرا لحاجة البلدة والقرى المجاورة للخدمات الطبية على مدار الساعة.
بدوره، قال مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان إن وزير الصحة وعد بتحويل مركز صحي ساكب الأولي إلى مركز صحي شامل هذا العام نظرا لضرورة ذلك.
وأوضح أن تحويل المركز إلى شامل يعتمد على عدد المراجعين اليومي وهو عدد كبير، فضلا عن تجهيزات ومساحة المركز تسمح بتحويله إلى شامل والمركز شبه جاهز للتحويل وفيه كوادر صحية وأجهزة كاملة وتنطبق عليه شروط التحويل.
من الجدير بالعلم، أن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، افتتح قبل أسبوعين مركز صحي ساكب الأولي، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التي شرعت بها الوزارة مطلع العام.
وقال الهواري إنه تم بناء مركز صحي ساكب الأولي من خلال منحة من الصندوق السعودي بتكلفة مليون وثلاثمائة ألف دينار وبمساحة حوالي 1100 متر مربع، مثمناً الدعم السعودي والكويتي لوزارة الصحة في مجال توسعة البنى التحتية.
وشدد على أهمية الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها المراكز الصحية في جميع أرجاء المملكة باعتبارها بوابة المريض للعلاج ومحطة مهمة في تشخيص وضعه الصحي وتقديم العناية اللازمة له، وان استدعت الحاجة إلى حصوله على رعاية صحية ثانوية أو ثالثية يتم تحويله من المركز الصحي للمستشفى.
وأكد أنّ الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.
ويراجع مركز ساكب شهرياً نحو 4500 مواطن، من سكان بلدة ساكب البالغ عددهم نحو أكثر من 20 ألف نسمة، إضافة إلى التجمعات السكانية المحيطة القريبة وهي (الحسينيات، الصفصافة، الهواية)، وفق أرقام صحة جرش.
كما يقدم المركز خدماته الصحية للمرضى والمراجعين من خلال عيادة الطب العام وعيادة طب الأسنان وعيادة طب الأسرة والمختبر والإسعاف والطوارئ، وعيادات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة والتطعيم، حيث يقوم على تقديم هذه الخدمات كادر مكون من 5 أطباء عامين وطبيب أسرة وطبيب مقيم نسائية وتوليد، إضافة الى طبيب أسنان وصيدلانيين ومساعد صيدلي و7 ممرضين ومحاسب وفنيي مختبر وغيرهم من العاملين في الوظائف المساندة.
يشار إلى أن مركز صحي ساكب يقع ضمن مناطق بلدية المعراض ويتبع للبلدية مركز صحي شامل هو (مركز صحي الرازي) وثلاثة مراكز صحية أولية (ساكب، الحدادة، نحلة).

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