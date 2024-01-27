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استشاري يوضح حاجة الشباب لإبرة الفحولة وتجميل الخصية

1/27/2024 2:29:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تظل مسألة القدرة الجنسية هاجسا عند بعض الرجال، حيث يبحث بعضهم عن مقويات تؤدي إلى حتفهم في حال لم تكن الجرعات دقيقة، وآخرون يلجأون لطلب ((إبرة الفحولة)). كما يوجد عدد منهم يبحث عما هو أبعد من هذا، ويطلبون تجميل العضو الذكري والخصيتين مثل حقن ((الفيلر)) وغيره.
وحول هذه المسألة، قال استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم فهد باشراحيل: ((يوجد ما يسمى الـ((PRP))، وهو اختصار لـ((plasma rich platelets))، وهذا الإجراء عبارة عن عينة دم تؤخذ من المريض، وتوضع في جهاز خاص لفصل كريات الدم عن الصفائح الغنية بعناصر النمو التي تساعد المنطقة والخلايا في التجدد والتشافي. ومن المعروف أن هذه الصفائح تؤخذ وتستخدم لفروة الرأس والبشرة من أجل علاج التساقط، ولمنح البشرة النضارة المطلوبة عن طريق حقنها في المنطقة المطلوبة)).
ضعف الانتصاب
أما عن استخدام هذه الحقنة في علاج ضعف الانتصاب، فأوضح باشراحيل أنها تستخدم في علاج حالات ضعف الانتصاب البسيط إلى المتوسط، حيث يتم الإجراء في العيادة بتخدير موضعي في العضو الذكري، ومن ثم حقن هذه الصفائح فيه.
أما عن الفئات التي تتلقى هذا الاجراء فهم الشباب أو أصحاب ضعف الانتصاب البسيط، مؤكدا أن هذه الحقنة لا توجد لها أعراض جانبية، وتغني عن أخذ الحبوب المقوية التي تؤخذ لحالات ضعف الانتصاب، أو يتم حقنها جنبا إلى جنب مع الحبوب المقوية في حال كان الانتصاب لا يتحسن بالشكل المطلوب عند أخذ الحبوب.
تجميل المنطقة
وأضاف باشراحيل: ((هناك من يبحث عن تجميل العضو وزيادة حجمه من خلال الفيلر))، مؤكدا أن هذا لن يؤدي لزيادة في طول العضو إنما يؤثر فقط على محيطه، وهذه الزيادة في الحجم مؤقتة، وقد لا يذوب الفيلر بالكامل، ما يسبب تكتلات وتليفات، بينما يعد الحقن مرتين وأكثر مؤثرا بشكل سلبي على شكل المنطقة، ناصحا بتجنب هذا الإجراء من الأساس.
وفيما يخص تجميل الخصية، أكد باشراحيل أن هناك حالات تحتاج لتجميل الخصية مثل الرجال الذين ولدوا بخصية واحدة أو من فقدوا أحد الخصيتين أو كلتيهما بحادث أو التواء حاد في الخصية أو ممن أصيبوا بورم خبيث فيها، حيث يتم إجراء جراحة ((اليوم الواحد))، ومن ثم تركيب الخصية التجميلية التي تكون مقاربة لشكل وملمس الأخرى الموجودة، وهي عبارة عن سيليكون وماء، بحيث يكون ملمسها عند الضغط عليها مقارب للخصية الطبيعية.
أما عن وظيفتها، فأشار إلى أنها شكلية فقط، بحيث تملأ كيس الصفن، لتعطيه الشكل الطبيعي الذي يرغب به الرجل، ولكنها بطبيعة الحال لا تفرز هرمونات ولا تنتج حيوانات منوية.
الآثار الجانبية:
تورم وإحمرار في المنطقة المعالجة.
آلام خفيفة أو انزعاج في المنطقة المعالجة.
ظهور كدمات أو تغيرات في لون الجلد.
حساسية تجاه المكونات المستخدمة في الحقن.
المخاطر المحتملة:
التهاب أو عدوى في المنطقة المعالجة.
تشكل كتل أو ندبات في الأنسجة.
ضعف الانتصاب أو حدوث مشاكل جنسية أخرى.
فقدان الشعور أو تغيير في حساسية العضو الذكري.

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